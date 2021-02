Am 15. Spieltag traf in der HPYBET 2. Liga der FC Blau-Weiß Linz auf den FC Liefering. Und dabei gelang es den "Königsblauen" ganz stark abzuliefern. Was die Lieferinger auch versuchten, zumeist waren die Linzer mit einer Idee voraus. Dementsprechend hochverdient war der Heimsieg dann auch. So gesehen ist es schade darum, dass die Linzer keine Bundesligapläne hegen. Die "Jungbullen" waren eingestellt darauf, dass da eine harte Nuss wartet. Aber schlussendlich sah man sich mit einem ganz starken Gegner konfrontiert, der den Salzburgern im 7. Spiel die erste Pleite in der Fremde zufügte.

(Dicke Luft im Lieferinger Strafraum: Kapitän Antonín Svoboda kann sich beim Luftkampf gegen drei Linzer durchsetzen)

Die Blau-Weißen sind die aktivere Mannschaft

Beim Duell des Dritten gegen den Zweiten, scheint soweit ein jedes Ergebnis vorstellbar. Die Königsblauen sind mit dem 4:2-Sieg bei den Young Violets erfolgreich in das Frühjahr gestartet. Wie auch die Lieferinger, mit dem 3:1 zuhause gegen Lustenau. In der Fremde sind die "Jungbullen" nach 6 Spielen überhaupt noch unbesiegt. Vom Start weg lassen beide Mannschaften erkennen, dass man bereit dafür ist, für einen vollen Erfolg entsprechende Wege zu gehen. Die Brunmayr-Truppe ist es, die anfangs vor allem über die linke Angriffsseite, für viel Betrieb sorgt. 7. Minute: Tormacher Schubert versucht es aus der Distanz, Keeper Stejskal wehrt nur kurz ab. Beim nachfolgenden Malicsek-Schuss kann sich der Lieferinger Schlussmann dann aber auszeichnen. 10. Minute: Nach einem Gemicibasi-Eckball setzt der aufgerückte Felix Strauß einen Kopfball nur knapp neben das Gehäuse der Gäste. Die Salzburger finden gegen die sehr kompakt agierenden Blau-Weißen längere Zeit keinen Zugriff auf das Spiel bzw. hält man sich mit einer Torgelegenheit bedeckt. 26. Minute: Der auffällig spielende Philipp Pomer bedient Philipp Malicsek, aber Endstation ist einmal mehr beim 18-jährigen Tschechen Adam Stejskal im Liefering-Tor. Dem Angriffsspiel der Jaissle-Mannen fehlen einfach die nötigen Ideen, um für entsprechend Aufsehen zu sorgen. So gesehen sind die "Jungbullen" mit dem 0:0-Halbzeitremis gut bedient.

(Schon in der 7. Minute hat Philipp Malicsek hat das 1:0 am Fuß, das dann aber Liefering-Tormann Adam Stejskal zu verhindern weiß)

Es reicht nur zu einer Lieferinger Torchance

Die Lieferinger bringen es in der ersten Hälfte zuwege, keine ernstzunehmende Torgelegenheit zu verzeichnen. Was dann aber beim "schlafenden Riesen" wenig Aussagekraft besitzt. Mal sehen ob es Königsblau bewerkstelligt, auch im zweiten Durchgang so resolut aufzutreten. Die Gäste vermitteln nun durchaus einen bemühteren Eindruck. Aber die Heimischen verstehen es nach wie vor organisiert aufzutreten bzw. lässt man sich weiterhin in den Grundfesten nicht erschüttern. Aber das Spiel geht nun doch wesentlich ausgeglichener über die Bühne. 54. Minute: Kjærgaard mit dem mustergültigen Assist auf Šeško, der dann aber in BW-Torhüter Nicolas Schmid seinen Meister findet. Das war sie, die erste Lieferinger Tormöglichkeit im Spiel. Auf der Gegenseite können dann die Linzer aus einer Doppelchance kein Kapital schlagen. Malicsek und Schubert können dabei Keeper Stejskal zum wiederholten Male nicht überwinden. Aber in der 70. Minute können sich die Linzer für ihr engagiertes Auftreten belohnen. Fabian Schubert glänzt diesmal als Vorbereiter, den Rest erledigt dann Philipp Pomer, der zum 1:0 trifft. Was die Sache gegen die sehr giftig agierenden Blau-Weißen, für die Lieferinger nicht einfacher macht. Letztlich kommt es dann auch, dass die Gäste keine Mittel und Wege mehr finden, um die Linzer zu knacken - Spielendstand: 1:0. In der nächsten Runde besitzt BW Linz am Freitag, 26. Feber um 20:25 Uhr das Heimrecht gegen Klagenfurt. Liefering gastiert dann am Sonntag, 28. Feber um 11:30 Uhr bei Rapid Wien II.

FC BLAU-WEISS LINZ - FC LIEFERING 1:0 (0:0)

„Hofmann Personal Stadion“ Daimlerstraße Linz, keine Zuseher, SR: Barmaksiz Safak (Kärnten)

Blau-Weiß Linz: Schmid, Strauss, Strauß, Wimmer, Schantl (88. Janeczek), Gemicibasi, Pomer (72. Kostić), Brandner, Malicsek (72. Dobras), Schubert, Surdanovic

FC Liefering: Stejskal, Dedić, Molnar, Guindo, Affengruber, Diambou (87. Aigner), Prass, Kjærgaard (72. Havel), Dorgeles (60. Reischl), Svoboda (72. Major), Šeško

Tor: 1:0 (70. Pomer)

Gelbe Karten: Gemicibasi bzw. Dorgeles, Diambou, Šeško, Molnar, Prass, Affengruber

stärkste Spieler: Gemicibasi, Strauß, Schubert bzw. Stejskal, Šeško

Stimmen zum Spiel:

Ronald Brunmayr, Trainer BW Linz:

"Ich denke doch, dass das unsere bislang stärkste Saison-Darbietung war. Die aber auch nötig war, um einen starken Gegner in die Knie zu zwingen. Das Spiel war beiderseits sehr intensiv angelegt, letztendlich war der Sieg dann aufgrund der gegebenen Spielanteile auch verdient."

Matthias Jaissle, Trainer Liefering:

"Das war eine bittere Niederlage im Spitzenspiel! Die Jungs haben in einer wirklich kampfbetonten Partie bis zum Ende gefightet. Unnötig, dass wir durch einen Eigenfehler in Rückstand geraten, das bestraft die offensivstärkste Truppe der Liga natürlich sofort. Darauf waren wir eingestellt, trotzdem ist es passiert. Wir haben viele Standardsituationen zugelassen, die wir in Summe ordentlich wegverteidigt haben. Wir müssen aber auch sagen, dass sie immer wieder gefährlich waren, gerade mit ihrer körperlichen Wucht."

Photocredit: GEPApictures/Manfred Binder

by: Ligaportal/Roo