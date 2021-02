Im Nachtragsspiel der 14. Runde empfing der FC Mohren Dornbirn 1913 den KSV 1919 auf der Birkenwiese. Nach einem frühen Treffer der Falken konnte Dornbirn noch vor der Pause ausgleichen. Nach dem Seitenwechsel spielten die Rothosen stark auf, konterten die Kapfenberger doppelt aus und feierten am Ende einen höchstverdienten 3:1-Heimsieg. Nach dem ersten Heimdreier seit Juli rangiert die Mader-Elf nun auf dem fünften Tabellenrang.

Traumstart für die Falken

Das Spiel begann mit einem Blitzstart für die Kapfenberger. Mikić erlief einen weiten Ball in die Tiefe, ließ dann erst Gurschler aussteigen, setzte sich mit etwas Glück gegen Jokic durch und ließ Bundschuh beim Abschluss keine Chance (3.). Anschließend zeigte sich das Spielgeschehen aber nur wenig ansehnlich. Beide Teams zeigten sich im Spielaufbau enorm fehleranfällig, der Ballbesitz wechselte ständig. Zudem zeigten sich die Spieler in den Zweikämpfen sehr präsent, Heiss vertrat aber eine lockere Spielführung. Dornbirn kam zwischenzeitlich durch Katnik zu einer ersten guten Annäherung ans Kapfenberger Tor, die Kopfballverlängerung des Stürmers landete aber nur neben dem Kasten (19.). Der 1:1-Ausgleich fiel bezeichnend für eine chancenarme Halbzeit schließlich nach einem Standard. Dornbirns Domig brachte einen Eckball gefährlich in den Sechzehner, Gurschler kam zwischen zwei Kapfenbergern nahezu unbedrängt zum Kopfball und nickte überlegen zu seinem ersten Saisontreffer ein (30.). Bis zum Halbzeitpfiff sollte es die letzte nennenswerte Strafraumszene bleiben, beide Teams beackerten sich wieder vornehmend im Mittelfeld.

Maders Konterfußball zeigt Früchte

Kamen in Halbzeit eins noch die Kapfenberger zum raschen Torerfolg, taten es ihnen die Rothosen nach dem Seitenwechsel gleich. Kircher marschierte stark die linke Seite hinunter, passte den Ball vor's Tor - wo Katnik goldrichtig Stand. Der FCD-Angreifer chippte den Ball unhaltbar an Verteidiger und Goalie zum 2:1 in die Maschen (48.). Berauscht vom Führungstreffer machte in weiterer Folge die Mader-Elf das Spiel. Und verließ sich auf die große Stärke: Das Kontern. In der 68. Minute ging es dann - wie schon beim 2:1 - ganz schnell. Zimmerschied stieß im Vollsprint auf der rechten Seite hinter die Abwehr, konnte den Ball trotz einer drohenden Grätsche zielgenau vor's Tor bringen. Dort konnte Kircher Maß nehmen und verwertete aus 20 Metern eiskalt. Dornbirn kam durch den eingewechselten Saleh - ebenfalls nach einem Konter - noch zu einer guten Möglichkeit, der Tunnel gegen Keeper Stolz wurde jedoch noch vor der Linie geklärt (82.). In der Nachspielzeit der Partie stand Schiedsrichter Heiss, der die Partie besonnen leitete, noch einmal im Mittelpunkt: Nach einer Rudelbildung hagelte es gelbe Karten.

Mit dem ersten Heimsieg seit dem 18. Juli katapultiert sich der FC Dornbirn auf den fünften Tabellenrang, der KSV rangiert auf Platz zehn der Tabelle

2. Liga, 14. Runde

FC Mohren Dornbirn 1913 - KSV 1919 3:1 (1:1)

Stadion Birkenwiese; 0 Zuschauer; SR Heiss

Tore: 30. Felix Gurschler, 48. Lukas Katnik, 68. Aaron Kircher bzw. 3. Leo Mikić

Startelf Dornbirn: Bundschuh - Jokic, Prirsch, Friedrich, Allgäuer, Gurschler, Wächter, Domig, Kircher, Katnik, Zimmerschied

Startelf KSV: Stolz - Kvakic, Steinlechner, N'Zi, Heric, Sylla, Lang, Mandler, Musija, Eloshvili, Mikic

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Harald Dostal/fodo.media