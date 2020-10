Am Montagabend kam es in der 2. Liga im Rahmen der siebenten Runde zum Duell zwischen dem SKU Amstetten und den FC Juniors Oberösterreich. Ein Favorit war nicht wirklich auszumachen, es fielen am Ende aber sechs Tore und das Match war hochspannend. Die beiden Teams verlangten sich alles ab und teilten sich letztlich die Punkte.

Flotte Partie mit vielen Toren

Die Gäste finden besser ins Spiel und setzen den Gegner gleich unter Druck. Es sollte dann auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Perfekter Start für die Juniors aus Oberösterreich: Nach toller Vorlage aus dem Halbfeld stellt Karamoko auf 0:1. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste weitermachen, was auch gelingt. Karamoko scheint sein Visier perfekt eingestellt zu haben und markiert den zweiten Treffer. Damit ist für klare Fronten gesorgt, während sich Amstetten schwer tut. Dennoch gelingt den Gastgeber überraschend und große Vorankündigung der Anschlusstreffer. Sebastian Wimmer kommt unglücklich zum Ball und versenkt ihn im eigenen Tor. Plötzlich zappelt das Leder wieder im Netz der Gäste. Amstetten zeigt Moral und kommt nach einem 0:2-Rückstand prompt zurück. Philipp Offentahler markiert den Ausgleich. Damit ist alles wieder offen. Amstetten hat nun etwas Überwasser, nachdem man sich trotz der eiskalten Dusche nicht unterkriegen hat lassen. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri zur Pause.

Ausgleich in der Schlussminute

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Amstettenern, die den Ruck vom Ende der ersten Halbzeit mitnehmen können. Bald fällt so das 3:2. Nach Vorlage von Lichtenberger behält Peham in der 60. Minute die Übersicht und macht das 3:2 für die Gastgeber. Jetzt sind die Oberösterreicher gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll hier und heute. Man riskiert mehr und wirft alles in die Schlacht. Das sorgt auch für Räume für Amstetten, doch der Einsatz sollte sich am Ende bezahlt machen. In der 90. Minute ist es nämlich so weit. Fabian Benko versenkt die Kugel im Kasten. Kurz darauf ist das Spiel zu Ende.