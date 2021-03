Der Floridsdorfer AC empfing am Freitagabend im Rahmen der 17. Runde FC Wacker Innsbruck. Die Gäste gingen als Favorit in die Partie, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Auch wenn man bereits mit 2:0 in Führung lag und sogar in Überzahl agierte, kam man nicht über ein Remis hinaus. Floridsdorf holte das 0:2 nämlich auf und sicherte einen Punkt.

Keine Tore

Das Spiel beginnt mit stärkeren Gästen, die auch gleich zwei Möglichkeiten vorfinden. Sehenswerte Aktion von Wacker Innsbruck, Atsushi Zaizen (Wacker Innsbruck) gelingt es allerdings nicht, diese gute Möglichkeit zu nutzen. Kurz darauf verfehlt Darijo Grujcic das Tor knapp. Immer wieder versuchen es die Innsbrucker, doch das Leder will nicht in den Kasten. Der FAC tut sich hingegen schwer und kommt nicht wirklich in die Gefahrenzone. So bleibt es beim 0:0 zur Pause.

Verrücktes Spiel

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gastgeber. Es gibt Elfmeter für die Innsbrucker: Lukas Fridrikas tritt an und versenkt das Leder im Kasten. Die Gastgeber müssten in Folge mit einem Mann weniger auskommen. Nur wenige Augenblicke später steht es 2:0. Okan Aydin trifft und darf jubeln. Obwohl für klare Fronten gesorgt und obwohl die Wiener in Unterzahl sind, kommen sie plötzlich besser ins Spiel. Einschuss-Möglichkeit für FAC, Milan Jurdik (FAC) kann diese Gelegenheit aber nicht in ein Tor ummünzen. Dann ist es aber so weit - und zwar gibt es Elfmeter: Milan Jurdik versenkt das runde Leder im Eckigen. Damit ist wieder Spannung drin. Nur wenigen Sekunden später zeigt der Schiri neuerlich auf den Elfmeterpunkt: Wieder tritt Jurdik an und versenkt das Leder im Kasten. Unfassbar, in Unterzahl holen die Floridsdorfer ein 0:2 auf und sieht sogar drauf und dran, das Spiel jetzt noch zu drehen. Es bleibt aber beim 2:2. In der Schlussphase finden beide Teams noch Einschussmöglichkeiten vor, doch der Schiri beendet das Spiel beim Stand von 2:2.

Fotos: Josef Parak