Mit einem Tag schneebedingter Verspätung empfing der SV Horn die Gäste vom FAC Wien. Die Gäste aus Wien-Floridsdorf dominierten das Spiel in der ersten Halbzeit, gingen verdient mit 0:1 in Führung. Nach dem Pausentee verlor die Muslic-Elf aber den Faden, der SV Horn erstarkte. Der FAC fing erst den Ausgleich, verlor kurz vor Ende Bubalovic mit Gelb-Rot - und das Spiel mit 1:2.

Führungstreffer vor dem Pausentee

Das Spiel brauchte ein wenig, um in die Gänge zu kommen - lange spielte sich ein Großteil der Partie im Mittelfeld ab. Nach und nach konnte der FAC sich aber ein optisches Übergewicht erarbeiten, näherte sich auch zaghaft dem gegnerischen Tor an. So etwa durch den in Topform befindlichen Sahanek, der aus rund 20 Metern nur knapp das Tor verpasste (12.). Wenig später war es erneut der Floridsdorfer Rechtsaußen, der für Gefahr sorgte. Einen Freistoß aus dem Halbfeld setzte der Standardspezialist etwas zu hoch an, der Ball wurde immer länger - und prallte schließlich an den Pfosten (21.). Horn hingegen tat sich im Offensivspiel äußert schwer, konnte nahezu keine Akzente setzen. Das Problem: Der letzte Pass wurde meist viel zu unsauber gespielt. Wurde es gefährlich, stand man im Abseits, wie etwa Schimandl in der 27. Minute. So waren es das Team von Coach Miron Muslic, dass das Heft des Handelns in die Hand nahm, Horn immer mehr in die eigene Hälfte drückte - und das 0:1 machte. Eine kleine Unachtsamkeit der Horner Defensive reichte dabei aus: Sahanek sah den freistehenden Flavio, spielte diesen mustegültig zwischen den Innenverteidigern an. Flavio musste sich nur mehr umdrehen und schob an Bilobrk vorbei in's Tor ein - das 0:1 kurz vor dem Pausenpfiff (43.).

Cheukoua vollendet zum Sieg

Nach dem Wiederanpfiff der Partie hatten beide Teams Schwierigkeiten, das Spielgeschehen zeigte sich sehr zerfahren. Inmitten dieser schwachen Anfangsphase der zweiten Halbzeit schlug dann der SV Horn zu. Nach einer komplett missglückten Abwehraktion des FAC - bei einer ungefährlichen Situation brachten die Floridsdorfer den Ball nicht weg - stand Marco Siverio Toro goldrichtig, traf problemlos zum 1:1-Ausgleichstreffer (55.). In weiterer Folge wurden die Horner etwas stärker, der FAC verlor nach der Dominanz der ersten Halbzeit den Faden. So bewahrte FAC-Keeper Jenciragic sein Team gleich zweimal mit starken Aktionen im Eins-gegen-Eins vor dem Rückstand (68. & 73.). Zudem fiel Jürgen Bauer im gegnerischen Strafraum, nachdem er einen Kontakt abbekommen hatte - der Elfmeterpfiff blieb aber aus (75.). Kurz vor dem Ende geriet der FAC dann in Unterzahl, nach einem taktischen Foul sah Innenverteidiger Bubalovic seine zweite Gelbe Karte innert drei (!) Minuten. Der SV Horn wusste dies direkt auszunutzen: Freistoß von links, der Ball segelt durch den Fünfer, am langen Pfosten steht Cheukoua völlig frei - und drückt den Ball zum 2:1-Endstand über die Linie. Horn klettert somit in der Tabelle zwischenzeitlich auf Rang 8 und rangiert damit nur einen Punkt hinter dem FAC, die heute ohne einen Zähler die Heimreise antreten müssen.

2. Liga, 12. Runde

SV Horn - FAC Wien 2:1 (0:1)

Sparkasse Horn Arena; 0 Zuschauer; SR Ebner

Tore: 55. Marco Siverio Toro, 85. Michael Cheukoua bzw. 43. Flavio dos Santos Dias

Gelb-Rote Karte: 85. Christian Bubalovic (FAC, wiederholtes Foulspiel)

Startelf Horn (4-2-3-1): Bilobrk - Horvat, Azinovic, Sittsam, Bauer; Muminovic, Scholl; Cheukoua, Schimandl, Redzic; Toro

Startelf FAC (4-4-2 Doppelsechs): Jenciragic - Bubalovic, Bubalovic, Plavotic, Lugonja; Sahanek, Krainz, Krasniqi, Flavio; Schmid, Zatl

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: Harald Dostal/fodo.media