In der 8. Runde traf in der HPYBET 2. Liga der SK Vorwärts Steyr auf den FAC Wien. Und dabei sah es in der ersten halben Stunde so aus, als käme es zu einer zähen Angelegenheit. Dem war aber nicht so, denn plötzlich hatten die Scharfschützen Hochsaison. Dreimal waren dabei die Floridsdorfer im Vorteil. Aber Steyr bewies Steher-Qualitäten und konnte dreimal einen Rückstand egalisieren. Letztendlich leuchtete dann ein leistungsgerechtes 3:3-Unentschieden von der Anzeigetafel.

(Kapitän Thomas Himmelfreundpointner und Steyr schafften es gegen den FAC Wien einen dreimaligen Rückstand auszugleichen)

Der FAC Wien verkauft sich teuer

Die Oberösterreicher, der neue Trainer soll bereits ante porta stehen (Robert Weinstabl/Wiener Sportclub), haben es vor beim vierten Anlauf, endlich den ersten Heimsieg unter Dach und Fach zu bringen. Was aber bei den Floridsdorfern auf taube Ohren stößt. Zuletzt kann man zuhause gegen die Violets einen Rückstand noch in einen Sieg umwandeln. Anfangs ist man beiderseits einmal darum bemüht, die Stärken bzw. Schwächen des Gegenübers auszuloten. Demnach benötigt man auch eine gewisse Anlaufzeit, um gefährlich in das letzte Drittel des Gegners vorzustoßen. Mit Fortdauer der Begegnung sind es dann doch die Milot-Schützlinge, die sich formatfüllender ins Bild stellen können. Aber die wirklich prickelnden Torraumszenen bleiben aus. 21. Minute: Der gut angetragene Freistoß von Himmelfreundpointner, aus ca. 25 Metern, wird durch Anthony Schmid per Kopf über das Tor gelenkt. 32. Minute: Eine Hereingabe von der rechten Seite durch Marco Sahanek, kann die Vorwärts-Hintermannschaft nicht klären. Der erste Schuss durch Nils Zatl kann noch abgewehrt werden, den Abpraller setzt er dann aus kurzer Distanz zum 0:1 in die Maschen. Aber die Hausherren wissen noch in der ersten Hälfte eine Antwort zu geben. 44. Minute: Eine hohe Eckballhereingabe durch Himmelfreundpointner von der rechten Seite, verwandelt Innenverteidiger Nicolas Wimmer per Kopf zum verdienten 1:1-Halbzeitstand.

Der FAC Wien verkauft sich teuer

Die Oberösterreicher, der neue Trainer soll bereits ante porta stehen (Robert Weinstabl/Wiener Sportclub), haben es vor beim vierten Anlauf, endlich den ersten Heimsieg unter Dach und Fach zu bringen. Was aber bei den Floridsdorfern auf taube Ohren stößt. Zuletzt kann man zuhause gegen die Violets einen Rückstand noch in einen Sieg umwandeln. Anfangs ist man beiderseits einmal darum bemüht, die Stärken bzw. Schwächen des Gegenübers auszuloten. Demnach benötigt man auch eine gewisse Anlaufzeit, um gefährlich in das letzte Drittel des Gegners vorzustoßen. Mit Fortdauer der Begegnung sind es dann doch die Milot-Schützlinge, die sich formatfüllender ins Bild stellen können. Aber die wirklich prickelnden Torraumszenen bleiben aus. 21. Minute: Der gut angetragene Freistoß von Himmelfreundpointner, aus ca. 25 Metern, wird durch Anthony Schmid per Kopf über das Tor gelenkt. 32. Minute: Eine Hereingabe von der rechten Seite durch Marco Sahanek, kann die Vorwärts-Hintermannschaft nicht klären. Der erste Schuss durch Nils Zatl kann noch abgewehrt werden, den Abpraller setzt er dann aus kurzer Distanz zum 0:1 in die Maschen. Aber die Hausherren wissen noch in der ersten Hälfte eine Antwort zu geben. 44. Minute: Eine hohe Eckballhereingabe durch Himmelfreundpointner von der rechten Seite, verwandelt Innenverteidiger Nicolas Wimmer per Kopf zum verdienten 1:1-Halbzeitstand.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag

Welcher Mannschaft gelingt es nun im zweiten Durchgang besser, einen Gang höher zu schalten bzw. die Tourenzahl hochzuschrauben. Denn was da wie dort zählt ist die Tatsache, dass eigentlich nur drei Punkte, wirkliche Freude mit sich bringen. Den Floridsdorfern gelingt es sehr bald wieder eine Führung herauszuschießen. 50. Minute: Einen Eckball durch Marco Krainz von der linken Seite kann Torhüter Bernhard Staudinger nur wegfausten und der Ball kommt zu Marco Sahanek, der draufhält und die 1:2-Führung für die Gäste erzielt. Die Frage nun war, ob es den Wienern besser gelingt den Vorsprung zu verwalten, oder ob Steyr nochmal einen Zahn zulegen kann. 58. Minute: Nach einem Freistoß durch Himmelfreundpointner von der linken Seite, kann Torhüter Belmin Jenciragic den Kopfball von Michael Halbartschlager festhalten. In der 67. Minute können die Heimischen wieder den Gleichstand herstellen. Alberto Prada-Vega verwandelt einen Strafstoß, Bubalovic hat Drga gelegt, bombensicher zum 2:2-Ausgleich. Aber die Freude im Lager der Steyrer war nur von kurzer Dauer. 71. Minute: Nach einer Flanke von der linken Seite bringt Marco Sahanek die Gäste mit dem 2:3, zum dritten Mal in Führung. Den Hausherren gelingt es nachfolgend tatsächlich noch einmal auszugleichen. 84. Minute: Nach einer Flanke durch Kevin Brandstätter von der linken Seite, erzielt Michael Drga per Kopf erneut den Ausgleich für Steyr. Das 3:3 war dann zugleich auch der Spielendstand in einer sehr abwechslungsreichen Begegnung. In der nächsten Runde besitzt Steyr am Sonntag, 8. Novemver um 10:30 Uhr das Heimrecht gegen BW Linz. Der FAC Wien ist bereits am Freitag, 6. November um 18:30 Uhr im Einsatz. Dabei trifft man zuhause auf die Juniors OÖ.

SK VORWÄRTS STEYR - FAC WIEN 3:3 (1:1)

EK Kammerhofer-Arena, 450 Zuseher, SR: Rene Eisner (Stmk.)

Vorwärts Steyr: Staudinger, Prada, Wimmer (75. P. Sahanek), Halbartschlager, Drga, Brandstätter, Himmelfreundpointner, Hofstätter (87. Bilic), Fischer (56. Mustecic), Vojic (87. Gonzalez Paz), Ablinger (75. Mayr-Fälten)

FAC Wien: Jenciragic, Lugonja (73. Fila), Bubalovic, Becirovic, M. Sahanek (87. Günes), Zatl, Flavio (69. Krasniqi), Plavotic, Krainz, Jurdik, Schmid

Torfolge: 0:1 (32. Zatl), 1:1 (44. Wimmer), 1:2 (50. M. Sahanek), 2:2 (67. Prada-Vega/Elfer), 2:3 (71. M. Sahanek), 3:3 (84. Drga)

Gelbe Karte: Vojic (Steyr)

stärkste Spieler: Halbartschlager, Drga bzw. M. Sahanek, Jurdik

Stimme zum Spiel:

Andreas Milot, Trainer Vorwärts Steyr:

„Die Mannschaft hat das heute über weite Strecken sehr gut gemacht, aber wir bekommen im Augenblick einfach zu viele Gegentore. Die Burschen haben Charakter gezeigt und sind dreimal in die Partie zurückgekommen. Aber natürlich wären jetzt drei Punkte mal ganz wichtig. Kommende Woche steigt das Derby gegen BW Linz. Auf dieses Match werden wir uns diese Woche konzentriert vorbereiten”.

Zum 2. Liga Live Ticker

Photocredit: Harald Dostal

by: Ligaportal/Roo