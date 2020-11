Am 9. Spieltag traf in der HPYBET 2. Liga der FAC Wien auf den FC Juniors OÖ. Und dabei gelang es den Floridsdorfern mit einem knappen Heimsieg, erneut Punkte gutzuschreiben. Dabei hatte es in der ersten Hälfte den Anschein, die Gäste könnten das Ding für sich entscheiden. Aber trotz hervorragender Möglichkeiten wollte das Runde den Weg nicht ins Eckige finden. So kam es, dass die Hausherren in der zweiten Hälfte wieder couragierten agierten und letztlich drei Zähler ins Trockene bringen konnten.

(Trainer Miron Muslic schimmt mit dem FAC Wien weiter auf der Erfolgswelle bzw. hat man nach dem Heimsieg gegen die Juniors OÖ, sogar einen Platz in den Top-5 im Visier)

Die Juniors OÖ mit dem deutlichen Chancenplus

Beim Duell der beiden Tabellen-Nachbarn, Achter gegen Neunter, war soweit kein wirklicher Favorit vernehmbar. Die Formkurve der Floridsdorfer war zuletzt im Steigen begriffen, wie vier Punkte aus zwei Spielen verdeutlichen. Genauso wie auch bei den Juniors OÖ, die nach einem kurzzeitigen Durchhänger, wieder in die Spur zurück gefunden haben. Beide Mannschaften scheinen mit den selben Vorgaben ausgestattet zu sein. Ist man doch da wie dort darum bemüht, ziemlich zügig zum Erfolg zu kommen. 3. Minute: Gäste-Defender Wild begeht ein Strafraumfoul. Den dafür verhängten Elfmeter setzt Milan Jurdik aber neben das Tor. 6. Minute: Den präzisen Jurdik-Flankenball nickt Nils Zatl aus kurzer Distanz zum 1:0 ein. Was nachfolgend dazu führt, dass die Scheiblehner-Truppe dabei ist, das Spiel mehr und mehr an sich zu reißen. In der 10. Minute verfehlt ein Wild-Schuss nur ganz knapp sein Ziel. 13. Minute: Das muss eigentlich der Ausgleich sein. Aber FAC-Schlussmann Jenciragic reagiert bei einem Kracher, des auffällig agierenden Enrique Wild, hervorragend. In der 25. Minute ist es Monsberger, der in der Gefahrenzone, die Gelegenheit auf den Ausgleich ungenützt lässt. Die Muslic-Mannen sind zwar darum bemüht, Torchancen zu kreieren. Vorerst aber gelingt es nicht, sich im letzten Drittel einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Die nächste dicke Gelegenheit für die Oberösterreicher folgt in der 35. Minute. Wie gehabt - Wild auf Monsberger, der fabriziert dann aus drei Metern Entfernung einen Lattenpendler. Eine Minute später zieht Monsberger sehr kontrolliert ab, diesmal aber ist Torhüter Jenciragic das unüberwindbare Hindernis bzw. bleibt es beim Eintore-Vorsprung. Unterm Strich betrachtet, wird der Platzherr wohl froh sein darüber, einmal durchschnaufen zu können bzw. den Spielfluß der Gäste damit möglicherweise zu unterbrechen - Halbzeitstand: 1:0.

Mit dem raschen 2:0 werden die Weichen gestellt

Die "Talenteschmiede" aus OÖ war zwar in der ersten Hälfte das klar federführende Team. Was aber noch lange keine Aussagekraft besitzt. Denn zum einen liegen die Hausherren voran und zum anderen, ist es den Floridsdorfern immer wieder auch gelungen, zumindest im Ansatz, gefährliche Nadelstiche zu setzen. Nach Wiederbeginn kann sich die Truppe aus dem 21. Gemeindebezirk dann tatsäch besser verkaufen bzw. geht es den Juniors OÖ nun nicht mehr so einfach von der Hand. Und wiederum sollte es dem FAC Wien gelingen, rasch für einen Treffer Sorge zu tragen. 51. Minute: Marco Sahanek versucht es aus 17 Metern mit einem Flachschuss. Tormann Polster ist dabei die Sicht verstellt, so lässt er diesen Ball, dem vollauf der Speed fehlt, passieren - 2:0. So kommt es, dass die Gäste nun zwei Treffern hinterher hecheln. Was die Aufgabe nicht wirklich einfacher macht. Vor allem auch deshalb, weil die Floridsdorfer nun zu einer spielerischen Linie gefunden haben, die die Kreise der Juniors OÖ zum eingrenzen versteht. Die Gäste sind zwar bemüht darum, etwas Gewinnbringendes zustande zu bringen. Aber plötzlich läuft es nicht mehr so zusammen, wie noch im ersten Abschnitt. Ein Schuss des eingewechselten Aigner (67.), stellt da schon die Ausnahme dar. Ebenso zu schwäch fällt dann ein Krainz-Abschluss auf der Gegenseite aus. Erst in der unmittelbaren Schlussphase können sich die Juniors OÖ wieder verstärkt im Gefahrenraum der Heimischen festsetzen. Die einzige Ausbeute daraus ist der Anschlusstreffer, den der eingetauschte Fabian Benko, der Durchsetzungsvermögen beweist, in der 88. Minute erzielt - Spielendstand: 2:1. Nach der Länderspielpause gastiert der FAC Wien am Freitag, 20. November um 18:30 Uhr in Lustenau. Die Juniors OÖ besitzen am Tag danach mit der Startzeit um 14:30 Uhr das Heimrecht gegen Dornbirn.

FAC WIEN - FC JUNIORS OÖ 2:1 (1:0)

FAC-Platz, keine Zuseher, SR: Thomas Fröhlacher (Kärnten)

FAC Wien: Jenciragic, Fila, Bubalovic, Becirovic, Sahanek, Zatl, Krasniqi (63. Pichler), Plavotic, Krainz, Jurdik (74. Flavio), Schmid

FC Juniors OÖ: Polster, Softic, Valencia, Wallquist (75. Sulejmanovic), Wimmer, Wild (58. Hong), Boller (75. Oh), Müller, Monsberger, Drame (58. Benko), Michlmayr (58. Aigner)

Torfolge: 1:0 (6. Zatl), 2:0 (51. Sahanek), 2:1 (88. Benko)

Gelbe Karten: Plavotic, Becirovic, Pichler bzw. Wild, Wallquist, Drame

stärkste Spieler: Jenciragic, Zatl, Becirovic bzw. Softic, Wimmer

Stimme zum Spiel:

Demnächst ...

Zum 2. Liga Live Ticker

Photocredit: Josef Parak

by: Ligaportal/Roo