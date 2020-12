Der Tabellenfünfte BW Linz empfing in der 13. Runde der Hpybet 2. Liga den Tabellenzwölften FC Juniors Oberösterreich. Ein Spiel das von viel Brisanz geprägt war- die beiden Erzrivalen wollten sich zum Abschluss der Herbstsaison sehr teuer verkaufen und die Vormachtstellung in der Stahlstadt demonstrieren - fand am Ende mit den Hausherren einen verdienten 2:0 Sieger. Die Begegnung stand auf mässigem Niveau, zwingende Torchancen blieben Mangelware. Die Juniors waren bei dieser Begegnung nicht in der Lage irgendwelche Akzente zu setzen und mussten auch zwei Platzverweise hinnehmen. Die Routine der Hausherren setzte sich durch. Für Ruhe und Ordnung am Feld sorgte das Schiedsrichtertrio Florian Jandl, Habip Tekeli und Gökhan Orhan.

Die Partie geizte zwar mit Torchancen aber nicht mit rassigen Duellen im Mittelfeld

Die Gastgeber wollten gleich von Beginn an zeigen, wer der Herr im Haus ist und starteten mit hohem Tempo ins Spiel. So kam es auch nicht überraschend dass die Elf von Ronald Brunmayr in der 15. Minute mit 1:0 in Führung ging. Nach einem fatalen Fehlpass der Juniors machten die Hausherren das Spiel plötzlich richtig schnell. Stefano Surdanovic bewies mit einem genialen Pass auf Philipp Pomer seine Übersicht – und dieser drückte den Ball mit viel Coolness ins kurze Eck. Mit dem 1:0 im Gepäck versuchte Blau-Weiss jetzt die Partie im Griff zu halten, wesentliche Tormomente fanden auf beiden Seiten keine statt. Die einzige Ausnahme bot ein Freistoß von Turgay Gemicibasi aus großer Distanz - hier zeigte aber Lukas Jungwirth seine Klasse – er hob ab und fischte das Leder aus der oberen Ecke. Die Hausherren wollten jetzt noch eines draufsetzen, waren optisch zwar überlegen, an der Sechzehnerkante war aber Endstation. Die einzige Ausnahme bot die 45. Minute: Aleksandar Kostić brachte eine Flanke in die Mitte und Fabian Schubert kam am zweiten Pfosten völlig frei an den Ball und zog auch ab. Der Ball ging an Keeper Lukas Jungwirth vorbei, doch Valentino Müller stand auf der Linie und rettete sein Team im letzten Moment vor einem weiteren Gegentreffer. Danach pfiff der Unparteiische ab und schickte die Akteure durften sich in den Kabinen mit Pausentee laben.

Zwei Ausschlüsse waren für die Juniors zuviel - Blau Weiss Linz ließ nichts mehr anbrennen

Auch im zweiten Durchgang bot sich ein ähnliches Bild, wie in der ersten Hälfte. Die Gastgeber bestimmten das Spiel, kamen aber, wenn überhaupt nur sehr ungefährlich in die gegnerische Gefahrenzone. In Minute 53 fand ein Schussversuch von Turgay Gemicibasi aus rund 25 Metern im Juniors Schlussmann Jungwirth seinen Meister. Unmittelbar danach durften auch die Gäste - zum ersten Mal in diesem Spiel – ihre Gefährlichkeit unter Beweis stellen. Der erst in der 30. Minute eingewechselte Marcel Monsberger setzte sich gegen mehrere Gegenspieler durch und zog halbrechts im Strafraum ab -der Ball ging aber am Gehäuse vorbei. Der nächste Höhepunkt in diesem Spiel folgte in der 81. Minute. Der bereits verwarnte Sebastian Wimmer packte erneut die Sense aus und wurde dafür mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Doch das war noch nicht alles! Der erst kurz zuvor eingewechselte Fredy Ramos attackierte zu ungestüm und holte für seine Gegner einen Elfmeter heraus. Auch er wurde frühzeitig unter die Dusche geschickt. Turgay Gemicibasi trat zum Strafstoß an und versemmelte ihn an die Latte, so blieb der Spielstand bis zur 93. Minute unverändert. Kurz vor Spielende haute Marcel Schantl eine tollen Flanke von der rechten Seite auf den völlig freistehenden Fabian Schubert. Letzterer nahm sich die Kugel mit und vollendete diese Aktion mit einem tollen Schuss ins linke Kreuzeck. Somit endete das kleine Linzer Derby mit einem 2:0 Heimsieg von BW Linz.

BW LINZ – JUNIORS OBERÖSTERREICH FC 2:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (15. Pomer), 2:0 (93. Schubert)

Gelb-Rot: Wimmer (81. Juniors)

Rote Karte: Ramos (84. Juniors)

Stadion Linz; 0; Jandl – Tekeli – Orhan

Aufstellung:

BW Linz: Nicolas Schmid - Fabio Strauss, Felix Strauss, Lukas Tursch (K), Marcel Schantl - Turgay Gemicibasi, Philipp Pomer (78. Filip), Michael Brandner, Aleksandar Kostic (64. Malicsek), Stefano Surdanovic - Fabian Schubert

Juniors OÖ FC: Lukas Jungwirth, Erwin Softic, Thomas Sabitzer (30. Monsberger), Benjamin Wallquist (74. Ramos), Sebastian Wimmer (K), Inpyo Oh (58. Breuer), Florian Aigner (58. Michlmayr), Valentino Müller, Fabian Benko, Jan Boller, Mirsad Sulejmanovic

by René Dretnik

Foto: Harald Dostal

