In der 15. Runde der Hpybet 2. Liga empfing der Tabellenvierzehnte FC Juniors OÖ in Pasching den Tabellenfünften FC Wacker Innsbruck. Für die Gastgeber war dies das erste Spiel im Frühjahr, der Saisonauftakt gegen Lafnitz musste witterungsbedingt abgesagt werden. Die Gäste aus dem Tiroler Land kamen mit viel Selbstvertrauen im Gepäck, die Innsbrucker setzten sich nämlich am letzten Spieltag souverän gegen Vorwärts Steyr durch. Und auch heute sollte wieder ein oberösterreichisches Team Federn lassen müssen, Wacker Innsbruck feierte schlussendlich einen verdienten 3:0 Auswärtssieg und bleibt weiter im Titelrennen. Das Schiedsrichtertrio bei dieser Begegnung kam aus dem Ländle - Felix Ouschan wurde an den Seiten von Markus Gutschi und Dr. Anel Begovic assistiert.

Zwei Elfmetertore sorgten für die Vorentscheidung zugunsten Wacker Innsbrucks

Beide Teams begannen sehr hektisch, die Anfangsphase war von vielen Fehlpässen geprägt. Es dauerte 13 Minuten bis die Gäste aus Innsbruck erstmals vor dem Gehäuse der Gäste auftauchten, der Kopfball von Kapitän Lukas Hupfauf war aber zu ungefährlich und ging über das Tor. Das Spiel wurde weitgehend offen geführt, die Juniors hielten wacker dagegen spielten phasenweise gut mit, Akzente in der Offensive blieben aber bei beiden Mannschaften aus. In der 19. Minute zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt im Strafraum der Gastgeber und Ronivaldo legte sich den Ball hin. Der Brasilianer scheiterte an Keeper Nikolas Polster. Lukas Fridrikas war aber hellwach, setzte perfekt nach und brachte den Abpraller – zum Glück der Innsbrucker - im gegnerischen Kasten unter. Eine bitterer 0:1 Rückstand für die Gastgeber! Mit der Führung im Rücken übernahmen die Tiroler jetzt das Kommando, die Juniors waren in der Offensive nahezu nicht vorhanden. Aber auch Innsbruck konnte nach vorne kaum Akzente setzen, hielt den Ball aber geschickt in den eigenen Reihen. Einzige Ausnahme in dieser Phase bildete die 36. Minute. Okan Aydin prüfte mit seinem Freistoß von der linken Strafraumkante, mit einem halbhohen Ball Keeper Polster, der Schlussmann packte aber ganz sicher zu. Nur zwei Minuten später pfiff der Schiedsrichter abermals Elfmeter für den FC Wacker Innsbruck. Diesmal trat Fabio Viteritti an - und auch bei diesem Elfer hatten die Gäste viel Glück - Keeper Polster war noch dran, doch mit Hilfe der Stange landete die Kugel hinter der Torlinie. Neuer Spielstand: 0:2 Jetzt drängte Wacker auf die Vorentscheidung. Ein langer Ball gelangte auf den linken Flügel. Atsushi Zaizen nahm sich die Kugel mit Bravour herunter und tankte sich in den gegnerischen Sechzehner. Sein Schuss fand aber in Torhüter Polster seinen Meister, er konnte sich in dieser Situation glänzend auszeichnen. Danach war es Schluss mit der ersten Hälfte, Schiedsrichter Felix Ouschan holte die Protagonisten in die Kabinen.

Die Juniors Oberösterreich waren heute in der Offensive zu harmlos um den Gegnern weh zu tun

Gleich vom Start des zweiten Durchgangs weg führten die Gäste Regie am Feld, pressten den Gegner früh an und kamen somit oft in Ballbesitz und sorgten dadurch für spielerische Überlegenheit. In der 57. Minute zog Ronivaldo, nach einer Paßstaffete im Mittelfeld, von der linken Strafraumkante ab – diesmal konnte Goalkeeper Polster den Ball nur nach vorne abprallen lassen - . Atsushi Zaizen sagte artig danke und netzte aus wenigen Metern problemlos zur 0:3 Führung ein. Jetzt ließen die Gäste Ball und Gegner laufen und spielte voll auf Sieg. Die erste Torchance in diesem Spiel hatten die Juniors in der 66. Minute. Ein Freistoß von Valentino Müller war aber keine Gefahr für Marco Knaller im Kasten von Innsbruck – er gab sich keine Blöße und packte sicher zu. Jetzt ging es Schlag auf Schlag! Im Gegenzug spielte Okan Aydin einen tollen Pass auf halb-rechts zu Lukas Fridrikas. Dieser legte das Leder in Richtung zweite Stange - Ronivaldo rutschte in den Ball und das Leder flog brandgefährlich auf das Tor. Einmal mehr bewies Keeper Nikolas Polster seine Klasse und bot eine tolle Abwehrreaktion. Wie aus dem Nichts waren jetzt auch mal die Juniors dran. Ein flacher Ball von links gelangte in den Rückraum - Metehan Altunbaş hatte zwar freie Schussbahn – er verzog den Ball neben das Tor. Das war es dann auch schon gewesen in Pasching, Wacker Innsbruck siegte mit 0:3 und bleibt im zweiten Spiel in Serie ohne Gegentor. Die Juniors waren an diesem Tag zwar kämpferisch voll da, mehr war allerdings nicht drinnen.

JUNIORS OÖ – FC WACKER INNSBRUCK 0:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 (19. Fridrikas), 0:2 (39. Vitteriti (E.)), 0:3 (59. Zaizen)

Pasching; 0; Ouschan – Gutschi – Begovic

Aufstellungen:

Juniors OÖ: Nikolas Polster, Thomas Sabitzer (72. Gríger), Moritz Würdinger, Sebastian Kapsamer (72. Backulja), Benjamin Wallquist (K), Inpyo Oh (72. Burgstaller), Hyunseok Hong (78. Sulejmanovic), Florian Aigner (62. Altunbaş), Valentino Müller, Fabian Benko, Jan Boller

FC Wacker Innsbruck: Marco Knaller - Darijo Grujcic, Lukas Hupfauf (K), Alexander Joppich (56. Jamnig), Thomas Kofler - Okan Aydin (72. Wallner), Fabio Viteritti (82. Hadzic), Atsushi Zaizen, Marco Holz - Lukas Fridrikas, Ronivaldo Bernardo Sales

Stimmen zum Spiel:

Franz Mayer, Präsident Juniors OÖ:

"Wacker Innsbruck ist eine abgeklärte Truppe, das hat sie heute auch bewiesen. Unsere junge Mannschaft hat alles versucht, leider war heute nicht mehr drinnen. Wir hatten einige gute Momente, vorallem in der zweiten Hälfte, am Sechzehner war allerdings Endstation. Wir müssen uns an kleinen Dingen aufbauen, brauchen unbedingt einen Sieg. Auch die nächste Runde gegen Lafnitz wird sicher nicht einfach. Wir werden uns aber voll ins Zeug hauen!"

Alex Zorzi, Pressesprecher Wacker Innsbruck:

"Wenn man die letzten 15 Minuten ausklammert, war es heute wieder ein souveräner Auftritt. Der Spielverlauf war aufgrund der beiden Elfmetertore sehr günstig für uns. Jetzt gibts mal ein freies Wochenende für unsere Spieler, sie können die Ruhephase für die Erholung nützen und dann mit vollem Schwung gegen Kapfenberg den dritten Sieg in Folge anpeilen."

by René Dretnik

Fotocredit: Harald Dostal

