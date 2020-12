Im Spitzenspiel der 2. Liga traf der SV Licht-Loidl Lafnitz zur Sonntagsmatinee auf den FC Blau Weiss Linz. In einer umkämpften Partie setzten sich die Oststeirer durch einen Treffer von Mario Kröpfl knapp mit 1:0 durch. Durch den Heimsieg überholt die Semlic-Elf den FC Liefering und lacht nach zwölf gespielten Runden von der Tabellenspitze.

Kröpfl besorgt die Führung

Die Linzer starteten druckvoller in die Partie, gleich in der ersten Spielminute musste Lafnitz-Torhüter Andreas Zingl doppelt eingreifen - erst gegen Schubert, dann gegen Kostic. Doch dann zappelte der Ball plötzlich im Tor der Gäste: Nach einem Standard packte Philipp Siegl das lange Bein aus, versenkte den Ball im Tor - stand dabei allerdings im Abseits, Linienrichterin Sara Telek bewies ein gutes Auge (13.). Zehn Minuten später war es dann allerdings so weit, Lafnitz erzielte die Führung. Martin Krienzer setzte sich auf Rechts stark durch, ließ seinen Gegenspieler aussteigen und spielte in die Box. Dort zeigte sich BW-Verteidiger Fabio Strauss kurz orientierungslos, Mario Kröpfl stand goldrichtig und schob per Stange zum 1:0 ein (23.). Anschließend war das Spiel für einige Minuten unterbrochen: Der Unparteiische, Alan Kijas, brauchte eine Verletzungspause, biss aber auf die Zähne und machte weiter. Lafnitz zeigte sich in weiterer Folge spielbestimmend, kam nach einer starken Grasser-Vorlage durch Krienzer noch zu einer super Möglichkeit, BW-Keeper Nicolas Schmid war aber zur Stelle (45./+3).

Schiedsrichter, wechsle dich

Die zweite Hälfte startete kurios: Linienrichter Obritzbergerger mutierte zum Hauptschiedsrichter (eine Notlösung, da in der 2. Liga kein 4. Offizieller eingesetzt wird), Kijas wechselte verletzungsbedingt an die Linie, wo er sich weniger Laufleistung erhoffte. BW indes zeigte sich wieder aktiver, die erste Chance nach dem Pausentee hatte jedoch Lafnitz, eine Grasser-Hereingabe klärte Fabio Strauss in höchster Not. Das Spiel wurde hitziger, die Fouls heftiger und der Redebedarf war auf beiden Seiten groß. Blau-Weiß kam durch Gemicibasi (69.) noch zu einer guten Chance, sein Schuss drehte sich aber an der rechten Stange vorbei. Auch in der 84. Minute war es wieder Gemicibasi, der mit einem Freistoß für Gefahr sorgte - Patrick Bürger fälschte den Ball allerdings mit der Hand ab und sah dafür Gelb (84.). Lafnitz brachte das Ergebnis über die Zeit, holte sich den knappen 1:0-Sieg - und die Tabellenführung.

2. Liga, 12. Runde

SV Licht-Loidl Lafnitz - FC Blau Weiss Linz 1:0 (1:0)

Fußballarena Lafnitz; 0 Zuschauer; SR Kijas

Tore: 23. Mario Kröpfl

Startelf Lafnitz: Zingl - Gschiel, Krienzer, Gremsl, M. Kröpfl, Grasser, Schriebl, Jovicic, Siegl, Tomka, C. Kröpfl

Startelf BW Linz: Schmid - Fabio Strauss, Felix Strauss, Schantl, Gemicibasi, Pomer, Brandner, Kostic, Tursch, Surdanovic, Schubert

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: Attila Farkas