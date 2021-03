Am 18. Spieltag trafen in der HPYBET 2. Liga die Young Violets auf den SK Austria Klagenfurt. Und dabei gelang es den Kärntner drei ganz wichtige Zähler festzuhalten. Eben deswegen, weil es die "Jung-Veilchen" in dieser Verfassung erst zu besiegen gilt. Der Kurs stimmt bei den Pacult-Mannen, wenngleich noch sehr viel Fußball gespielt wird, bis abgerechnet wird. Den jungen Austrianern war anzumerken, dass man vollauf darauf aus ist, den Klassenerhalt so rasch wie möglich sicherzustellen. Eben um dann im Finish etwaigen Diskussionen, aus dem Weg zu gehen.

(Die Klagenfurter Austria fährt bei den sehr motivierten Young Violets im Aufstiegsrennen drei wichtige Punkte ein)

Klagenfurt beginnt überfallsartig

Während die „Jung-Veilchen“, man rangiert am vorletzten Tabellenplatz, mit dem Rücken zur Wand stehen, gilt es für die Klagenfurter, weiter wichtige Punkte im Aufstiegsrennen zu sammeln. Aus den letzten drei Partien können die Young Violets starke 7 Zähler gutschreiben. Die Kärntner schaffen es zuletzt im 8. Anlauf, bei BW Linz den ersten Auswärtsdreier unter Dach und Fach zu bringen. Das Spiel ist gerade einmal 3 Minuten alt, schon steht es 0:1. Patrick Greil mit der präzisen Freistoßvorlage, den Rest erledigt dann der augerückte Thorsten Mahrer per Kopf. Der Gastgeber zeigt sich davon aber weitgehendst unbeeindruckt und ist bemüht, den Kärntnern Paroli zu bieten. Martschinko ist es, der erstmalig gefährlich vor dem Tor der Pacult-Truppe auftaucht (10.). Die jungen Austrianer bleiben auch danach sehr giftig bzw. gelingt es den Klagenfurtern nicht wirklich, das Spiel an sich zu reißen. 18. Minute: Pecirep hat nur mehr FAK-Keeper Gindl vor sich, aber im letzten Moment kann Meisl das Spielgerät aus der Gefahrenzone bugsieren. Die Suchard-Schützlinge präsentieren sich auch nach dieser weiteren Chance des Gegners, von der leichtfüßigen und einsatzbereiten Seite. Woran es aber scheitert, ist das Kreieren von Tormöglichkeiten, gegen eine stabil agierende Klagenfurter Defensive. Aber auch die Young Violets geben sich nachfolgend im Abwehrverhalten, abgesehen von der Jaritz-Chance, die Torhüter Gindl entschärft (41.), keine Blöße mehr - Halbzeitstand: 0:1.

(Die Jung-Veilchen lieferten den Gästen aus Kärnten über weite Strecken einen offenen Schlagabtausch)

Unbelohnte Bemühungen der Hausherren

Dem Platzherrn ist es über weite Strecken der ersten Halbzeit gelungen, den Favoriten aus Klagenfurt die Stirn zu bieten. Kann man nun auch das Manko der Angriffsschwäche ausmerzen, dann sollte der zweite Durchgang noch so richtig spannend werden. Die Heimischen starten auch sehr resolut, Demaku knallt das Leder aus guter Position aber über den Kasten. Die Gäste haben weiterhin ordentlich damit zu tun, die offensiv-orientierten Young Violets im Zaum zu halten. 54. Minute: Huskovic ist es, der die nächste Möglichkeit auf den Ausgleich vorfindet, aber auch er hat sein Visier zu hoch eingestellt. Den Klagenfurtern geht nun vieles nicht mehr so einfach von der Hand, wie noch vor dem Seitenwechsel. 61. Minute: Vesel Demaku nimmt Maß, aber sein Freistoßball kracht an die Torstange. Und die Young Violets bleiben am Drücker, man wittert die Gelegenheit den Gleichstand herzustellen. Aber es kommt anders, weil die Gäste im Konter eiskalt zuschlagen. 67. Minute: Florian Jaritz spielt den Ball zur Mitte, dort steht der Mann aus Uruguay, Maximiliano Moreira goldrichtig und markiert das 0:2. Das war dann doch ein Schlag in die Magengrube für die "Veilchen" aus Wien. 79. Minute: Der eingewechselte Pross setzt die Topchance auf das 1:2 in den Sand. Alles scheint geklärt für den Gast, aber in den Schlussminuten kommt noch einmal richtig Hektik auf. Zuerst verkürzt der eingetauschte Fischerauer in der 91. Minute auf 1:2. Dann wird noch beiderseits eine Topchance verjubelt - Spielendstand: 1:2. In der nächsten Runde gastieren die Young Violets am Freitag, 19. März um 18:30 Uhr in Horn. Die Klagenfurter besitzen dann am Tag darauf mit der Startzeit um 15:30 Uhr das Heimrecht gegen Steyr.

YOUNG VIOLETS - SK AUSTRIA KLAGENFURT 1:2 (0:1)

Generali-Arena, keine Zuseher, SR: Daniel Pfister (Tirol)

Young Violets: Gindl, Prokop (90. Feiertag), Appolonio, Schoissengeyr, Meisl (81. Mester), Martschinko, Braunöder (81. Fischerauer), Hahn, Keles (56. Pross), Huskovic, Demaku (81. Radulović)

Austria Klagenfurt: Menzel, Moreira, Jaritz (76. Miesenböck), Mahrer, Šaravanja, Greil, Cvetko (76. Markelic), Rusek, Straudi, Pecirep (69. Pink), Andersson (58. Maciejewski)

Torfolge: 0:1 (3. Mahrer), 0:2 (67. Moreira), 1:2 (91. Fischerauer)

Gelbe Karten: Appolonio, Hahn, Feiertag, Fischerauer bzw. Rusek, Miesenböck, Markelic

stärkste Spieler: Prokop, Huskovic, Martschinko bzw. Moreira, Greil, Rusek

Stimme zum Spiel:

Peter Pacult, Trainer Austria Klagenfurt:

„Es war ein Auftritt mit Licht und Schatten. Das frühe Tor hat uns geholfen, die erste Halbzeit war in Ordnung. Der zweite Treffer fiel genau zum richtigen Zeitpunkt, doch erneut ist es uns nicht gelungen, das souverän zu Ende zu spielen. Wir können uns nicht zurücklehnen, es gibt einiges zu verbessern“

Photocredit: Josef Parak

by: Ligaportal/Roo