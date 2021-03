Am 17. Spieltag traf in der HPYBET 2. Liga der FC Liefering auf den SV Horn. Und dabei kam es bei der Sonntags-Matinee zu einem sehr kurzweiligen Spiel. Was daran lag, dass beide Teams ihr Heil von Beginn weg, in der Offensive suchen. Die Horner sind zwar permanent im Hintertreffen, trotzdem gelang es den Gästen streckenweise stark aufzuzeigen. Am Sieg der Lieferinger gab es aber nichts zu rütteln. Letztlich war der Gastgeber das effizientere Team und konnte verdienterweise einen Heimdreier gutschreiben. Nach der zuletzt dürftigen Ausbeute stellt dieser volle Erfolg, Balsam auf den Wunden der "Jungbullen" dar.

(Bryan Okoh markierte in der 40. Minute den Kopfballtreffer zum 3:1. Elias Havel, der in der 7. Minute das 1:0 erzielte, war der erste Gratulant)

Im ersten Durchgang klingelt es fünfmal

Sowohl die Lieferinger wie auch die Waldviertler haben nur suboptimal in das Frühjahr gefunden. Die „Jungbullen“ weisen mit 4 Punkten aus 5 Spielen eine ungewohnt dürftige Bilanz auf. Demnach ist der Rückstand auf den Leader Lafnitz auch entsprechend angewachsen. Horn agiert in der Fremde zumeist sehr zahnlos. So reicht es in den bisherigen 7 Partien gerade einmal zu einem Sieg. Vom Start weg geben beide Mannschaften zu verstehen, dass eigentlich nur drei Punkte das wirklich wahre sind. Der Fokus gilt der Offensive. Ein rascher Treffer steht bei dieser Sonntag-Frühschoppenpartie, da wie dort auf der Tagesordnung. 7. Minute: Elias Havel wird im Horner Strafraum vernachlässigt. Diese Chance lässt sich der 17-jährige Angreifer nicht nehmen - 1:0 (Assist: Alexander Prass). Was die Aufgabe für die Schriebl-Truppe nicht wirklich einfacher macht. Aber Horn versteht es erste Nadelstiche zu setzen. Marco Siverio Toro und Patrik Eler gelangen nach einer gespielten Viertelstunde zu den ersten Möglichkeiten. Auf der Gegenseite ist es der Däne Kjærgaard, der mit einem platzierten Schuss, knapp am 2:0 vorbeischrammt. Die Partie bleibt danach offen und flott geführt. 32. Minute: Über Kjærgaard und Havel kommt das Spielgerät zum 17-jährigen Slowenen Benjamin Šeško, der für das 2:0 Sorge trägt. Was für die Waldviertler aber kein Grund ist, den Kopf in den Sand zu stecken. Denn vom Anstoss weg steht es 2:1. Patrik Eler gelingt es dabei Unstimmigkeiten in der Hintermannschaft der Jaissle-Mannen auszunützen. Nachfolgend sind wieder die "Jungbullen" an der Reihe. 40. Minute: Nach einem Kjærgaard-Corner ist der aufgerückte Bryan Okoh per Kopf mit dem 3:1 zur Stelle. Damit aber noch nicht genug: In der 44. Minute offenbaren die Horner nach einem Eckball erneut krasse Schwächen in der Abwehr. Sandro-Luca Molnar ist mit dem Kopf der Nutznießer - Halbzeitstand: 4:1.

(Hier wird der Lieferinger Mamady Diambou von Lucas Scholl und Luis Vásquez umsorgt)

Die Waldviertler verkaufen sich sehr teuer

Ob es die auswärts, was die Punkteausbeute anbelangt, ohnehin dürfig agierenden Horner in der zweiten Hälfte bewerkstelligen, einen Dreitore-Rückstand wettzumachen, darf schwer bezweifelt werden. Vor allem auch deshalb, weil sich die Lieferinger sehr spielfreudig zeigen bzw. ist durchaus anzunehmen, das diese noch eine Schippe drauflegen. Die Horner sind auch sehr bemüht darum, noch einmal in die Partie zurückzufinden. Was dann gegen die kosequent agierenden Salzburger aber kein einfaches Unterfangen ist. 52. Minute: Bauer bedient den eingewechselten Neumayer, aber der setzt die Topgelegenheit auf das 4:2 in den Sand. Und Horn bleibt am Drücker: 55. Minute: Toro zieht aus kurzer Distanz ab, aber Schlussmann Stejskal reagiert stark. 58. Minute: Nach einem Eckball vergibt Sittsam per Kopf, völlig alleinstehend, die Chance auf das zweite Horner Tor. Aber in der 68. Minute belohnen sich die Gäste für ihre getätigten Bemühungen. Okoh mit dem Strafraumfoul an Toro - den dafür zurecht gegebenen Elfmeter verwertet Florian Sittsam sicher zum 4:2. Jetzt will es Horn noch einmal wissen, man wirft alles nach vorne. Was auch verstärkt Freiräume für die Lieferinger mit sich bringt. 75. Minute: Ein weiter Prass-Abschlag landet vor den Beinen von Šeško. Der auf und davon marschiert und mit seinem zweiten Treffer zum 5:2, für die Entscheidung sorgt. 82. Minute: Einmal mehr ist Kjærgaard der Passgeber, dann nützt der frisch ins Spiel gekommene Nene Dorgeles die Gunst der Stunde. Der 18-jährige Malier macht das halbe Dutzend voll. Spielendstand in einer sehr unterhaltsamen Begegnung: 6:2. In der nächsten Runde gastiert Liefering am Sonntag, 14. März um 10:30 Uhr in Innsbruck. Horn ist bereits am Freitag, 12. März um 18:30 Uhr zu Gast in Lafnitz.

FC LIEFERING - SV HORN 6:2 (4:1)

Das.Goldberg Stadion Grödig, keine Zuseher, SR: Felix Ouschan (Vlbg.)

FC Liefering: Stejskal, Böckle (84. Guindo), Okoh (84. Wallner), Dedić (66. Major), Molnar, Diambou, Prass, Kjærgaard, Reischl (65. Dorgeles), Šeško, Havel (64. Svoboda)

SV Horn: Antosch, Vásquez (46. Neumayer), Bauer, Pirkl, Sittsam, Scholl, Messerer (72. Briedl), Patrick (53. Yilmaz), Silverio Toro, Cheukoua (83. Cosgun), Eler (83. Schimandl)

Torfolge: 1:0 (7. Havel), 2:0 (32. Šeško), 2:1 (33. Eler), 3:1 (40. Okoh), 4:1 (44. Molnar), 4:2 (68. Sittsam/Elfer), 5:2 (75. Šeško), 6:2 (82. Dorgeles)

Gelbe Karten: Jaissle (TR), Okoh, Šeško bzw. Eler, Scholl, Neumayer

stärkste Spieler: Prass, Kjærgaard, Šeško bzw. Sittsam, Pirkl, Toro

Stimme zum Spiel:

Matthias Jaissle, Trainer Liefering:

"Ein großes Kompliment an die Jungs, nach zwei Niederlagen ohne Torerfolg ist heute der Knoten geplatzt! Sechs Treffer zu Hause gegen Horn, ich bin über weite Strecken wirklich sehr, sehr zufrieden. In Sachen Engagement und Haltung war es genau das, was wir uns vorgenommen hatten. Wir haben es auf den Platz gebracht, und deshalb Glückwunsch an die Jungs für diesen verdienten Sieg!"

Zum 2. Liga Live Ticker

Photocredit: GEPApictures/David Geieregger

by: Ligaportal/Roo