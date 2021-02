In der 16. Runde der Hpybet 2. Liga kreuzten die Young Violets mit den Juniors Oberösterreich die Klinge, der Austragungsort des Duells der beiden Jung-Teams war die Generali Arena in Wien. Für die Gastgeber mussten unweigerlich drei Punkte her, denn mit einem Sieg könnte man die rote Laterne zumindestens vorübergehend an den SK Rapid II abgeben. Doch auch die Gäste aus Oberösterreich wollten diese Partie heute unbedingt gewinnen, um wichtige Punkte im Abstiegskampf gut machen zu können. Das letzte Aufeinandertreffen in Wien blieb beiden Mannschaften noch in Erinnerung, es endete mit einem 8:2 Sieg für die Hausherren - auch heute setzten sich am Ende die Violetten durch. Mit einem 2:0 Heimsieg, der vorallem aufgrund der Darbietung in der zweiten Hälfte zustande kam, schickten sie die Juniors OÖ auf die Heimreise. Das Schiedsrichtertrio wurde von Emil Ristokov angeführt, ihm zur Seite standen die beiden Herren Luka Katholnig und Manuel Koller. Die Unparteiischen hatten die Partie sehr gut im Griff.

Violets Trainer Harald Suchard bewies mit seinem Doppeltausch ein Goldhändchen - beide Spieler trafen

In den Anfangsminuten herrschte ein reger Schlagabtausch, beide Teams waren nahe dran, das Führungstor zu erzielen. Richtig gefährlich wurde es zum ersten Mal in der 17. Minute - Methan Altunbas bekam den Ball perfekt in den Lauf serviert und lief alleine auf den Violets-Keeper Amar Helac zu – dieser parierte den Schuss aber souverän und rettete sein Team vor dem Rückstand. Nur zwei Minute später setzte der junge Oberösterreicher Sebastian Kapsamer einen gefährlichen Schuss in Richtung Kreuzecke ab, doch auch dieser bereitete, dem heute sehr sicher wirkenden Austria-Schlussmann, keine Mühe – es blieb beim 0:0. Die Gäste versuchten jetzt das Spiel an sich zu reißen, wurden aber von den Heimischen weitgehend neutralisiert. Viele Fehlpässe im Mittelfeld prägten jetzt die Begegnung. In der 35. Minute versuchte Atunbas mit einem Schuss aus sehr spitzem Winkel sein Gegenüber zu bezwingen, er fand aber im Torhüter der Violets seinen Meister. In der 44. Minute köpfte Juniors-Kapitän Sebastian Wimmer, nach einem Eckball knapp neben das Tor – das war es dann auch schon gewesen im ersten Durchgang. Bemühte Gäste und passiv agierende Gastgeber durften sich nach 46 Minuten in der Kabine mit Pausentee laben.

Im zweiten Durchgang spielten die Gastgeber groß auf und feierten deshalb einen souveränen 3:1 Sieg

Die Young Violets präsentierten sich nach Wiederbeginn des zweiten Durchgangs mit einem völlig anderen Gesicht und hatten gleich zu Beginn zu zwei Topchancen: Ein Freistoß in Nähe der Korner-Fahne konnte vom Juniors-Keeper Tobias Lawal entschärft werden und ein Weitschuss von Vesel Demaku aus 30 Metern verfehlte nur knapp sein Ziel. Nach 56 Minuten war es dann aber soweit - eine Flanke von links wurde zur idealen Vorlage für den sträflich allein gelassenen Niels Hahn – und er versenkte den Ball per Kopf zur 1:0 Führung für die Violetten aus Favoriten. Die Austria übernahm jetzt langsam das Ruder und Trainer Harald Sucher wollte mit einem Doppeltausch in der 62. Minute, Muharem Huskovic kam für Josef Pross und Christoph Martschinko für Niels Hahn, weitere Akzente setzen – ein Goldgriff, wie sich im späteren Spielverlauf noch herausstellen sollte. Zuerst übernahm der zuvor eingewechselte Christoph Martschinko einen Pass von Matthias Braunöder volley und versenkte den Ball zum 2:0 in den Maschen (65.) und in der 72. Spielminute lief Muharem Huskovic alleine auf Torhüter Lawal zu, überspielte ihn und sorgte mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Doch ganz vorbei war es heute noch nicht, die Gäste kamen auch noch zum Zug. Knapp zehn Minuten vor Schluss (81.) Knapp 10 Minuten vor Schluss zirkelte Jan Boller einen Freistoß aus 20 Metern herrlich über die Mauer und traf punktgenau ins rechte Kreuzeck zum 3:1. Bei diesem Ergebnis blieb es auch - die Young Violets freuten sich am Ende über die drei Zähler - die Juniors mussten trotz Überlegenheit im ersten Durchgang punktelos nachhause fahren.

YOUNG VIOLETS – JUNIORS OÖ 3:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 (56. Hahn), 2:0 (65. Martschinko), 3:0 (72. Huskovic); 3:1 (81. Boller)

Generali-Arena; 0 Zuseher; Ristokov - Katholnig - Koller

Aufstellungen:

Young Violets: Ammar Helac, Lukas Prokop, Matthias Braunöder, Josef Pross (62. Huskovic), Niels Hahn (62. Martschinko), Anouar El Moukhantir (K), Silvio Apollonio, Christian Schoissengeyr, Matteo Meisl, Florian Fischerauer, Vesel Demaku

FC Juniors OÖ: Tobias Okiki Lawal, Thomas Sabitzer, Sebastian Kapsamer (69. Wild), Benjamin Wallquist, Sebastian Wimmer (K), Inpyo Oh (69. Burgstaller), Hyunseok Hong, Metehan Altunbas (57. Griger), Valentino Müller (69. Sulejmanovic), Fabian Benko (46. Aigner), Jan Boller

Stimmen zum Spiel:

folgen demnächst

by René Dretnik

Fotos: Josef Parak

Hier geht’s zum Liveticker