Im Oberösterreich-Derby empfing der SK Vorwärts Steyr den FC Juniors OÖ. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der die Juniors früh in Führung gehen konnte, drehte Steyr nach der Pause auf. Durch Treffer von Fahrngruber und Mustecic stellte die Milot-Elf in den zweiten 45 Minuten die Weichen auf Sieg. Der SK Vorwärts überholt damit die Juniors OÖ in der Tabelle der 2. Liga.

Unterhaltsamer Beginn

Die Partie startete munter, bereits in der 4. Spielminute fiel das erste Tor: Thomas Sabitzer setzte sich im Laufduell gegen Alberto Prada-Vega durch, der den hohen Ball komplett falsch einschätzte. Der Juniors-Stürmer blieb cool, schob den Ball an Steyr-Goalie Staudinger vorbei zum frühen 0:1 in die Maschen. Auch in weiterer Folge zeigte sich das Spiel abwechslungsreich, die Teams kämpften im Mittelfeld um jeden Ball. Und Steyr kam zum Ausgleich: Alberto Prada-Vega - zuvor noch unglücklich beim Rückstand - bügelte seinen Fehler aus, stand nach einem Himmelfreundpointner-Eckball goldrichtig am langen Pfosten und köpfte sein Team zum Ausgleich (16.). Nur vier Minuten später hätte Prada-Vega sogar noch die Führung besorgen können, als er abermals nach einer Ecke per Kopf zur Stelle war - der Ball verpasste das Gehäuse jedoch knapp. Ebenso knapp: Ein Brandstätter-Schuss aus spitzem Winkel, bei dem Juniors-Torwart Polster gerade noch mit den Zehenspitzen zur Stelle war (28.). Die Juniors, welche zwischenzeitig ein wenig die Kontrolle über das Spielgeschehen verloren hatten, wurden in der 35. Minute auch noch einmal gefährlich. Ramos hielt aus der Distanz drauf - sein Schuss ging nur knapp über die Querlatte.

Steyrer Blitzstart nach dem Pausentee

Die Gastgeber kamen wesentlich besser aus der Pause, zeigten sofort eine offensive Spielweise. So klopfte Himmelfreundpointner in der 46. Minute erstmals an, doch wie auch sein Distanzschuss wenig später verpasste der Versuch das Tor. Und dennoch, Sekunden später war es soweit: Drga steckte gut durch, in den Lauf von Sascha Fahrngruber. Dieser scheiterte erst am Torhüter, den Nachschuss verwertetet er aber zur erstmaligen Führung (49.). Die Juniors OÖ gaben sich in weiterer Folge nicht auf, kamen durch Sabitzer noch zu einer tollen Kopfball-Möglichkeit (70.). Doch abschlussstärker waren die Steyrer. So setzte der eingewechselte Ablinger im Strafraum gut nach, ergatterte den Ball und spielte diesen zum einschussbereiten Bojan Mustecic - das 3:1. Der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können, scheiterte Mustecic doch noch im Eins-gegen-Eins an Polster. Zudem schoss Wimmer einen Ball aus toller Position weit über das Tor (82.).

Durch den Sieg überholt Steyr in der Tabelle die Juniors OÖ - die SK Vorwärts steht nun auf dem 11. Tabellenplatz.

2. Liga, 11. Runde

SK Vorwärts Steyr - FC Juniors OÖ 3:1 (1:1)

EK Kammerhofer-Arena Steyr; 0 Zuschauer; SR Drachta

Tore: 16. Alberto Prada-Vega, 49. Sascha Fahrngruber, 73. Bojan Mustecic bzw. 4. Thomas Sabitzer

Startelf Steyr (3-4-1-2): Staudinger - Pasic, Prada-Vega, Wimmer; Brandstätter, Himmelfreundpointner, Hofstätter, Fahrngruber; Mustecic; Drga, Martinovic

Startelf Juniors OÖ (3-4-3): Polster - Würdinger, Wimmer, Softic; Boller, Ramos, Müller, Oh; Plojer, Sabitzer, Michlmayr

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: Harald Dostal/fodo.media