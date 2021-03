Am Dienstag wurde die 14. Runde in der 2. Liga mit dem Nachtragsspiel zwischen dem SV Horn und Austria Klagenfurt abgeschlossen. Dieses Duell musste am 13. Februar 2021 witterungsbedingt abgesagt werden. Die Gäste gingen als klarer Favorit ins Spiel, konnten aus der Rolle aber nichts machen. Das Spiel endete mit einem 0:0-Remis, wobei die Kärntner in der zweiten Halbzeit mit einem Mann weniger agieren musste.

Keine Tore

Beide Mannschaften agieren aber noch etwas hektisch bzw. nervös. Im Spiel nach vorne bringen beide Mannschaften den letzten entscheidenden Pass noch nicht beim Mitspieler an. Die ersten 10 Minuten dieser Begegnung sind sehr zerfahren verlaufen. Horn hat insgesamt mehr vom Spiel und spielt einen Tick zielstrebiger nach vorne. Die Austria in der Defensive aber sehr sicher. In der Offensive haben die Gäste aber noch große Probleme. Auf den ersten erwähnenswerten Torschuss wartet man - beide Seiten sind im letzten Angriffsdrittel sehr fehlerhaft. Nach 19 Minuten hat Klagenfurt die erste Chance in diesem Spiel! Ein ruhender Ball von links kommt hoch auf den zweiten Pfosten. Kapitän Markus Rusek kommt relativ unbedrängt zum Kopfball - ganz knapp vorbei. In der 27. Minute erneut eine gute Chance für die Austria: Schneller Gegenstoß der Gäste. Der Ball kommt auf den linken Flügel und findet Markus Pink. Der Stürmer bringt dann einen scharfen Stanglpass in die Mitte. Simon Straudi kann im Zentrum die Kugel aber nicht mehr entscheidend auf die Kiste bringen. Kurz darauf wieder gefährlich - ein Eckball von rechts kommt auf den zweiten Pfosten. Markus Pink komm dann unbedrängt zum Abschluss. Der 30-jährige wirkt aber etwas überrascht, trifft die Kugel nicht richtig - vorbei. In der 35. Minute dicke Chance für Horn - Klagenfurt mit dem Eckball, die Horner kommen in Ballbesitz und schalten ganz schnell um. Denizcan Cosgun hat auf halb-rechts viel Platz und spielt einen super flachen Pass in die Mitte. Die Kugel geht durch, doch Patrick und Marco Siverio Toro kommen am zweiten Pfosten um einen Schritt zu spät. Dann wieder ein super Angriff der Gäste - Florian Jaritz tankt sich am linken Flügel durch und spielt die Kugel perfekt flach in die Mitte. Markus Pink wird dann genau an der Strafraumgrenze klar gefoult. Schiedsrichter Sadikovski lässt aber weiterspielen. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri zur Pause.

Ausschluss bei den Klagenfurtern

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer Gelegenheit für Florian Jaritz, der einen Corner von links auf den ersten Pfosten bringt. Der aufgerückte Thorsten Mahrer dann mit dem Kopfball - drüber. Die Austria hat das Spiel auch nach der Pause gut unter Kontrolle. Vor allem in der Defensive agieren die Gäste bärenstark. Horn macht aber auch ein gutes Spiel und kann ebenfalls in der Abwehr durchaus überzeugen. Ab der 54. Minute ist die Austria nur mehr zu zehn. Alex Timossi Andersson dringt von rechts in den Gäste-Strafraum ein und geht kurz vor der Outlinie zu Boden. Der Referee aus Wien zeigt dem 20-jährigen Gelb Gelb-Rot. Für einen Elfmeter war das bestimmt zu wenig, eine Schwalbe war das aber auch bestimmt nicht. Die Austria hadert mit dem Unparteiischen. Horn wird gefährlich - die Austria spielt schlecht von hinten raus. Horn kommt leicht in Ballbesitz und hat auf halb-rechts viel Raum. Michael Cheukoua zündet den Turbo und schließt aus spitzen Winkel ab. Keeper Menzel macht den Winkel aber gut zu und pariert sicher. Dann wieder ein gut gespielter Angriff der Horner - schön kombiniert sich das Heim-Team in das letzte Angriffsdrittel. Marco Siverio Toro wird dann im Zentrum, knapp außerhalb des gegnerischen Strafraumes, bedient, der Abschluss vom 26-jährigen verfehlt das Ziel aber doch deutlich. Das war es dann aber. Der SV Horn und Austria Klagenfurt trennen sich mit einem 0:0 Unentschieden. Das Spiel war über die gesamte Spielzeit doch etwas zerfahren und hektisch geführt. Beide Abwehrreihen haben am heutigen Abend einen soweit guten Job gemacht. In Summe waren in diesem Spiel klare Torchancen Mangelware. Die Austria hatte aber die in Summe besseren Möglichkeiten. Der SV Horn war beinahe die gesamte 2. Halbzeit in Überzahl. Viel haben die Niederösterreicher aber mit der Überzahl nicht anfangen können. Die Austria wird heute bestimmt mit Schiedsrichter Alain Sadikovski hadern. Für die Klagenfurter ist der Punkt im Kampf um den Aufstieg zu wenig. Der SV Horn kann mit dem Unentschieden heute bestimmt gut leben. Das 0:0 geht insgesamt auch in Ordnung.