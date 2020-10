Der SV Horn und Vorwärts Steyr trennten sich in der 7. Runde der 2. Liga mit einem torlosen Remis. Vorwärts Steyr blieb damit auch im zweiten Spiel nach dem Trainerwechsel ohne Sieg. Die Horner wiederum halten weiterhin bei nur einem Saisonsieg. Die jüngsten drei Liga-Spiele vom SV Horn endeten jeweils mit einem Remis.

Horn findet in der ersten Halbzeit die besseren Torchancen vor

Beide Teams starteten recht verhalten ins Spiel, sodass offensive Szenen zunächst noch eher Mangelware waren. Den ersten Abschluss gaben die Gäste aus Oberösterreich ab. Halbartschlager tankte sich durch das Mittelfeld und zog aus der Distanz ab, doch sein Schuss ging über das Tor (12.).

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit übernahmen die Waldviertler allmählich das Kommando. Zunächst scheiterte Monteiro mit einem zu zentralen Schuss an Steyr-Keeper Staudinger (20.), ehe Patrik Eler neben das Tor schoss (25.). Eine Minuten später gaben die Niederösterreicher den nächsten Torschuss ab: Redzic scheiterte mit einem zentralen Schuss an Staudinger (26.). Die beste Torchance in Halbzeit eins fand Monteiro vor, der es mit einem Schlenzer auf das lange Eck probierte, doch sein Versuch zischte knapp an der Stange vorbei (40.). Folgerichtig ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Kaum Torchancen in den zweiten 45 Minuten

Den ersten Abschluss in der zweiten Spielhälfte gaben die Hausherren ab. Redzic legte ab für Lucas Scholl, der aus gut 20 Metern knapp verzog (48.). Kurz darauf sorgte Wimmer für den vermeintlichen Ausgleich, doch sein Kopfballtreffer zählte wegen Abseits nicht (52.). In der 67. Minute hatten die Steyrer Glück, dass eine Klärungsaktion nach einem Standard von Lucas Scholl nicht im eigenen Tor landete. In Horn tat sich aber weiterhin herzlich wenig. Keine der beiden Mannschaften vermittelte den Eindruck, als würde man alles investieren, um einen vollen Erfolg einzufahren.

2. Liga, 7. Runde

SV Horn - SK Vorwärts Steyr 0:0

Sparkasse Horn Arena; SR Safak Barmaksiz

Startelf Horn: Bilobrk; Azinovic, Bauer, Pirkl, Muminovic, Redzic, Scholl, Sittsam, Eler, Monteiro, Schimandl

Startelf Steyr: Staudinger; Prada, Wimmer, Brandstätter, Drga, Fischer, Halbartschlager, Himmelfreundpointner, Hofstätter, Mustecic, Vojic

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media