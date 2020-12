Am 13. Spieltag der zweiten Liga empfing der FAC Wien den SKU Ertl Glas Amstetten. In einer chancenarmen Partie gingen die Gäste aus Amstetten bereits in der 18. Minute in Führung. Während die Floridsdorfer eine enttäuschende Leistung zeigten, waren es Roman Alin mit einem schönen Schlenzer in's Eck sowie David Peham in der Nachspielzeit per Foulelfmeter, die für drei Punkte und den 0:2-Endstand sorgten.

Alin bringt die Gäste in Front

Inmitten einer unruhigen Anfangsphase mit vielen Ballverlusten dauerte es lange, bis eines der Teams eine wirklich gute Torchance vorfinden konnte. Nachdem die Amstettner in der 16. Minute noch Glück hatten - Goalie Verwüster erwischte einen Rückpass aufgrund der Platzbedingungen nicht, konnte aber noch retten - zeigten sich die Gäste wenig später eiskalt. Roman Alin kriegte völlig alleinstehend im Sechzehner den Ball, schlenzte diesen mit dem rechten Fuß direkt auf den Kasten und traf genau in's linke Eck (18.). Nach dem Rückstand zeigte sich der FAC in der Offensive nicht mehr existent, hatte sogar Glück, als Peham nach einem Konter nur den linken Pfosten traf (21.). Doch nach dieser kurzen Amstettner Druckphase passierte erstmal: Nichts. Amstetten kam nicht mehr zu nennenswerten Aktionen, die Muslic-Elf zeigte sich frustriert ob der eigenen Leistung.

Später Peham macht den Deckel drauf

Mit einem Doppelwechsel versuchte Muslic, das Ruder zur Pause herumzureißen. Doch auch diese Maßnahme fruchtete nicht wirklich. Der FAC versuchte zwar merklich, das Spiel aktiver zu gestalten. Aber die Gefahr vor dem gegnerischen Tor war dann doch überschaubar. Zwar verpasste Zatl das Tor mit einem Kopfball nur knapp (73.) und Plavotic erreichte eine lange Flanke noch ideal vor dem Tor - doch Verwüster rettete (77.). Im direkten Gegenzug konnte sich aber auch Jenciragic auszeichnen: Nach einem Konter lief Peham alleine auf den FAC-Keeper zu, hatte die Chance, den Sack zuzumachen - scheiterte aber am Schlussmann (78.). So trudelte die Partie in den letzten Spielminuten ihrem Ende zu, ohne dass eines der beiden Teams noch für Akzente sorgen konnte. Bis zur fünften Minute der Nachspielzeit David Peham den Deckel draufmachte: Per Foulelfmeter sorgte er für das 2:0 und fixierte zum Jahresabschluss einen Amstettner Auswärtsdreier.

2. Liga, 13. Runde

FAC Wien - SKU Ertl Glas Amstetten 0:2 (0:1)

FAC-Platz; 0 Zuschauer; SR Ristoskov

Tore: 18. Roman Alin, 90./+5 David Peham (Foulelfmeter)

Startelf FAC: Jenciragic - Strmsek, Bubalovic, Plavotic, Lugonja; Sahanek, Skrivanek, Krainz, Flavio; Zatl, Schmid

Startelf Amstetten: Verwüster - Grasegger, Dirnberger, Stark, Puchegger; Wurm, Offenthaler; Lichtenberger, Roman, Alli; Peham

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Josef Parak