Austria Klagenfurt hat das Spitzenspiel der 16. Runde in der 2. Liga knapp gewonnen. Die Kärntner setzten sich auswärts gegen Blau-Weiß Linz 1:0 durch. Das Goldtor erzielte Markus Pink per Kopf (25.). Während die Linzer erstmals im neuen Jahr Punkte liegen lassen, bejubelt Aufstiegskandidat Klagenfurt den ersten Pflichtspielsieg im neuen Jahr.

Blau-Weiß Linz startet ambitioniert, doch Klagenfurt geht in Führung

Die Hausherren starteten sehr ambitioniert ins Spiel und setzten die Kärntner sogleich unter Druck. Zu Beginn machten die Blau-Weißen vor allem bei Standardsituationen auf sich aufmerksam. Turgay Gemicibasi brachte drei Ecken gefährlich in den Strafraum, ein Torerfolg schaute dabei aber nicht heraus. Auch bei einer Freistoßhereingabe von Gemicibasi stand die Abwehr von Klagenfurt sicher. Zudem ging es im Hofmann Personal Stadion ziemlich rustikal zu: Gleich in der Anfangsphase schenkten sich beide Mannschaften in den Zweikämpfen nichts. Hier und da gab es so manche Härteeinlage zu bestaunen.

In der 16. Minute tankten sich die weiterhin stärkeren Linzer über links nach vorne: Der auffällige Turgay Gemicibasi flankte in den Strafraum, wo Fabian Schubert knapp verpasste. Dafür führte die erste gefährliche Aktion der Gäste zum ersten Treffer des Spiels: Patrick Greil zirkelte einen Corner in den Strafraum, wo Markus Pink hochstieg und präzise ins rechte obere Eck einköpfelte - 0:1 (25.). Kurz darauf zog Straudi aus der Drehung ab, doch sein Schuss rauschte knapp drüber (27.).

Mittlerweile waren die Gäste wesentlich besser im Spiel als in der Anfangsphase. Die Klagenfurter schafften es immer wieder, sich gefährlich in die Gefahrenzone der Linzer zu kombinieren. Kurz vor dem Pausenpfiff waren es aber die Oberösterreicher die beinahe über den Ausgleich jubeln durften: Gemicibasi brachte einmal mehr einen ruhenden Ball in den Strafraum, wo Wimmer Richtung linkes Kreuzeck köpfelte, doch Herbert Paul konnte in höchster Not auf der Linie klären (45.+2). Kurz zuvor war Schubert freistehend an Moser gescheitert.

Klagenfurt rettet knappen Vorsprung über die Zeit

Die erste Möglichkeit in Halbzeit zwei fanden die Schützlinge von Peter Pacult vor: Kosmas Gkezos kam nach einer Freistoßhereingabe aus kurzer Distanz zum Kopfball, scheiterte aber an Schmid (49.). Wenig später musste der Goalie der Linzer zwei weitere Male zupacken. Die Anfangsphase in der zweiten Halbzeit gehörte klar den Gästen aus Kärnten.

Die Linzer hatten nun Probleme, das Spiel kontrolliert aufzubauen, da die Kärntner wesentlich aggressiver agierten als in der ersten Halbzeit. Chancentechnisch tat sich auf dem Spielfeld allerdings sehr wenig. Die Blau-Weißen fanden gegen gut organisierte Gäste kaum ein Durchkommen. Austria Klagenfurt spielte mit der Führung im Rücken abgeklärt und unaufgeregt.

In der 76. Minute fanden die Linzer dann doch eine Topchance vor: Schubert tankte sich über die rechte Seite nach vorne und spielte das Leder scharf und flach in den Sechzehner, wo Felix Strauß aus wenigen Metern drüber schoss. In der Schlussphase zogen die Hausherren das Tempo nochmals an, doch die Klagenfurter brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.

2. Liga, 16. Runde

FC Blau-Weiß Linz - SK Austria Klagenfurt 0:1 (0:1)

Hofmann Personal Stadion, Linz; 0 Zuschauer; SR Lechner

Tor: Pink (25.)

Startelf Blau-Weiß Linz: Schmid; Schantl, Strauss, Wimmer, Strauss; Kostic, Gemicibasi, Brandner, Pomer; Schubert, Surdanovic

Startelf Klagenfurt: Moser; Paul, Mahrer, Gkezos, Moreira; Straudi, Cvetko, Rusek, Andersson; Pink, Greil

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media