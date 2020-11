Der FC Blau-Weiß Linz hat am Samstag den fünften Ligasieg in dieser Saison eingefahren. Die Stahlstädter setzten sich zu Hause gegen Rapid II mit 3:1 durch. Die Linzer liegen mit 15 Punkten auf dem dritten Tabellenrang. Rapid II hingegen bleibt nach acht gespielten Runden auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Janeczek und Schubert bringen Blau-Weiß Linz auf Kurs

Die Gäste aus Wien starteten durchaus schwungvoll mit schnellen Kombinationen in die Tiefe. In der 6. Minute konnte Gemicibasi ein Zuspiel von Savic in höchster Not vor dem einschussbereiten Zimmermann klären. Zehn Minuten später ließ Rapid II einen Sitzer auf die Führung liegen: Lukas Sulzbacher tankte sich über rechts nach vorne und brachte den Ball ins Zentrum, wo Dragoljub Savic völlig freistehend über den Ball haute und das leere Tor nicht traf (16.).

Die Linzer konnten sich mit Fortdauer der ersten Halbzeit steigern und die Kontrolle über das Spiel erlangen. In der 33. Minute führte eine Standardsituation der Hausherren zum 1:0. Gemicibasi brachte einen Eckball in den Strafraum, wo sich die Abwehr der Hütteldorfer nicht sonderlich glücklich anstellte und Bernhard Janeczek viel zu leicht zum Kopfball kommen ließ. Der 28-jährige Wiener köpfelte aus etwa sieben Metern ein (33.).

Kurz vor der Pause gab es nach einer Berührung von Dijakovic gegen Surdanovic Elfmeter für die Oberösterreicher: Fabian Schubert trat an und verwandelte mit Präzision flach ins linke untere Eck - 2:0 (42.). Für Schubert war es bereits das elfte Saisontor im achten Spiel.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel verkürzten die jungen Rapidler: Dijakovic stieg bei einem Eckball von Elias Felber hoch und köpfelte entschlossen ein - 2:1 (47.). Rapid II trat nun stark verbessert auf und erwischte eine gute Anfangsphase. Ein Torerfolg zum 2:2 blieb jedoch aus, sodass die Linzer in der Schlussphase auf 3:1 erhöhen konnten.

Turgay Gemicibasi verwandelte einen strittigen Elfmeter, nachdem Eggenfellner Filip zu Fall gebracht hatte (73.). Unmittelbar danach war Philipp Malicsek auf und davon, überlupfte den herausgeeilten Hedl, doch das Leder kullerte hauchzart am langen Eck vorbei (74.). Letztlich blieb es beim 3:1-Heimsieg der Linzer, die nun wieder auf dem dritten Tabellenrang liegen.

2. Liga, 8. Runde

FC Blau-Weiß Linz - SK Rapid II 3:1 (2:0)

Linzer Stadion; SR Emil Ristoskov

Tore: Janeczek (33.), Schubert (42./Elfmeter), Gemicibasi (73./Elfmeter) bzw. Dijakovic (47.)

Startelf BW Linz: Gschossmann; Janeczek, Messing, Fabio Strauss; Brandner, Gemicibasi, Huber, Malicsek, Schantl; Schubert, Surdanovic

Startelf Rapid II: Hedl; Dijakovic, Eggenfellner, Sulzbacher; Felber, Querfeld, Savic, Schuster, Softic, Wunsch; Zimmermann

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media