Der SC Austria Lustenau hatte am zehnten Spieltag den FAC Wien im Ländle zu Gast. Obwohl die Gäste aus Wien-Floridsdorf lange die bessere Mannschaft waren, konnte die Kiene-Elf einen Heimsieg feiern. Held des Abends war für die Grün-Weißen dabei Wallace, er traf kurz vor Ende der Partie mit einem Hammer-Schuss zum zweiten Lustenauer Tor.

FAC spielstärker, Lustenau effektiv

Zu Beginn spielten beide Mannschaften mit hoher Intensität, pressten den Gegner jeweils schon sehr früh. Der FAC - vor allem durch Sahanek - riss aber recht früh das Kommando an sich, tauchte mehrmals gefährlich vor dem Lustenauer Tor auf. So setzte sich Sahanek gegen drei Gegenspieler durch, legte auf Jurdik ab - der Stürmer verpasste das Tor allerdings aus rund zehn Metern (23.). In der 26. Spielminute durften die Gäste aber dennoch jubeln: Sahanek lupfte stark auf Schmid, der schob überlegen zum 0:1 ein. Lustenaus Innenverteidigung wirkte in dieser Situation alles andere als entschlossen. Und auch offensiv wollte bei den Grün-Weißen wenig klappen. Der FAC verteidigte kompakt, ließ der Austria keine Lücken. Diese aber konnten dennoch den Ausgleich feiern: Nachdem erstmals ein wenig Verwirrung in der FAC-Defensive herrschte, nachdem ein Ball nicht sauber geklärt werden konnte, nutzten dies die Gastgeber aus. Das Durcheinander im Zentrum wurde umspielt, Baiye konnte alleinegelassen zum 1:1 einchippen (39.) - eine tolle Aktion vom Lustenauer Mittelfeldmann, der bei seinen Farben am auffälligsten agierte.

Die Floridsdorfer konnten die Niederlage nicht so ganz begreifen.

Wallace besorgt den Heimsieg

Auch zu Beginn der zweiten 45 Minuten startete der FAC deutlich druckvoller, in der 48. Minute konnte Domenik Schierl seine Elf nur mit einer Top-Parade vor dem erneuten Rückstand bewahren. Lustenau hingegen stellte sich in den Zweikämpfen ungeschickt an, produzierten viele Freistöße im Mittelfeld. Und wenn Lustenau mal im Angriff war, dann agierte man zu unbesonnen. So hatte Bertaccini die große Chance auf die Führung auf dem Fuß, im Duell gegen FAC-Torwart Jenciragic verließen in die Nerven (65.). Doch auch der FAC konnte aus den vielen Standards nur wenig Kapital schlagen, einzig bei einem Sahanek-Freistoß in der 73. Minute wurde es brenzlig: Doch Schmid traf den Ball nicht richtig, so war der Ball sichere Beute für Schierl. Als schon alle dachten, die Partie sei gelaufen, packte Wallace einen Hammer aus. Aus zentraler Position zog er vom Sechzehner einfach mal ab. Und wie! Unhaltbar schweißte er die Kugel in den rechten Winkel, ein absolutes Traumtor - Aus dem Nichts das 2:1. Da der eingewechselte Nils Zatl in der vierten Minute der Nachspielzeit nur mehr die Latte traf und Lustenaus Jaby sich in der letzten Aktion der Partie den Ball zu weit vorlegte, auch der Endstand.

2. Liga, 10. Runde

SC Austria Lustenau - FAC Wien 2:1 (1:1)

Planet Pure Stadion; 0 Zuschauer; SR Heiss

Tore: 39. Brandon Baiye, 88. Wallace bzw. 26. Anthony Schmid

Startelf Lustenau (4-2-3-1): Schierl - Cissokho, Lageder, Maak, Gmeiner; Baiye, Grabher; Wallace, Tiefenbach, Ranacher; Bertaccini

Startelf FAC (4-4-2): Jenciragic - Lugonja, Bubalovic, Plavotic, Becirovic; Krasniqi, Krainz, Sahanek, Skrivanek; Jurdik, Schmid

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: GEPApictures/HPYBET