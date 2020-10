Auf dem Papier war es eine klare Sache: Das Tabellenschlusslicht, die Young Violets Austria Wien, empfing am 8. Spieltag den überlegenen Tabellenführer FC Liefering. Und auch auf dem Platz zeigten die Gäste in der Generali-Arena eine souveräne Leistung, stellten durch zwei Tore in der Anfangsphase die Weichen früh auf Sieg. Die Suchard-Elf indes zeigte nach der Pause zwar eine beherzte Leistung, ein Treffer aber wollte den Veilchen nicht mehr gelingen.

Früher Lieferinger Doppelschlag

Der FC Liefering ließ der tabellarischen Überlegenheit von der ersten Spielminute an Taten folgen. Die Svensson-Elf betrieb ein sehr hohes Pressing, stellte die Gastgeber dadurch vor enorme Probleme. Die logische Konsequenz: Ein sehr frühes Adamu-Tor, der Angreifer traf nach einem Freistoß aus dem Halbfeld völlig alleingelassen per Kopf zur Führung (3.). Trotz der Führung machten die Gäste weiterhin ordentlich Dampf, ließen den Young Violets keine Luft zum Atmen und legten in der 18. Spielminute durch Šeško nach: Nach einem schnellen Konter kam der Slowene aus linker Position an den Ball, wollte diesen vor's Tor ablegen. Doch Violets-Kapitän Lukas Prokop grätschte den Ball glücklich in's eigene Tor - das 0:2. Auch in weiterer Folge steckten die Gäste nicht zurück, das Spiel kannte nur mehr eine Richtung: Immerzu auf's Tor der Veilchen. Diese agierten insbesondere nach den zahlreichen Ballverlusten im Aufbauspiel zu verschlafen, hatten Glück, keinen noch höheren Rückstand hinnehmen zu müssen. Denn Sucic (27.) und Affengruber (36.) kamen noch zu guten Möglichkeiten. Eine solche Topchance fand auf der Gegenseite kurz vor der Pause auch Huskovic vor: Mit etwas Glück landete der Ball nach einem Gestochere im Strafraum beim Violets-Stürmer, dieser setzte den Schuss aber etwas zu hoch an.

Auch gegen das Tabellenschlusslicht waren die Liefering-Youngsters nicht zu stoppen.

Violets kämpferisch, aber ohne Glück

Nach dem Wiederanpfiff zeigten sich die Gastgeber komplett verändert, waren präsenter in den Zweikämpfen und kamen auch zu richtig guten Chancen. Erst nach einem Freistoß durch einen Keles-Hammer, der allerdings knapp über die das Tor segelte (50.). Noch knapper war es in der 64. Spielminute: Facundo Perdomo zog aus halblinker Position ab, der Ball krachte gegen die Querlatte, sprang von dort aber wieder vor die Linie - Pech für die Young Violets. Doch obwohl dem Tabellenführer zwischenzeitig die Dominanz über das Spiel ein wenig entglitt, wirklich gefährdet schien der Lieferinger Auswärtssieg nie wirklich - auch weil den jungen Veilchen der ersehnte Anschlusstreffer nicht gelingen wollte. Auf Seiten der Salzburger passierte offensiv im zweiten Durchgang hingegen recht wenig, einzig bei einem Šeško-Schuss zappelte der Ball im Netz - die Freude währte aber nur kurz, denn der Angreifer stand zuvor im Abseits (81.).

Somit holte sich die Mannschaft von Bo Svensson die nächsten drei Punkte, die Lieferinger halten somit bei 20 Zählern. Die Rote Laterne hingegen bleibt weiterhin am Verteilerkreis, auf der Leistung der zweiten Halbzeit lässt sich aber aufbauen.

2. Liga, 7. Runde

Young Violets Austria Wien - FC Liefering 0:2 (0:2)

Generali-Arena; 318 Zuschauer; SR Hameter

Tore: 3. Chukwubuike Adamu, 18. Benjamin Šeško

Startelf Young Violets: Kos - Apollonio, Schoissengeyr, Meisl, Prokop; Braunöder, Hahn, Radulovic; Perdomo, Huskovic, Keles

Startelf Liefering: Antosch - Dedic, Affengruber, Oroz, Böckle; Sucic, Aigner, Stosic; Kjaergaard; Adamu, Šeško

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: GEPA pictures