Der FC Juniors OÖ hat die Siegesserie von Rapid II im Jahr 2021 beendet. Die Oberösterreicher feierten gegen die Rapid-Youngsters einen 2:1-Heimsieg. Lion Schuster hatte die Gäste in Führung gebracht, doch Thomas Sabitzer und Hong Hyeon-seok drehten mit ihren Treffern die Partie zugunsten der Juniors, die sich auf den elften Tabellenrang verbessern. Rapid II bleibt auf dem vorletzten Platz.

Rapid II findet in der ersten Halbzeit die klareren Chancen vor

Aufgrund einer Karambolage auf der A1 steckten die jungen Rapidler bei der Anreise rund 2 Stunden in einem Mega-Stau fest. Demzufolge wurde die Partie zwei Stunden später als ursprünglich gedacht angepfiffen. Und die zuletzt erfolgsverwöhnten Rapidler starteten stark in die Partie: Marko Bozic dribbelte sehenswert vom linken Strafraumeck in den Strafraum, wo er es aus halbrechter Position mit einem Heber probierte, doch Lawal passte auf und drehte das Leder über die Latte (10.).

Kurz darauf bediente Wunsch mit einem Steilpass Oliver Strunz, der im Eins gegen Eins an Lawal scheiterte (12.). Die Juniors OÖ agierten zwar bemüht, konkrete Torchancen konnten sich die Oberösterreicher aber nicht erarbeiten: Fredy Valencia probierte sein Glück mit einem Weitschuss, der aber weiter über das Tor segelte (21.).

In Führung gingen allerdings die Gäste aus Wien und zwar nach einer Standardsituation: Kanuric brachte einen Freistoß von links hoch in den Strafraum, wo sich Lion Schuster hochschraubte und per Kopf zum 0:1 einnetzte (29.). Juniors-Keeper Lawal war in dieser Situation wohl zu überhastet herausgeeilt.

Rapid II war auch in weiterer Folge das engagiertere und spielbestimmende Team in der Huber-Arena in Wels. Schlussendlich war die knappe Pausenführung der Gäste verdient.

OÖ Juniors drehen die Partie - Sabitzer und Hong treffen

Die Juniors zeigten nach dem Seitenwechsel ein anderes Gesicht und jubelten nur wenige Minuten nach Wiederbeginn über den Ausgleich: Niklas Hedl ließ einen Weitschuss nach vorne prallen, Thomas Sabitzer stand goldrichtig und musste aus kurzer Distanz nur mehr einnetzen - 1:1 (56.). Die Partie gestaltete sich mittlerweile sehr ausgeglichen, wenngleich die Juniors langsam aber sicher das Zepter in die Hand nahmen.

In der 63. Minute fand Sabitzer eine Top-Möglichkeit vor, doch sein Abschluss viel zu zentral aus, sodass Hedl den Rückstand verhindern konnte. Kurz darauf musste sich der Rapid II-Goalie bei einer Schussflanke von Valencia ordentlich strecken (64.). Wieder nur eine Minute später zielte Jan Boller etwas zu hoch (65.).

In der 83. Minute gelang den Hausherren der Siegtreffer: Der eingewechselte Fabian Benko steckte durch für Hong Hyeon-seok, der den Ball an Rapid-Keeper Hedl vorbei ins Tor schob - 2:1 (83.).

2. Liga, 17. Runde

FC Juniors OÖ - SK Rapid II 2:1 (0:1)

HUBER-Arena, Wels; 0 Zuschauer; SR Kijas

Tore: Sabitzer (56.), Hong (83.) bzw. Schuster (29.)

Startelf OÖ Juniors: Lawal; Boller, Wallquist, Wild; Hong, Müller, Plojer, Valencia, Wimmer; Sabitzer, Softic

Startelf Rapid II: Hedl; Eggenfellner, Hajdari, Sulzbacher; Kanuric, Querfeld, Schuster, Wunsch; Bozic, Strunz, Zimmermann

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media