Am Freitagabend kam es in der 2. Liga im Rahmen des Frühjahresauftakts zum Duell zwischen den Young Violets und Blau Weiss Linz. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und wurden dieser Rolle auch gerecht. Am Ende gab es einen 4:2-Sieg der Linzer, die damit perfekt in das Jahr 2021 starten. Man steht jetzt bei 25 Punkten.

Führung für die Gäste

Nach einem sehr verhaltenem, von einer hohen Fehlpassquote geprägtem Beginn geht BW Linz nach 6 Minuten in Führung. Die Young Violets verlieren den Ball in der eigenen Hälfte. Schubert taucht alleine vor Tormann Gindl auf und erzielt die Führung für die Linzer. Postwendet aber der Ausgleich: Djuricin schlägt den Linzer Schlussmann aus kurzer Distanz. Kurz darauf die erneute Führung für BW Linz und wieder trifft der Kapitän Florian Schubert! Philipp Malicsek legt für Schubert ab, für den es eine leichte Aufgabe ist, wieder vorzulegen. Dann flacht das Spiel ab. Eine halbe Stunde ist dann gespielt. Offensiv geht plötzlich wenig. Violet-Akteur Braunöder bringt in der 33. Minte eine Flanke von rechts in den Strafraum und findet Huskovic, der aus aussichtsreicher Position zum Abschluss kommt, jedoch etwas verstolpert und der Ball ins Toraus geht. Kurz vor der Pause zappelt das Leder dann erneut im Tor. Gemicibasi steckt auf der linken Seite herrlich auf Pomer durch dessen idealen Stanglpass, Mitrovic nur mehr über die Linie drücken muss. Danach geht es in die Pause.

Klare Sache

Der Beginn der zweiten Spielhälfte gehört ganz klar den Gästen. Ihr viertes Tor würde dieses Spiel wohl frühzeitig entscheiden. Dieses ist auch schon gelungen! Pomer hat einen schwachen Abschlag von Gindl abfangen können und auf Surdanovic gespielt, der aus kurzer Distanz Gindl geschlagen hat. Jedoch wurde sein Treffer zu recht wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Dann ist es aber doch so weit: Gemicibasi flankt einen Freistoß von der rechten Seite auf Wimmer, dessen Kopfball gegen die Laufrichtung von Gindl von der Stange in's Tor fällt. Das dürfte wohl drei Punkte für die Oberösterreicher bedeuten. Nach längerem kommen dann auch die Young Violets wieder in den gegnerischen Strafraum. Jedoch wird Djuricin gut von den Linzern abgedrängt und bringt den Ball nicht aufs Tor. Nach einem Foulspiel von Schoissengeyer, kommt BW Linz zu einer guten Freistoßmöglichkeit aus guten 20 Metern. Kapitän Schubert zirkelt ihn zwar über die Mauer, aber doch deutlich über die Querlatte. Das ist gleichzeitig die letzte erwähnenswerte Offensivaktion der Linzer. In der Nachspielzeit gelingt den Young Violets noch ein Treffer. Prokop spielt von links den Ball flach in den Strafraum, den findet Fischerauer und trifft zu seinem ersten Tor in der 2ten Liga. Kurz darauf pfeift der Schiri das Spiel ab.