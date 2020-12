Auf der Dornbirner Birkenwiese kam es in der 12. Runde der Hpybet 2. Liga zum Aufeinandertreffen beiden Teams FC Dornbirn und den Young Violets. Die Gastgeber rangierten vor diesem Spiel auf dem 9. Tabellenplatz und wollten ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Der Tabellenfünfzehnte aus Wien hatte es sich zum Ziel gesetzt drei Zähler aus dem Ländle zu entführen, um wichtige Punkte gegen den Abstieg machen zu können. Der Salzburger Schiedsrichter Florian Jäger leitete, mit Unterstützung seiner Assistenten Markus Gutschi (Vbg.) und Markus Reichholf (Sbg.) eine spannende Partie, bei der sich am Ende keines der beiden Teams durchsetzen konnte.

Lucas Bundschuh stand heute im Fokus - er hielt wie auch sein Gegenüber mit schier unglaublichen Paraden

Bei leichtem Regen und kalten Temperaturen waren die Wiener zu Beginn die aktivere Mannschaft, die Heimelf wirkte etwas nervös. Es waren auch die Gäste, die nach 11 Minuten den ersten Schuss aufs Tor abgaben, Anouar El Moukhantir versuchte es aus zwanzig Metern – der Ball landete aber neben dem Tor. Scheinbar war dies der Weckruf für die Gastgeber, denn nur drei Minuten später wurde es zum ersten mal in der Box der Jung-Austrianer gefährlich. Florian Pirsch brachte einen flachen Ball auf Lukas Katnik, er verlängerte geschickt, Keeper Mirko Kos war aber auf dem Posten. In der 28. Minute kam Lukas Fridrikas im Strafraum der Violets völlig unbedrängt zum Schießen, Keeper Kos reagierte aber geistesgegenwärtig und konnte mit einer Fussabwehr den Führungstreffer der Vorarlberger verhindern. Jetzt ging es Schlag auf Schlag, das Spiel wurde immer besser. Nach einer tollen Chance von Fridrikas, welche einmal mehr von Goalie Kos pariert wurde, brachte der Austrianer Silvio Apollonio eine Flanke von halb-rechts vor das Gehäuse. Der Dornbirner Mario Jokic wollte klären – der Versuch misslang – und Schlussmann Lucas Bundschuh rettete sein Team vor dem Rückstand. 37. Minute: Nächste Chance für die Austria – ein Kopfball von Stefan Feiertag verfehlte das Ziel aber deutlich. Kurz vor der Pause hätte Andreas Malin sein Team in Führung bringen können, sein brandgefährlicher Kopfball aufs Tor wurde aber von seinem Gegenüber Mirko Kos entschärft, so blieb es beim 0:0 Pausenstand.

Weder der FC Dornbirn noch die Young Violets konnten heute ihre Vielzahl an Chancen nutzen

Auch der zweite Durchgang begann gleich mit tollen Möglichkeit – diesmal für die Young Violets. Diesmal verhinderte Lucas Bundschuh schlimmeres und rettete sein Team abermals vor einem Rückstand. Die Begegnung wurde jetzt von beiden Mannschaften mit sehr hohem Tempo geführt, der direkte Weg in die Spitze wurde gesucht, beide Abwehrreihen standen aber sehr sicher. In der 66. Minute setzte sich Lukas Fridrikas im gegnerischen Strafraum gut durch und zog ab, aber auch diesen Ball konnte Kos bravourös halten. Jetzt ging noch mal die Post ab auf der Birkenwiese, Can Keles zog in der 71. Minute von der linken Strafraumgrenze flach ab, die Kugel ging aber nur knapp am langen Eck vorbei – dieser tolle Schuss hätte sich die Führung für die Auswärtigen verdient gehabt. In der 82. Spielminute war nochmals die Austria dran, Stefan Feiertag köpfte nach einem Eckball das runde Leder gefährlich in Richtung Kasten, ein Dornbirner Verteidiger konnte die Situation aber ins Reine bringen. Einmal gings noch in Dornbirn, Lukas Katnik tankte sich rechts durch und setzte aus guter Position einen scharfen Schuss ab, aber auch er fand im gegnerischen Goalkeeper seinen Meister. Das Spiel endete mit 0:0, die beiden Torhüter hatten am heutigen Tag ihren Teams den Punkt gerettet.

FC MOHREN DORNBIRN 1913 - YOUNG VIOLETS 0:0 (0:0)

Birkenwiese; 0; Jäger - Gutschi - Reichholf

Aufstellungen:

FC Mohren Dornbirn 1913: Lucas Bundschuh - Mario Jokic, Andreas Malin, Florian Prirsch, Lukas Allgäuer (87. Friedrich) - Egzon Shabani (10. Zimmerschied, 77. Mathis) Franco Joppi (K), Christoph Domig, Aaron Kircher - Lukas Fridrikas, Lukas Katnik

Young Violets: Mirko Kos, Lukas Prokop, Stefan Radulovic, Matthias Braunöder, Can Keles (90. Smrcka), Anouar El Moukhantir (K), Stefan Feiertag, Silvio Apollonio, Christian Schoissengeyr, Matteo Meisl, Csaba Mester (79. Pross)

Stimmen zum Spiel:

Günther Stoß, Pressesprecher FC Dornbirn:

„Es war ein schwieriges Spiel bei widrigen Bedingungen. Beide Mannschaften haben sich beim Spielaufbau sehr schwer getan. Es ist uns nicht leicht gefallen mit spielerischen Mitteln zum Erfolg zu kommen. Wir hätten zur Pause eigentlich in Führung gehen müssen. Beide Torleute waren heute in Hochform. Aufgrund des Starkregens und der Kälte war es heute nicht schön zum Anschauen. Leider können wir zuhause, nicht das selbe umsetzen wie Auswärts - hier liegt die Krux begraben. Das Unentschieden geht aber in Ordnung.“

by René Dretnik

Foto: Harald Dostal

