Im Duell zweier Tabellennachbarn empfing der FC Juniors OÖ den SC Austria Lustenau. Die Lustenauer zeigten sich am Freitagabend treffsicherer und konnten dank eines 3:1-Auswärtssiegs die ersten Punkte im Frühjahr eintüten. Ein Doppelpack von Haris Tabakovic sowie ein Stefanon-Solo ebneten den Weg zum ersten Sieg 2021, das zwischenzeitliche 1:2 von Fabian Benko war hingegen zu wenig für die Juniors OÖ.

Schneller Doppelschlag und eine Unachtsamkeit

Das Spiel begann mit sogleich mit einer seltenen Unachtsamkeit des Lustenauer Keepers: Nach einem recht offensichtlichen Maak-Rückpass nahm Schierl den Ball in die Hand - gleichbedeutend mit einem indirekten Freistoß im Sechzehner. Thomas Sabitzer setzte den Ball jedoch am langen Pfosten vorbei - Glück für Schierl und die Lustenauer Sieben-Mann-Mauer auf der Linie (3.). Nach anfänglichen Unsicherheiten zeigten die Lustenauer im Laufe der Partie dann auch immer bessere Aktionen. Und gingen nach einem Konter in der 22. Spielminute in Führung. Die Juniors-Defensive war gewohnt weit aufgerückt, Jan Stefanon konnte seine Schnelligkeit bei einem langen Ball dann optimal ausspielen. Der junge Vorarlberger enteilte Softic mit der Kugel und schob das Spielgerät eiskalt an Lawal vorbei in's Tor. Nur kurz darauf gelang der Kiene-Elf sogar der Doppelschlag. Jaby erkämpfte sich den Ball an der Torauslinie, spielte diesen scharf vor den Fünfmeterraum. Dort verpasste zwar Stefanon, doch Goalgetter Tabakovic drückte die Kugel über die Linie (25.). Alles schien weitesgehend in trockenen Tüchern, doch eine Unachtsamkeit in der Abwehr sorgte noch vor dem Seitenwechsel für den Anschlusstreffer der OÖ Juniors. So zeigten sowohl Maak als auch Berger nur ein halbherziges Zweikampfverhalten und konnten Benko nicht vom Ball trennen. Der ließ sich die Chance nicht entgehen und haute das Ding zum 1:2-Anschlusstreffer in die Maschen.

Juniors scheitern an der Chancenverwertung

Nach dem Seitenwechsel stellten die Lustenauer schnell klar, die drei Punkte in's Ländle mitnehmen zu wollen. Doch die Grün-Weißen profitierten dabei auch klar vom schlechten Abwehrverhalten der Juniors-Abwehr. So konnte Brandon Baiye relativ unbedrängt die rechte Seite entlangmarschieren, spielte den Ball dann zentral vor's Tor. Da stand Tabakovic wiederum völlig unbewacht - den Ball zu verwerten, war dann nicht mehr die ganz große Herausforderung für die Sturmspitze (48.). Doch die Juniors OÖ gaben sich trotz 1:3-Rückstands nicht auf, spielten weiterhin fleißig nach vorne. Gleich zwei Mal musste Lustenaus Abwehrboss Maak dabei rettend einschreiten: Erst mit einer Grätsche am kurzen Pfosten, dann per Befreiungsschlag auf der Linie, als Schierl nach einem Kopfball bereits geschlagen war (57.). Zudem brachte auch Plojer (65.) den Ball nach einer Ecke nicht im Tor unter, der eingewechselte Nakamura scheiterte in der 86. Minute aus kurzer Distanz an Schierl. Und auch Nakamura/Wild scheiterten an der Vielzahl von Beinen, die in der 89. Minute das Lustenauer Tor wie zugenagelt erscheinen ließen.

Des einen Freud, des anderen Leid: Während die Juniors OÖ zuhause unterliegen, kann Lustenau erstmals im - nicht mehr ganz so neuen - Jahr 2021 punkten und steht nun bei 21 Zählern.

2. Liga, 18. Runde

FC Juniors OÖ - SC Austria Lustenau 1:3 (1:2)

HUBER Arena - FC Wels; 0 Zuschauer; SR Fluch

Tore: Fabian Benko (32.) bzw. Jan Stefanon (22.), Haris Tabakovic (25. & 48.)

Startelf Juniors OÖ: Lawal - Softic, Sabitzer, Würdinger, Wallquist, Wimmer, Oh, Hong, Plojer, Müller, Benko

Startelf Lustenau: Schierl - Cissokho, Berger, Lageder, Maak, Baiye, Jaby, Ranacher, Freitag, Stefanon, Tabakovic

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Harald Dostal/fodo.media