Am Freitagabend kam es im Rahmen der 15. Runde in der 2. Liga zum Duell zwischen dem SKU Amstetten und dem SV Horn. Ein Favorit war nicht auszumachen, dementsprechend verlief auch die Partie. Am Ende gab es einen knappen 1:0-Sieg für die Hausherren, die in der Schlussphase für das entscheidende Tore sorgen konnten. Damit überholt Amstetten Horn in der Tabelle und ist neuer Achter.

Keine Tore

Das Spiel beginnt verhalten. Weder die Gäste noch die Gastgeber kommen wirklich gefährlich vor das gegnerische Tor. Horns Pirkl in der 17. Minute mit der Flanke von links, die ist aber leichte Beute für Dennis Verwüster. In der 19. Minute die beste Möglichkeit bislang: Alli bringt den Ball von der Auslinie vor's Tor, dort kommt Kovacec aber nicht mehr zum Kopfball, da ein Horner Abwehrspieler in's Aus klärt. Die folgende Ecke bleibt ohne Auswirkungen, Pehams Schuss aus der zweiten Reihe ist zu unplatziert. Kurz darauf versucht es Alli von der Strafraumgrenze, der zirkelt den Ball aber deutlich am Kasten vorbei. Dann Horn-Keeper Antosch mit einem Hech - er rutscht aus, spielt den Ball deshalb direkt einem Amstettner auf den Kopf. Die Gastgeber schalten schnell, kombinieren sich vor den Goalie, aus dem Rückraum hält Peham drauf - doch Antosch hält stark. Somit bleibt es beim 0:0. Es war ein 0:0 der schlechteren Sorte. Die beste Chance auf die Führung hatte hier Amstetten-Goalgetter Peham, er zog gegen Antosch jedoch den Kürzeren.

Späte Führung

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer guten Chance für die Alli. Er kommt nach einer guten Soloaktion zum Abschluss - doch er verzieht stark. In der 68. Minute verlängert Horns Scholl einen Freistoß per Kopf auf's Außennetz - nach dem Seitenwechsel war das bislang die gefährlichste Aktion. Dann zieht der Amstettner Alli aus 10 Metern ab, doch Antosch hat den Ball sicher. Cheukoua wechselt auf Patrick Monteiro, dessen Schuss wird aber zur Ecke abgeblockt. Nach dem Standard kommt Eler zum Kopfball, bringt das Leder aber nur neben das Tor. Das Spiel ist jetzt wesentlich offener. Amstettens Puchegger schießt den Ball aus zentraler Position auf das Tor, Horn-Kapitän Sittsam klärt vor seinem Torhüter. Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, zappelt das Leder doch im Netz. Amstettens atthias Wurm wird im Strafraum vom eben eingewechselten Ouedraogo bedient, schließt ab und haut das Ding über Antosch in die Maschen. Die Gastgeber führen dank ihres Kapitäns mit 1:0. Die Gäste werfen jetzt alles nach vorne, doch es bleibt dabei. Amstetten gewinnt knapp aber doch mit 1:0.