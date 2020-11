Der SV Horn hat am Freitagabend den ersten Sieg seit Ende September gefeiert. Die Waldviertler setzten sich zu Hause gegen SK Rapid Wien II knapp mit 3:2 durch. Den Horner gelang es, gleich zwei Mal einen Rückstand aufzuholen. In der Tabelle verbessert sich der SV Horn auf Platz zehn. Rapid liegt nach neun Runden weiterhin auf der vorletzten Stelle.

Horn schlägt nach dem Blitz-Start der Rapidler prompt zurück

Die Gäste aus Wien erwischten einen Start nach Maß und gingen bereits in der 8. Minute in Führung: Marco Fuchshofer war nach einem Pass in die Tiefe auf und davon, verschaffte sich mit einem Haken eine tolle Abschlussposition, doch sein wuchtiger Schuss knallte an die Latte. Das Leder landete genau vor den Füßen von Bernhard Zimmermann, der cool blieb und zum 0:1 einnetzte (8.).

Die Freude über den Führungstreffer wehrte aber nicht lange: Nur fünf Minuten später bediente Schiemandl Patrick Monteiro, der aus kurzer Distanz zum 1:1-Ausgleich traf (13.).

Es entwickelte sich ein recht schwungvolles Spiel, wenngleich Großchancen auf beiden Seiten eher ausblieben. Richtig strittig wurde es in der 35. Minute, nachdem Referee Ciochirca einen klaren Torraub von Azinovic nicht mit Rot bestrafte, aber dennoch auf Foul entschieden hatte. Das Vergehen, das knapp außerhalb des Strafraums stattgefunden hat, wertete Ciochirca als Elfmeter: Marco Fuchshofer trat an und verwandelte zum 1:2 (35.). Mit diesem Zwischenstand ging es in die Halbzeitpause.

Die Waldviertler stellen das Spiel komplett auf den Kopf

Die zweiten 45 Minuten begannen mit einem Paukenschlag: Azinovic, der bereits in der ersten Hälfte vom Platz fliegen hätte können, sah nach einem Griff ins Gesicht eines Rapidlers die zweite Gelbe und flog frühzeitig vom Platz (46.). Die Horner ließen sich dadurch aber nicht beirren und glichen in der 51. Minute aus: Lukas Scholl zirkelte einen Freistoß in den Strafraum, wo Eggenfellner den Ball quer zu Cheukoua köpfelte. Der 23-jährige Kameruner nahm sich das Spielgerät herrlich mit und versenkte es im langen Eck - 2:2 (51.).

Die Horner agierten in Unterzahl brandgefährlich: So musste sich Rapid-Goalie Unger bei einem Weitschuss-Kracher von Sittsam ordentlich strecken, um die Führung der Hausherren zu verhindern (68.). Ab der 72. Minute mussten auch die Gäste in Unterzahl agieren, nachdem Almer Softic Gelb-Rot gesehen hatte.

Fünf Minuten gelang den Waldviertlern der verdiente Führungstreffer: Monteiro flankte ins Zentrum, wo der eingewechselte Marco Torro viel zu leicht zum Kopfball kam und diesen verwandelte - 3:2 (77.). Die Hausherren verteidigten stark und brachten den Vorsprung über die Zeit.

2. Liga, 9. Runde

SV Horn - SK Rapid II 3:2 (1:2)

Sparkasse Horn Arena; 0 Zuschauer; SR Ciochirca

Tore: Monteiro (13.), Cheukoua (51.), Torro (77.) bzw. Zimmermann (8.), Fuchshofer (35./Elfmeter)

Startelf SV Horn: Bilobrk; Azinovic, Bauer, Pirkl; Muminovic, Scholl, Sittsam, Monteiro; Cheukoua, Eler, Schimandl

Startelf Rapid II: Unger; Eggenfellner, Moormann, Sulzbacher; Felber, Querfeld, Savic, Softic, Wunsch; Fuchshofer, Zimmermann

Gelb-Rot: Azinovic (46.) bzw. Softic (72.)

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media