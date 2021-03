In der Merkur-Arena, die ja vom ÖFB wieder als bespielbar befundet wurde, empfing der GAK 1902 die Young Violets zur Sonntags- Matinee. Die Hausherren wollten weiterhin ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden – auf der Gegenseite wünschten sich auch die Gegner einen Sieg – der Anschluss an die Nichtabstiegsplätze in Hpybet 2. Liga sollte hergestellt werden. Geboten wurde ein Spiel mit wenig fussballerischen Akzenten, man merkte beiden Teams den selbst auferlegten Druck an. Die Hausherren waren allerdings an diesem Tag nicht in der Lage ein Tor zu erzielen, das lag sicherlich auch am tollen Auftritt der Gäste. Das Spiel endete somit mit einem 0:0 Remis.

Das torlose Unentschieden hilft weder dem GAK noch den Young Violets weiter

Bei sonnigen vier Grad erwischte der GAK einen besseren Start und fand in der 4. Minute die erste Chance vor. Durch schnelles Direktspiel brachten die Gastgeber das Spielgerät ganz schnell in den Gefahrenbereich. Slobodan Mihajlovic servierte den Ball auf Petar Zubak, dieser schloß halblinks vor dem Gäste-Tor ab. Keeper Mathias Gindl stand aber sicher auf dem Posten. Aber auch die Wiener fanden gut ins Spiel hielten sehr gut dagegen – waren aber in der Offensive kaum vorhanden. Dennoch wurde es in der 23. Minute richtig heiss vor dem Kasten der Roten. Die Gäste versuchten einen halbhohen Ball in die Spitze. Keeper Christoph Nicht kam aus dem Tor und wollte den Ball sichern. Der Klärungsversuch landete aber genau bei Anouar El Moukhantir. Der Austria-Kapitän fackelte auch nicht lange und zog aus 25 Metern ab. Im Zurücklaufen besserte der GAK-Keeper mit einer schönen Flugeinlage seinen Patzer wieder aus. Die Partie wurde jetzt etwas zäh – beide Teams neutralisierten sich gut – spannende Torraumszenen blieben deshalb aus. Die Rotjacken versuchten zwar über das Spiel in die Tiefe zum Erfolg zu kommen, defensiv kompakt stehende Austrianer ließen aber keine Chancen zu. So konnte der Unparteiische Arnes Talic die Protagonisten mit dem Halbzeitstand von 0:0 in die Kabine holen.

GAK-Coach Gernot Plassnegger blieb der Jubel am heutigen Tag verwehrt - die Violets waren nicht zu bezwingen

Der zweite Durchgang begann so wie der erste endete – das Spiel war zerfahren und geizte mit spielerischen Raffinessen und fußballerischen Leckerbissen. Die Austria Juniors hatten zwar mehr vom Spiel und waren gefährlicher als in der ersten Hälfte, konnten ihre optische Überlegenheit nicht in Tore umwandeln. Die Gäste wollten jetzt auch mehr – in der 57. Minute brannte es lichterloh im Heim-Strafraum: Der GAK verteidigte ganz schlecht und konnte eine Situation nicht klären - Austrias Niels Hahn hatte das 1:0 am Fuß – sein satter Schuss wurde aber von Dominik Hackinger gerade noch geblockt, der Spielstand blieb also weiterhin unverändert. Jetzt kamen auch die Reds mal wieder in die Austria-Box. Ein butterweiche Flanke von rechts erreicht den, am zweiten Pfosten lauernden, Thomas Fink – sein Kopfball ging aber knapp übers Tor (59.). Jetzt übernahmen die Violetten das Kommando, der GAK agierte zu ideenlos und war kaum mehr gefährlich. In der 77. Minute versuchte Matthias Braunöder eine gefährlichen Freistoß anzubringen - Christian Schoissengeyr stand goldrichtig – er brachte seinen Kopfball aber nicht im Tor unter. Was besseres gab es in diesem Spiel nicht mehr, die beiden Teams trennten sich schlussendlich mit einem torlosen Untentschieden.

GAK 1902 – YOUNG VIOLETS 0:0

Merkur Arena; 0 Zuseher; Talic – Zangerle – Schüttengruber

Aufstellungen:

GAK 1902: Christoph Nicht - Stephan Palla, Stefan Johannes Pfeifer, Lukas Graf, Josef Weberbauer - Slobodan Mihajlovic (54. Schellnegger), Gerald Nutz (43. Perchthold), Dominik Hackinger (K), Thomas Fink (76. Gabbichler), Peter Tschernegg - Petar Zubak (76. Smoljan)

FK Austria Wien: Mathias Gindl, Lukas Prokop, Matthias Braunöder, Niels Hahn (88. Mester), Muharem Huskovic (77. Pross), Anouar El Moukhantir (K), Silvio Apollonio, Christian Schoissengeyr, Matteo Meisl, Christoph Martschinko (71. Keles), Florian Fischerauer

Stimmen zum Spiel:

Dieter Elsneg, sportlicher Leiter GAK:

"Wir haben uns mehr erwartet, wir wollten den Sieg gegen Dornbirn bestätigen. Wir haben es heute nicht geschafft über 90 Minuten aggressiv aufzutreten. Es sich zwar jeder voll reingehaut, leider haben wir es die Intensität vom letzten Spiel nicht reingebracht."

geschrieben von René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller und Harald Dostal

