Am 18. Spieltag traf in der HPYBET 2. Liga der SK BMD Vorwärts Steyr auf den GAK 1902. Und dabei kam es zu einer sehr kurzweiligen Partie, bei der es am laufenden Band zu prickelnden Torraumszenen kam. Bis zum Schlusspfiff war dabei jeder Spielausgang vorstellbar. Unterm Strich geht das Unentschieden dann schon in Ordnung. Steyr darf damit im 5. Anlauf den ersten Frühjahrspunkt im Frühjahr gutschreiben. Auch die Grazer werden nicht wirklich zufrieden sein mit einem Zähler, mit dem man aber weiter eine Option im Aufstiegsrennen bleibt.

(GAK-Torschütze Petar Zubak, der hier von zwei Gegenspielern umsorgt wird, war oft nur schwer vom Ball trennen)

Dem frühen Tor folgt ein spätes

Bei den Steyrern ist nach einem bislang verkorksten Frühjahr, man rangiert am drittvorletzten Tabellenplatz, Feuer am Dach. So gehen alle vier Spiele, bei 1:7-Toren, den Bach runter. Der GAK hingegen ist da mit völlig anderen Gedanken beschäftigt. Denn die Grazer zählen nach passablen Auftritten, weiter zu den Mannschaften, die in der Spielzeit 21/22, Bundesligaluft schnuppern könnten. Die Startphase dominiert dann der Gastgeber, dem es auch gelingt frühzeitig vorzulegen. 6. Minute: Über Hofstätter und Mustecic kommt das Spielgerät zu Kevin Brandstätter, der anstandslos abzieht und seine Farben mit 1:0 in Führung bringt. Daraufhin braucht die Plassnegger-Truppe einige Momente, um diesen Schock wegzustecken. Dann aber kommen auch die Steirer zu den ersten gefährlichen Strafraumaktionen. Gabbichler per Kopf (12.) und Hackinger, dessen Schuss zu unplatziert ausfällt (20.), stehen dabei im Mittelpunkt des Geschehens. Im Gegenstoß ist es Mustecic, der sein Ziel nur ganz knapp verfehlt. Steyr vermittelt einen sehr engagierten Eindruck. Da hat man augenscheinlich vor, die zuletzt schwachen Darbietungen vergessen zu machen. Aber mit Fortdauer der Partie verstehen es die Gäste mehr und mehr, sich Spielanteile zu krallen. Man taucht auch oftmals vor dem Tor der Milot-Schützlinge auf, lässt dabei aber die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen. Bis zur 43. Minute: Lukas Gabbichler mit dem präzisen Flankenball, den dann der Kroate Petar Zubak per Kopf zum 1:1-Halbzeitstand finalisiert.

(Hartumkämpfte Zweikämpfe am Boden, wie auch in der Luft, standen beim Freitagabendspiel auf der Tagesordnung)

Das Remis entspricht dem Gezeigten

Aufgrund der ausgeglichenen ersten Hälfte, darf man sich auch nach dem Seitenwechsel auf eine offene Begegnung einstellen. Es ist nicht vorhersehbar, wohin das Pendel schlussendlich ausschlagen wird. Auch nach Wiederbeginn begegnen einander zwei Mannschaften vollends auf Augenhöhe. Wer schafft es, das Momentum auf seine Seite zu bekommen? 48. Minute: Nach einem Eckball findet Mustecic die Einschussgelegenheit für Steyr vor, lässt diese aber ungenützt. Im Gegenstoß ist es Torschütze Zubak, der nach Graf-Assist, am bestens postierten Torhüter Staudinger scheitert. Jetzt steht das Spiel Spitz auf Knopf, ein Treffer scheint da wie dort jederzeit möglich zu sein. 57. Minute: Steyr-Torhüter Staudinger verhindert nach einem abgefälschten Tschernegg-Schuss, dass sein Team in Rückstand gerät. Augenblicke später kann sich auf der Gegenseite Schlussmann Nicht bei einem Distanzschuss des Spaniers González Paz auszeichnen. 74. Minute: Nach einem ruhenden Ball kommt es zu tumultartigen Szenen im Strafraum der Steyrer, die das Leder nicht geklärt bekommen. Letztlich ist es Dominik Hackinger, der die Lücke findet und zum 1:2 einschießt. Nur Augenblicke später kann es 2:2 stehen, aber Halbartschlager findet einmal mehr in Keeper Christoph Nicht seinen Meister. 81. Minute: Fahrngruber mit dem scharf zur Mitte gespielten Ball, den dann Bojan Mustecic zum 2:2-Ausgleich zu verwerten weiß. 84. Minute: Jetzt liegt das 3:2 in der Luft, Sascha Fahrngruber verfehlt sein Ziel nur ganz knapp. Auch danach hat man da wie dort die Fühler noch in Richtung Sieg ausgestreckt. Es bleibt nach einer sehr abwechslungsreichen Partie aber bei der soweit leistungsgerechten 2:2-Punkteteilung. In der nächsten Runde gastiert Steyr am Samstag, 20. März um 15:30 Uhr in Klagenfurt. Der GAK 1902 besitzt bereits am Tag zuvor mit der Startzeit um 20:25 Uhr das Heimrecht gegen Lafnitz.

SK VORWÄRTS STEYR - GAK 1902 2:2 (1:1)

EK Kammerhofer-Arena, keine Zuseher, SR: Gabriel Gmeiner (NÖ)

Vorwärts Steyr: Staudinger, Pašić, Prada, Seiwald, Halbartschlager, González Paz, Mustecic (92. Ablinger), Brandstätter (95. Broser), Himmelfreundpointner, Hofstätter (60. Fahrngruber), Monsberger (46. Martinović)

GAK 1902: Nicht, Palla, Pfeifer, Graf, Weberbauer, Hackinger, Perchtold, Fink (69. Harrer), Gabbichler (86. Mihajlovic), Tschernegg, Zubak

Torfolge: 1:0 (6. Brandstätter), 1:1 (43. Zubak), 1:2 (74. Hackinger), 2:2 (81. Mustecic)

Gelbe Karten: Himmelfreundpointner, Pašić, Brandstätter(Steyr)

stärkste Spieler: Staudinger, Halbartschlager, Mustecic bzw. Nicht, Hackinger, Tschernegg

Stimme zum Spiel:

Gernot Plassnegger, Trainer GAK 1902:

"Grundsätzlich gilt es mit der Leistung gegen einen starken Gegner zufrieden zu sein. Was aber nicht ganz meiner Vorstellung entspricht ist das Ergebnis, da war sicher mehr drinnen."

ZUM 2. Liga Live Ticker

Photocredit: Harald Dostal

by: Ligaportal/Roo