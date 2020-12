Zum Jahresabschluss traf der KSV 1919 auf den SV Horn. Das Spiel gestaltete sich früh äußert klar, bereits zur Halbzeit führten die Kapfenberger völlig verdient mit 3:0. Auch nach der Pause ließen sich die Gastgeber die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, erhöhten zwischenzeitlich auf 4:0, ehe dem SV Horn durch Toro noch der Ehrentreffer gelang.

Frühe Vorentscheidung

Schon früh in der Partie ließ Kapfenberg keinen Zweifel zu, einen Heimsieg einzufahren. Bereits in der zweiten Spielminute köpfte Sylla seine Farben nach einem Eckball in Führung. Horn fand überhaupt nicht in die Partie, der KSV nutzte dies eiskalt aus. 21, 22, 23 - eine Kombination der Spieler mit diesen Rückennummern bescherte das 2:0. Lang steckte auf Mikic durch, dieser spielte scharf zur Mitte - wo Matija Horvat richtig stand und zum 2:0 einschob (12.). Ein Tor, das vollkommen mühelos gelang, da die Horner Abwehr viel zu lasch verteidigte. Nach dem zweiten Tor fehlte der Partie ein wenig die Dynamik, Kapfenberg verteidigte kompakt. Und doch: Horn wurde stärker. Zunächst traf Muminovic das Außennetz (29.), dann verpasste Schimandl den Ball vor dem Tor nur knapp (35.). Und dann kam auch noch Pech dazu: Innert zwei Minuten traf Azinovic per Kopf nur die Latte (41.), Cheukoua verpasste den langen Pfosten wenig später nur um Millimeter (42.). Doch die Fußballweisheit schlug wieder einmal zu: Was du vorne nicht machst, kriegst du hinten. In der 45. Minute schraubte sich Marvin Hernaus hoch, erzielte unhaltbar den dritten Kapfenberger Treffer. Und erneut stand die Horn-Defensive nach einem Standard nicht gut.

Ruhiger zweiter Durchgang

Entsprechend dem klaren Pausenstand ließ es Kapfenberg in der zweiten Halbzeit gemächlicher angehen. Auch von Horn kam nur mehr wenig. Nichtsdestotrotz konnte Levan Eloshvili in der 71. Minute sogar noch auf 4:0 stellen, den größten Part bei diesem Treffer hatte aber Leo Mikic inne, der eine super Vorarbeit lieferte. Das Spiel war natürlich schon längst gelaufen, Horn kam durch Marco Siverio Tor lediglich noch zum Ehrentreffer (75.). Durch den klaren 4:1-Sieg steht Kapfenberg nun bei 15 Zählern und beendet das Kalenderjahr knapp vor den Abstiegsrängen. Der SV Horn hat einen Zähler mehr.

2. Liga, 13. Runde

KSV 1919 - SV Horn 4:1 (3:0)

Franz Fekete Stadion; 0 Zuschauer; SR Drachta

Tore: 2. Sekou Sylla, 12. Matija Horvat, 45. Marvin Hernaus, 71. Levan Eloshvili bzw. 75. Marco Siverio Toro

Startelf KSV: Stolz - Steinlechner, Kvakic, Cetina; Heric, Sylla, Miki, Lang; Eloshvili, Horvat; Hernaus

Startelf Horn: Bilobrk - Horvat, Azinovic, Sittsam, Bauer; Muminovic, Scholl, Cheukoua, Schimandl, Redzic; Toro

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Richard Purgstaller