In der 15. Runde der 2. Liga kam es im Aufeinandertreffen zwischen dem FAC Wien und dem FC Mohren Dornbirn 1913 zum Duell zweier Vorarlberger Übungsleiter. In einer hart geführten Partie mit elf gelben Karten hatte die Elf von Markus Mader das bessere Ende für sich, das Goldtor für die Rothosen erzielte Tom Zimmerschied kurz vor der Pause. Roman Ellensohn wartet hingegen weiterhin auf seine ersten Punkte als FAC-Trainer.

Führung aus dem Nichts

Es war lange ein Spiel, das ohne Highlights auskommen musste. Von Beginn an zeigte sich das Spielgeschehen auf dem FAC-Platz enorm umkämpft, beide Teams gaben keinen Ball verloren. Die Konsequenz: Eine sehr zerfahrene Partie, die von vielen Zweikämpfen - teils an der Grenze des Erlaubten - geprägt war. Alleine in den ersten 45 Minuten musste Schiedsrichter Untergasser sechs gelbe Karten zücken. Torraumszenen hingegen waren Mangelware, gute Chancen nicht vorhanden. So waren ein abgeblockter Jurdik-Schuss (22.) sowie ein Bećirović-Kopfball in die Arme von Dornbirn-Keeper Bundschuh (23.) lange das höchste der Gefühle. Kurz vor der Pause gelang den Gästen aus dem Ländle dann aber die Führung aus dem Nichts: Ein weiter Kircher-Einwurf von links wurde von einem FAC-Akteur unglücklich per Kopf verlängert, Tom Zimmerschied stand am langen Pfosten komplett frei und bugsierte das Leder unbedrängt in die Maschen (43.).

Glücklose Floridsdorfer

Nach dem Seitenwechsel ging es auf dem Platz zwar weiter körperbetont weiter, der FAC drückte jedoch stark auf den Ausgleich. Und kam durch Tolga Günes auch zu den ersten guten Möglichkeiten. Die Nummer 7 des FAC scheiterte aber erst an Bundschuh, der die kurze Eck gut zu machte (52.), dann aus halblinker Position am linken Pfosten (59.). Auch sein Teamkollege Leomend Krasniqi hatte wenig später kein Glück: Sein gut angetragener Schuss prallte erst von der Querlatte ab, den Nachschuss setzte Marco Sahanek drüber (64.). Die Rothosen hingegen - bereits stark ersatzgeschwächt nach Wien gereist - zogen sich zunehmend in die eigene Hälfte zurück, nahmen kaum mehr aktiv am Spielgeschehen teil. Einzig bei Kontern verließ die Mader-Elf noch die eigene Hälfte, bei einem dieser Umschaltmomente hatte Timo Friedrich nach einer flachen Hereingabe sogar das 0:2 auf dem Fuß - doch FAC-Keeper Jenčiragić parierte aus kurzer Distanz (74.). Dornbirn machte in weiterer Folge defensiv gut zu, die anrennenden Floridsdorfer kamen zu keinen nennenswerten Möglichkeiten mehr. Dornbirn hingegen hatte in der 89. Minute noch eine richtig dicke Chance, aus spitzem Winkel verhinderte die Stange nach einem schnellen Konter aber einen zweiten Rothosen-Treffer.

Während Dornbirn nun schon bei 20 Punkten hält, wartet Neo-FAC-Coach Ellensohn weiter auf seine ersten Punkte. Nach dem 0:1 beim GAK ist dies die zweite knappe Niederlage für den FAC nach der Winterpause.

2. Liga, 15. Runde

FAC Wien - FC Mohren Dornbirn 1913 0:1 (0:1)

FAC-Platz; 0 Zuschauer; SR Untergasser

Tore: 43. Tom Zimmerschied

Startelf FAC: Jenciragic - Lugonja, Bubalovic, Holzmann, Becirovic, Günes, Sahanek, Krasniqi, Felber, Krainz, Jurdik

Startelf Dornbirn: Bundschuh - Jokic, Prirsch, Friedrich, Allgäuer, Gurschler, Joppi, Domig, Kircher, Mathis, Zimmerschied

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Harald Dostal/fodo.media