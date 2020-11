Die einen wollten oben weiter mitreden, die anderen aus dem Tabellenmittelfeld aufsteigen - die Zielsetzungen in der Partie zwischen dem FAC Wien und dem FC Blau Weiss Linz waren klar. Das bessere Ende hatte das Spiel jedoch für die Gastgeber, gegen glücklose Linzer konnten die Floridsdorfer einen ungefährdeten 4:1-Sieg feiern. Marco Sahanek trug sich gleich zwei Mal in die Torschützenliste ein.

Mit Effet zur Führung

Die Floridsdorfer zeigten sich in der ersten Halbzeit als gefährlichere Mannschaft, setzten bereits früh einen Schuss knapp neben das Tor von BW-Goalie Schmid (3.). Nur fünf Minuten später kam sein Namensvetter auf der anderen Seite - Anthony Schmid - nach einer Hereingabe von links an den Ball - die Kugel ging aber über das Tor. Doch auch wenn der FAC gefährlicher agierte, Ballverluste prägten das Spiel auf beiden Seiten. Insbesondere bei den Gästen aus Linz kam der letzte Ball meist nicht an. Gemäß dem Spielverlauf, machten die Wiener das 1:0. Verantwortlich dafür: Marco Sahanek, der die ganz feine Klinge auspackte. Wenige Sekunden zuvor scheiterte der FAC-Mittelfeldstratege noch aus spitzem Winkel an Schmid, nun ließ er dem Torwart überhaupt keine Chance. Aus dem Rückraum zirkelte Sahanek den Ball von der Sechzehnerkante wunderschön in's Kreuzeck - das verdiente 1:0 in der 21. Spielminute. Auch in weiterer Folge fanden die Gäste aus Linz nicht richtig in die Partie, hatten ihre größte Chance bei einem Janeczek-Freistoß in der 40. Minute - FAC-Torwart Jenciragic hielt aber gut. Doch auch dem FAC gelang vor der Pause kein weiterer Treffer, nachdem die Floridsdorfer im gegnerischen Sechzehner mit der BW-Defensive Flipper spielten, wurde der Abschluss von Lugonja noch rechtzeitig abgeblockt (32.).

Deckel drauf nach der Pause

Auch nach der Pause veränderte sich wenig. BW Linz zeigte sich bemüht, war allerdings oft glücklos. Insbesondere der berühmte letzte Pass wollte nicht ankommen. Die Teams neutralisierten sich weitesgehend zwischen den Strafräumen, auch der FAC kam kaum mehr zu guten Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz: Die Chancenverwertung bei den Gastgebern passte. So kam Jurdik nach einer Ecke an den Ball, fand aus zehn Metern die Lücke im Dickicht aus Verteidigerbeinen - 2:0 (57.). Auch nach diesem Tor passierte anschließend wenig Spektakuläres, erst in der 74. Minute fand der FAC die nächste Chance vor - und nutzte auch diese eiskalt. Schmid passte Sahanek steil in den Lauf, dieser schloss aus ganz spitzem Winkel super ab. Das Stellungsspiel des Linzer Torwarts wirkte dabei nicht ganz sattelfest. Mit dem 3:0 war der Deckel dann endgültig drauf auf dieser Partie. Einzig der späte Ehrentreffer durch Fabian Schubert nach einem Handelfmeter gelang den Linzern noch, die ansonsten keinen guten Tag erwischten. Der FAC, der durch Flavio mit dem Schlusspfiff sogar noch einen vierten Treffer erzielte - konnte hingegen völlig verdient einen ungefährdeten 4:1-Heimsieg feiern.

2. Liga, 11. Runde

FAC Wien - FC Blau Weiss Linz 4:1 (1:0)

FAC-Platz; 0 Zuschauer; SR Fluch

Tore: 21. Marco Sahanek, 57. Milan Jurdik, 74. Marco Sahanek, 90./+3 Flavio Dos Santos Dias bzw. 90./+2 Fabian Schubert (Handelfmeter)

Startelf FAC: Jenciragic - Lugonja, Bubalovic, Plavotic, Becirovic, Sahanek, Krasniqi, Krainz, Jurdik, Zatl, Schmid

Startelf BW Linz: Schmid - Fabio Strauss, Felix Strauss, Mitrovic, Janeczek, Schantl, Pomer, Brandner, Tursch, Surdanovic, Schubert

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: Josef Parak