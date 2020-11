Mit dem FC Juniors OÖ und dem FC Mohren Dornbirn 1913 trafen am Samstagnachmittag zwei direkte Tabellennachbarn in der 2. Liga aufeinander. Nach einem etwas müden Start in der ersten Hälfte entschieden die Rothosen die Partie mit mit einem Doppelschlag innert einer Minute für sich und schenkten ihrem Coach Markus Mader zu seinem 150. Spiel an der Seitenlinie einen am Ende doch sehr deutlichen 3:0-Sieg.

Juniors am Drücker, Dornbirn etwas lethargisch

Zu seinem 150. Spiel an der Linie des FC Dornbirn zeigte sich die Elf von Coach Markus Mader anfangs mit Problemen. Zu giftig agierten die Juniors in den Zweikämpfen, zu früh setzen sie die Rothosen unter Druck. So war es auch die Mannschaft von Gerald Scheiblehner, die in einer hart umkämpften Partie zunächst die besseren Torchancen vorfand. Bereits in der 5. Spielminute versuchte Karamoko per Kopf sein Glück, der Ball landete aber neben dem Tor. In weiterer Folge war spätestens bei FCD-Goalie Lucas Bundschuh Endstation. Mit einer tollen Parade rettete der Keeper gegen Thomas Sabitzer, aus kürzester Distanz konnte Bundschuh noch mit dem Fuß abwehren - das hätte das 1:0 sein müssen (11.). In der 31. Minute machte er sich gegen Karamoko breit, auch gegen Sebastian Wimmer behielt Bundschuh die Oberhand, wehrte aus spitzem Winkel zur Ecke ab (38.). Dornbirn hingegen wirkte noch etwas müde, fing zwar viele Bälle in der Rückwärtsbewegung ab, spielte die Konter aber zu ungenau - so konnte auch das Duo Fridrikas/Shabani auf der linken Seite nicht ausreichend in Szene gesetzt werden. Bis auf einen Shabani-Kopfball über das Tor (20.) kam von den Gästen aus Vorarlberg im ersten Durchgang nur wenig.

Lukas Fridrikas und Egzon brachten Dornbirn gegen die Juniors OÖ auf die Siegerstraße.

Zwei Minuten reichen zum Sieg in der Fremde

Die zweite Halbzeit begann gleich mit einem Knall: Dornbirn verlor den Ball nach dem Anspiel, die Juniors OÖ schalteten schnell. Über mehrere Stationen landete der Ball schließlich beim gerade erst eingewechselten Florian Aigner, der das Spielgerät im Tor versenkte. Allerdings stand der vermeintliche Torschütze im Abseits - es blieb beim 0:0. Und Dornbirn wurde in weiterer Folge gefährlicher. So marschierte Fridrikas mit viel Tempo an seinen Gegenspielern vorbei, legte auf Mujic auf - die Dornbirner Sturmspitze wurde aber noch entscheidend von Wimmer gestört (52.). Fünf Minuten später stand abermals der Juniors-Verteidiger im Mittelpunkt: Bei einer Zimmerschied-Hereingabe rutschte Wimmer in die Schussbahn, erwischte die Kugel mit der rechten Hand - der Elfmeterpfiff blieb aus, obwohl der Abwehrspieler seine Körperfläche klar vergrößerte. Doch Dornbirn ließ sich davon nicht beirren. Denn aus dem Nichts gelang den Rothosen der schnelle Doppelschlag. Erst schob Fridrikas - nachdem er von Kircher in die Spitze geschickt worden war - überlegen zu seinem 5. Saisontor ein (70.). Keine 120 Sekunden später bejubelte Dornbirn dann schon das 0:2. Dieses Mal spielte Mujic vor dem Tor noch klug quer zu Egzon Shabani, der Linksaußen der Vorarlberger machte den zweiten Treffer des Tages. In weiterer Folge boten sich den Messestädtern immer wieder Räume, so etwa, als Deniz Mujic einen durchgerutschten Ball vor dem Tor erwischte, allerdings an OÖ-Torhüter Polster scheiterte (81.). Den Schlusspunkt zum 3:0 setzte Joker Lukas Katnik. Nachdem die Juniors-Defensive katastrophal patzte, wurde er von Kircher optimal bedient und trug sich in der zweiten Minute der Nachspielzeit ebenfalls in die Torschützenliste ein.

Mit dem 3:0-Sieg steht Dornbirn als stärkstes Auswärtsteam der Liga nun bei 15 Punkten, musste auswärts bislang erst zwei Punkte abgeben. Die Juniors aus OÖ hingegen werden sich ob des Spielverlaufs ärgern, vor dem Tor nicht gefährlicher agiert zu haben.

2. Liga, 10. Runde

FC Juniors OÖ - FC Mohren Dornbirn 1913 0:3 (0:0)

Raiffeisen Arena; 0 Zuschauer; SR Grobelnik

Tore: 70. Lukas Fridrikas, 71. Egzon Shabani, 90./+2 Lukas Katnik

Startelf Juniors OÖ (3-5-2): Polster - Würdinger; Wallquist, Wimmer; Müller, Sulejmanovic, Boller, Sabitzer, Oh; Michlmayr, Karamoko

Startelf Dornbirn (4-1-4-1): Bundschuh - Friedrich, Malin, Jokic, Kircher; Domig; Zimmerschied, Joppi, Friedrikas, Shabani; Mujic

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: Harald Dostal/fodo.media