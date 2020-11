KSV 1919 empfing am Dienstagabend im Nachtragsspiel der neunten Runde in der 2. Liga Austria Lustenau. Die Lustenauer gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete - auch wenn die Lustenauer schmeichelhaft in Führung gingen - mit 2:0 für die Vorarlberger. Kapfenberg bleibt damit im Tabellenkeller, während Lustenau jetzt bei 15 Punkten auf dem siebenten Tabellenplatz rangiert.

Führung für Lustenau

Der Kapfenberger SV gibt nach 48 Sekunden den ersten Torschuss ab. Die Steirer setzen sich knapp außerhalb des gegnerischen Strafraumes durch. Der Torschuss aus halb-rechts, Torentfernung 17 Meter, kommt aber zu zentral auf die Kiste. Keeper Domenik Schierl packt ganz sicher zu. In der sechsten Minute will Kapfenberg einen Elfmeter: Leo Mikić im Zweikampf mit Verteidiger Fabian Gmeiner. Der Heim-Spieler geht dann rechts im gegnerischen Strafraum zu Boden. Schiedsrichter Jäger winkt aber gleich ab und lässt weiterspielen. Kapfenberg probiert es in der 18. Minute neuerlich mit einem Torschuss aus der zweiten Reihe. Levan Eloshvili zieht aus gut 18 Metern, zentrale Position, ab - knapp drüber. Etwas entgegen dem Spielverlauf führen dann die Lustenauer: Wallace hat am linken Flügel etwas Zeit. Der Brasilianer bringt dann eine mustergültige Flanke auf den zweiten Pfosten. Alexander Ranacher kommt völlig frei zum Kopfball - der Ball landet im langen Eck. Mit dem ersten Torschuss in diesem Spiel gehen die Vorarlberger hier in Kapfenberg gleich in Führung. Jetzt ist Kapfenberg gefordert. Der KSV kurz vor der Pause mit dem Ausgleich, doch der Treffer zählt wegen einer Abseitsposition nicht. Ein ruhender Ball kommt von halb-rechts in den gegnerischen Strafraum. Mario Cetina setzt sich in der Mitte durch und erzielt per Kopf das 1:1. Assistent Manuel Undesser hat aber die Fahne oben und entscheidet auf Abseits. Dann geht es in die Kabinen.

Lustenau stärker

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Lustenauern: Schneller Gegenstoß der Gäste. Adriano Bertaccini zieht dann aus guter Position ab. Keeper Christopher Giuliani ist aber auf dem Posten und kann zum Eckball abwehren. Dann eine gute Lustenauer Flanke von rechts kommt hoch in die Mitte. Adriano Bertaccini nimmt sich die Kugel schön herunter. Der 20-jährige Belgier kommt dann aus 14 Metern, zentrale Position, zum Abschluss - ganz knapp vorbei. Die zweite Halbzeit gehört den Lustenauern, während Kapfenberg immer mehr riskieren muss. Dann steht es auch 2:0. Ein Eckball von rechts kommt halbhoch auf den ersten Pfosten. Von dort wird das Leder perfekt in den Fünfer verlängert. Brandon Baiye hat dann aus wenigen Metern keine Probleme mehr - drin die Kugel. Die Kapfenberger geben zwar nicht auf, doch das Spiel ist entschieden. Adriano Bertaccini hat wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff noch das 3:0 für die Lustenauer am Fuß, der Gäste-Spieler scheitert aber an Keeper Christopher Giuliani. Dann ist die Begegnung vorbei.