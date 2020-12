Am Freitagabend empfing der SKU Ertl Glas Amstetten die Mannschaft von SC Austria Lustenau in der heimischen Ertl Glas-Arena. Beide Teams zeigten einen packenden Fight um drei Punkte. Lustenau bewies eine starke Moral, konnte gleich zweimal nach einem Rückstand wieder ausgleichen. Für einen Punktegewinn sollte es dennoch nicht reichen, denn Sebastian Dirnberger erlöste das Standfest-Team spät und sorgte mit dem 3:2 für den Heim-Dreier der Mostviertler.

Ein Spiel wie ein Feuerwerk

Die Gastgeber starteten wie die Feuerwehr in die Partie. Bereits in der 3. Spielminute zwangen die Amstettner Lustenaus Torhüter Schierl zu einer Glanztat, vier Zeigerumdrehungen später musste der Schlussmann der Grün-Weißen erstmals hinter sich greifen. Zunächst verpasst Solospitze David Peham zwar noch eine Flanke, diese wehrte Gmeiner aber unglücklich vor's eigene Tor ab. Peham - blitzschnell wieder auf den Beinen - staubte ab und sorgte für die frühe Führung für den SKU. Nachdem Deinhofer noch für eine gefährliche Szene sorgte (9.), erwachten die Gäste so langsam aus ihrer Lethargie der Anfangsminuten. Und hatten nach einem Eckball durch Innenverteidiger Maak, welcher die Kugel per Direktabnahme volley verwertete, ihre erste gute Offensivaktion (10.). Auf der Gegenseite verpasste Alin aus der Distanz nur knapp (14.). Es war eine äußert unterhaltsame erste Halbzeit, die beide Teams zeigten, Offensivaktion reihte sich an Offensivaktion. So verwunderte es auch nicht, als Lustenau in der 25. Minute ausgleichen konnten. Tabakovic besorgte das 1:1 per Abstauber, nachdem er per Foulelfmeter (Deinhofer holte Wallace im Strafraum von den Beinen) an Verwüster scheiterte, der zunächst noch überragend parieren konnte. Verschnaufpause? Gönnten sich die Mannschaften keine. 28. Spielminute, Schierl packte erneut eine Weltklasse-Parade aus, drehte einen wuchtigen Peham-Kopfball blitzschnell über die Latte. Es brauchte schon einiges, um den Goalie der Mannschaft aus der Stickergemeinde zu überwinden. Etwa einen Sonntagsschuss von Amstetten-Kapitän Wurm, der den Ball aus 20 Metern ansatzlos zum 2:1 ins rechte Kreuzeck schweißte (35.)

Später Dirnberger erlöst Standfest-Elf

Der zweite Durchgang startete mit einem kleinen Aufreger - Alli schob den Ball in die Maschen, der Unparteiische pfiff den Treffer aber zurück. Denn Schierl, der den von seinem Mitspieler Cissokho abgefälschten Ball zuvor nicht erreichen konnte, wurde von einem Amstettner stark behindert (50.). Regelgetreuer machten es wenig später die Austrianer: Einen langen Ball legte Tabakovic per Kopf zur Seite ab, der eingewechselte Pius Grabher nahm den Ball direkt - der erneute Ausgleich, keine Chance für Verwüster. Lustenau zeigte sich auch nach dem 2:0 spielbestimmend, baute immer mehr Druck auf. Und kam durch Wallace in der 67. zu einer guten Chance - der Leihspieler von Clermont scheiterte aber am Amstettner Torhüter. Obwohl die Lustenauer sich spielbestimmend zeigten - die drei Punkte blieben in Niederösterreich. Denn Brandon Baiye verlor seinen Gegenspieler nach einem Standard kurz aus den Augen - Dirnberger nutzte dies eiskalt aus, haute den Ball per Direktabnahme unter die Querlatte (84.). Lustenau wurde zwar noch brandgefährlich, in der zweiten Minute der Nachspielzeit brachten es aber sowohl Tabakovic (scheiterte an Verwüster) als auch Tiefenbach (haute den folgenden Abpraller aus kurzer Distanz in's Nirvana) nicht fertig, den Ball im Tor zu versenken. Somit blieb es beim 3:2-Sieg für Amstetten, die Standfest-Elf darf sich über den zweiten Saisonsieg freuen.

2. Liga, 12. Runde

SKU Ertl Glas Amstetten - SC Austria Lustenau 3:2 (2:1)

Ertl Glas-Stadion; 0 Zuschauer; SR Eisner

Tore: 7. David Peham, 35. Matthias Wurm, 84. Sebastian Dirnberger bzw. 25. Haris Tabakovic, 57. Pius Grabher

Startelf Amstetten (4-2-3-1): Schierl - Lageder, Cissokho, Maak, Gmeiner; Freitag, Baiye; Ranacher, Jaby, Wallace; Tabakovic

Startelf Lustenau (4-2-3-1): Verwüster - Deinhofer, Dirnberger, Stark, Puchegger; Wurm, Scharner; Lichtenberger, Alin, Alli; Peham

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: Harald Dostal/fodo.media