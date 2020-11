Der Tabellenachte FC Mohren Dornbirn empfing mit dem FC Liefering den derzeitigen Tabellenführer der Hpybet 2. Liga. Beide Teams traten mit breiter Brust an - die Gastgeber feierten in der vergangenen Runde einen 0:3 Auswärtssieg bei den Juniors OÖ - und die Gäste zelebrierten einen 6:1 Erfolg gegen Kapfenberg. Die Heimelf wollte der Auswärtsmannschaft das Favoritenhemd ausziehen und die drei Punkte im Ländle belassen. Am Ende setzten sich aber trotz kurzer Führung und aufbäumenden Kampfes der Vorarlberger, die Salzburger Jungbullen 1:2 durch und lachen weiterhin von der Tabellenspitze. Das Tiroler Schiedsrichtertrio Andreas Heiss, Stefan Gamper und Philip Gschliesser hatte bei dieser Begegnung eine ruhige Kugel zu schieben - das Spiel wurde sehr fair und sportlich abgehalten.

Gemeinsamer Torjubel: Lieferings Chukwubuike Adamu Junior bedankte sich bei dem Assistgeber Nicolas Seiwald nach dem 1:1

Dornbirn traf zur Führung - Liefering erzielte im Gegenzug den Ausgleich

Zu Beginn tat sich sehr wenig in dieser Partie, der FC Dornbirn versteckte sich nicht, die Gäste aus Salzburg hatten aber mehr Ballbesitz und hielten das Spielgerät geschickt in den eigenen Reihen. Die erste Torchance in dieser Begegnung führte gleich zum 1:0 für die Vorarlberger. In der 34. Spielminute versenkte Egzon Shabani den Ball, nach einem schönen Aufbauspiel seiner Mannschaftskollegen, zur Führung im Netz. Die Antwort der Jungbullen folgte postwendend, Junior Adamu besorgte in Minute 36 - nach Vorlage von Nicolas Seiwald - im Gegenzug das 1:1. Jetzt wurde es trotz klirrender Kälte noch mal heiß im Ländle, die Salzburger hatten jetzt Blut geleckt und gaben den Ball kaum her. Weitere Tormöglichkeiten blieben aber aus und so konnte der Unparteiische nach 47 Minuten die erste Halbzeit beenden und die Protagonisten durften sich mit heißem Tee in der Kabine wärmen.

Nach langem Hin und Her im zweiten Durchgang stellte David Affengruber auf 1:2

In der Anfangsphase des zweiten Durchgangs war das Spiel ausgeglichen. Die Gastgeber versuchten das Ergebnis zu halten, die Gäste waren auf den Führungstreffer aus, kamen aber nie in die Gefahrenzone der Dornbirner. Trotzdem stand das Spiel auf Messers Schneide und es roch nach einem weiteren Tor – bloß wusste niemand der Akteure wer es schießen sollte. In der 75. Minute beantwortete David Affengruber die Frage und trug sich mit dem 1:2 in die Schützenliste ein – nach einem Zuspiel von Alexander Prass schob er die Kugel sehenswert in die Maschen. Die Gastgeber setzten jetzt nochmal alles auf eine Karte und wollten unbedingt den Ausgleich machen, Liefering agierte aber zu professionell und ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und trat mit einem 1:2 Auswärtssieg die Heimreise nach Salzburg an. Das war zwar kein souveräner Sieg der Jungbullen, die Tabellenführung bleibt aber beim FC Liefering.

FC DORNBIRN - FC LIEFERING 1:2 (1:1)

Tor: 1:0 (34. Shabani),1:1 (36. Junior Adamu), 1:2 (76. Affengruber)

Stadion Birkenwiese; 0 Zuseher; Heiss - Gamper - Gschliesser

FC Mohren Dornbirn: Lucas Bundschuh - Mario Jokic, Timo Friedrich (88. Prirsch), Felix Gurschler - Egzon Shabani, Franco Joppi (K), Christoph Domig, Aaron Kircher - Lukas Fridrikas, Tom Zimmerschied (77. Mathis), Deniz Mujic (78. Katnik)

FC Liefering: Daniel Antosch (K), Wallison Nunes Silva, Alexander Prass, Junior (83. Svoboda), Nicolas Seiwald, Fabian Windhager, Maurits Kjaergaard (35. Reischl, 83. Stosic), Alois Oroz, Benjamin Šeško (47. Bukta), Sebastian Aigner, David Affengruber

Stimmen zum Spiel:

Franco Joppi, Kapitän FC Dornbirn:

"Das war ein erwartet schweres Spiel. Liefering ist die stärkste Mannschaft der Liga. Es war ein harter Fight von beiden Mannschaften. Wir haben auch nach dem 1:1 nach vorne gespielt, wollten den Siegestreffer erzielen, Liefering aber auch. Es war heute mehr drin, Liefering hatte am Ende das glücklichere Ende"

by René Dretnik

Photocredit: GEPA pictures

Zum Hpybet 2. Liga Live Ticker