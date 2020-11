Zum Abschluss der 9. Runde empfing der FC Wacker Innsbruck im Tivoli die Young Violets Austria Wien. Gegen das Tabellenschlusslicht zeigte die Bierofka-Elf eine äußert souveräne Leistung, machte mit dem 3:0 zur Pause schon früh die drei Punkte sicher. Mit dem dritten Sieg in Folge wahrt Innsbruck den Anschluss an die Spitzenränge, die Young Violets müssen weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Vor der Pause alles klargemacht

Nach dem obligatorischen Abtasten beider Mannschaften in den Anfangsminuten waren es die jungen Veilchen, die die erste Chance der Partie vorfanden. Aus gut 20 Metern setzte Radulovic zu einem Lupfer in den Sechzehner an, die Flanke riss ab und überraschte beinahe den Innsbrucker Keeper. Knaller kam aber noch mit den Fingerspitzen an den Ball, dieser landete auf der Latte (6.). Innsbruck ließ in weiterer Folge aber nicht mehr viel zu, spielte äußert ruhig und stand in der Defensive bombensicher. Und auch offensiv wurde der Auftritt der Bierofka-Elf besser. Zwar behalf sich Ronivaldo in der 13. Minute noch mit der Hand - sah dafür auch Gelb - besser machte es fünf Zeigerumdrehungen später sein Teamkollege Viteritti. Nach guter Ronivaldo-Vorlage ließ er den Ball mit der Brust abtropfen und knallte die Kugel humorlos in die Maschen - das 1:0. Und Coach Bierofka bewies ein glückliches Händchen, denn Markus Wallner konnte bei seinem ersten Saisonspiel von Beginn an noch vor der Pause auf 2:0 erhöhen: Erst spazierte Zaizen durch die Veilchen-Defensive, legte dann optimal ab - Wallner schweißte das Ding unhaltbar unter die Latte. Die Top-Ausbeute der Innsbrucker sollte aber noch nicht zu Ende sein. 42. Spielminute, Freistoß von Viteritti. Der Ball findet Ronivaldo, der wohl noch quer köpfen wollte - der Ball schlug jedoch direkt im Netz ein. 3:0 vor der Pause - Wacker ließ keine Zweifel daran, die drei Punkte heute einfahren zu wollen.

Gute Chancen, aber keine weiteren Treffer

Nach der Pause versuchten die Jungveilchen zwar mehr für das Spiel zu tun, wirklich gefährlich wurde es aber nur einmal: Macher legte aus spitzem Winkel gut ab, in der Mitte kam allerdings niemand mehr an den Ball (49.). Doch auch der FC Wacker spielte munter weiter, hatte durch Zaizen die große Chance auf's 4:0, Helac rettete aber stark mit dem Fuß. Anschließend ließ Wallner das Tivoli erzittern: Eine Flanke auf links verwertete er per Volleyabnahme, der Ball klatschte erst an den linken, dann an den rechten Pfosten - und Ronivaldo ließ den Nachschuss über's leere Tor segeln (62.). Da auch ein abgefälschter Gallé-Distanzschuss nicht sein Ziel fand, blieb es beim 3:0 - Wacker darf sich über den dritten Sieg in Folge freuen und klettert dadurch wieder auf den fünften Tabellenplatz. Die Violets hingegen können auch im neunten Spiel der Saison nicht voll punkten, bekleiden mit lediglich drei Zählern weiterhin das Tabellenende.

Daniel Bierofka (Trainer FC Wacker Innsbruck): "Mit der ersten Halbzeit kann man sehr zufrieden sein. Wir haben gut verteidigt, schöne Tore gemacht. In der zweiten Hälfte war ich mit den Umschaltsituationen etwas unzufrieden, im Großen und Ganzen haben wir aber nichts mehr zugelassen. Die zwei Siege haben uns sicher gutgetan, es fällt alles ein bisschen leichter, die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor ist da. Wir haben jetzt drei Spiele in Folge gewonnen, zum fünften Mal zu Null gespielt – die Balance stimmt derzeit. Auf der Basis muss man weitermachen und einfach noch 2-3 Schritte drauflegen."

2. Liga, 9. Runde

FC Wacker Innsbruck - Young Violets Austria Wien 3:0 (3:0)

Tivoli Stadion Tirol; 0 Zuschauer; SR Jandl

Tore: 18. Fabio Viteritti, 36. Markus Wallner, 42. Ronivaldo

Startelf Innsbruck (4-1-3-2): Knaller – Joppich, Hupfauf, Grujcic, Kofler; Conte; Gallé, Viteritti, Zaizen; Wallner, Ronivaldo

Startelf Young Violets (4-1-4-1): Helac – Apollonio, Schoissengeyr, Jarjue, Martschinko; Radulovic; El Moukhantir, Hahn, Braunöder, Keles; Mester

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: Daniel Schönherr