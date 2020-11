Am Samstagnachmittag empfing der SK Austria Klagenfurt im heimischen Wörthersee Stadion den SKU Ertl Glas Amstetten. Die Gäste präsentierten sich über weite Phasen der Partie als spielbestimmende Mannschaft, die Kärntner zeigten sich vor dem Tor aber unheimlich effizient und durften sich über einen klaren 3:0-Sieg freuen. Durch den Heim-Dreier kämpfen sich die Kärtner wieder an die Spitzengruppe heran und belegen nun den dritten Tabellenplatz.

Wurm-Schnitzer besorgt die Kärtner Führung

Die erste gute Chance der Partie gehörte der Klagenfurter Austria, Markoutz versuchte es aus spitzem Winkel. Torwart Verwüster zeigte sich aber hellwach und wehrte zur Ecke ab (6.). Ansonsten taten sich die Hausherren aber sehr schwer gegen sich gut präsentierende Amstettner. Die hatten in der 11. Spielminute die große Möglichkeit zur Führung: Nach einem Eckball brachte Daniel Scharner den Ball per Kopf zentral auf's Tor, Austria-Goalie Menzel bewahrte seine Elf mit einer Glanztat vor dem Rückstand. So gut das Spiel angefangen hatte, so ereignislos zeigte es sich in weiterer Folge. Das Geschehen auf dem Platz war von vielen Unterbrechungen gezeichnet, Klagenfurt zeigte sich fehleranfällig im Passspiel, auch bei Amstetten fand der letzte Ball oftmals keinen Abnehmer. So brauchte es einen schweren Schnitzer in der Abwehr, der das erste Tor des Spiels bringen sollte: Nach einem Amstetten-Eckball klärte Klagenfurts Hütter den Ball per weitem Abschlag, dieser landete über Pink bei Matthias Wurm. Der Kapitän der Gäste versuchte anschließend den Rückpass zum Keeper - welcher aber vollkommen misslang und viel zu kurz geriet! Nutznießer des Blackouts war Oliver Markoutz, der Angreifer schnappte sich den Ball und überlupfte den herauseilenden Verwüster locker zur schmeichelhaften 1:0-Führung.

Die Hürde Amstetten nahm Klagenfurt ohne große Mühen.

Schneller Doppelschlag zum Sieg

Auch nach der Pause war die Partie erst wenig unterhaltsam. Dann allerdings zeigte sich Klagenfurt eiskalt: Erst verfehlte ein Pink-Kopfball das Tor zwar noch knapp (56.), zwei Zeigerumdrehungen später gelang dem Austria-Stürmer aber doch noch sein fünfter Saisontreffer. Nachdem sich der eingewechselte Jaritz auf links stark durchsetzte war es ein Leichtes für Pink, er brauchte nur mehr den Schlappen hinzuhalten - das 2:0 für Klagenfurt. Auf der Gegenseite sorgte Puchegger kurz für einen erhöhten Pulsschlag bei den Gastgebern, seine Flanke wurde immer länger - und landete auf der Latte, Menzel hatte den Ball komplett falsch eingeschätzt, Pech für Amstetten. Stattdessen legte die Micheu-Elf noch einmal nach: Kapitän Kosmas Gkezos stieg nach einem Freistoß am höchsten und verlängerte zum 3:0 in die Maschen. Da im weiteren Verlauf des Spiels nicht mehr allzu viel passierte, zugleich auch der Endstand.

Durch den 3:0-Erfolg schiebt sich Klagenfurt auf den dritten Tabellenplatz vor, Amstetten hingegen verweilt weiterhin auf Platz 14. Am nächsten Spieltag müssen die Amstettner auswärts zu Spitzenreiter Liefering, Klagenfurt ist zu Gast beim GAK.

2. Liga, 8. Runde

SK Austria Klagenfurt - SKU Ertl Glas Amstetten 3:0 (1:0)

Wörthersee Stadion; 720 Zuschauer; SR Altmann

Tore: 40. Oliver Markoutz, 58. Markus Pink, 64. Kosmas Gkezos

Startelf Klagenfurt (4-4-2 Raute): Menzel - Gkezos, Mahrer, Saravanja, Moreira; Cvetko, Straudi, Hütter, Greil; Markoutz, Pink

Startelf Amstetten (4-4-2 Doppelsechs): Verwüster - Deinhofer, Dirnberger, Stark, Puchegger; Scharner, Wurm, Lichtenberger, Neumayer; Peham, Holzer

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: Harald Dostal/fodo.media