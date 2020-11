Die Young Violets empfingen am Freitagabend im Rahmen der elften Runde den SV Lafnitz. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Am Ende konnten sich die Gäste mit 3:2 durchsetzen. Die Young Violets machten es durch einen Treffer in der 90. Minute am Schluss aber noch einmal richtig spannend.

Führung für Lafnitz

Lafnitz hat nach drei Minuten die erste Chance im Spiel. Martin Krienzer wird auf halb-rechts gut bedient. Der 20-jährige kommt dann aus guter Position, bereits innerhalb des gegnerischen Strafraumes, zum Torschuss - ganz knapp vorbei. Kurz darauf ist es aber so weit: Mario Kröpfl bringt von links einen guten Corner in die Mitte. Julian Tomka steigt im Zentrum zum Kopfball hoch - drin die Kugel. Mit der FÜhrung im Rücken wollen die Lafnitzer nachlegen, doch das gelingt vorerst nicht. Dann fast die Austria mit dem 1:1 - ein ruhender Ball kommt vom rechten Halbfeld hoch auf den zweiten Pfosten. Dort hat die Austria freie Schussbahn - drüber. Dann sind es wieder die Steirer, die gut nach vorne spielen: Sie setzen sich am rechten Flügel gut durch. Lafnitz zieht etwas in die Mitte und nimmt aus 14 Metern den Torschuss. Keeper Ammar Helac hat die Kugel aber sicher. In Minute 28 zappelt das Leder wieder im Tor der Gastgeber: Die Gäste spielen einen Konter perfekt zu Ende und führen nun mit 2:0. Der Ball kommt auf den rechten Flügel. Daniel Gremsl bringt dann die gute Flanke in die Mitte. Mario Kröpfl setzt sich ganz leicht im gegnerischen Strafraum durch und hämmert die Kugel aus 11 Metern unhaltbar unter die Querlatte. Die Austria hat weiter Chancen, doch das Tor will nicht fallen. Kurz darauf die nächste Gelegenheit: Eine tolle halbhohe Flanke kommt von links in die Mitte. Die Heim-Elf setzt sich im Zentrum durch und kommt aus wenigen Metern durch Stefan Feiertag zum Kopfball. Die rechte Stange rettet aber für den SV Lafnitz. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri zur Pause.

Entscheidung fällt

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gastgeber: Schrecklicher Fehlpass der Wiener im Mittelfeld. Die Gäste kommen leicht in Ballbesitz. Perfekter Pass in den freien Raum. Martin Krienzer ist auf und davon und schiebt staubtrocken ein. Auch in der zweiten Halbzeit haben die Wiener optisch etwas mehr vom Spiel, gefährlich wird es aber vor dem Gäste-Tor nicht. Lafnitz weiterhin ganz cool, ganz abgebrüht. Dann aber doch der Anschlusstreffer - Lukas Prokop bringt von links einen guten halbhohen Ball in die Mitte. Anouar El Moukhantir nimmt im gegnerischen Strafraum volles Risiko und zieht volley ab. Der Ball schlägt wunderschön im Winkel ein. Die Wiener zeigen Moral und wollen dieses Spiel nochmals richtig spannend machen. Ein Ball kommt von links in die Mitte. Matthias Braunöder fackelt nicht lange und zieht aus 17 Metern ab. Die Steirer agieren in der Defensive letztlich sehr sicher und lassen nichts mehr Gefährliches zu. Dann ist es aber doch noch einmal so weit - in der 90. Minute gelingt den Gastgebern nach einem hohen Ball in den Gefahrenbereich per Schuss (Matthias Braunöder) doch noch der Treffer zum 2:3. Die Young Violets hauen in den Schlusssekunden alles nach vorne, doch der letzte Pass auf Seiten der Hausherren kommt nicht mehr an. So endet das Spiel nach etwas mehr als 90 Minuten mit einem Sieg der Gäste.

Foto: Attila Farkas