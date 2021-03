Am Samstagnachmittag trafen der FC Mohren Dornbirn 1913 und der SKU Ertl Glas Amstetten auf der Dornbirner Birkenwiese aufeinander. Dank eines Kovacec-Treffers entschieden die Gäste die Partie für sich, hatten in einer turbulenten Schlussphase aber Glück, nicht noch den Ausgleich zu fangen. Mit dem 0:1 müssen die Dornbirner bereits zum dritten Mal in Serie den Platz als Verlierer verlassen.

Umkämpftes Spiel

Es waren die Gäste, die zunächst besser in die Partie fanden und sogleich Druck auf's Dorbirner Tor ausübten. So segelte erst Bundschuh am Ball vorbei, doch es fand sich kein Abstauber (5.). Wenig später kam Peham erstmals zum Kopfball, die Dornbirner Defensive klärte aber mit vereinten Kräften (6.). In weiterer Folge fanden die Rothosen immer besser in die Partie und hatten in der 13. Spielminute die beste Möglichkeit des ersten Durchgangs: Zimmerschied spielte einen blitzsauberen Pass in die Schnittstelle der Amstetten-Abwehr, der sehr umtriebige Friedrich scheiterte mit seinem Abschluss aber an Verwüster. Im weiteren Spielverlauf versuchten die Gastgeber ihr Glück dann immer wieder über die Flügel, einzig die letzte Präzision fehlte, um die spielerische Überlegenheit in Tore umzumünzen. So verpasste Mathis eine Rückgabe vor dem Tor knapp (21.), auch Zimmerschied konnte einen Kircher-Pass nicht verwerten (40.). In einer umkämpften - keineswegs aber unfairen - Partie kam Amstetten hingegen nur mehr selten vor den Kasten von Dornbirn-Keeper Bundschuh. Vor dem Seitenwechsel wurde es aber dennoch brenzlig: Bei einer Puchegger-Hereingabe verpasst sowohl Peham als auch Kovacec, einzuschießen.

Turbulente Schlussphase

Nach dem Pausentee zeigte sich die Partie dann erst wenig attraktiv, war aufgrund vieler kleinerer Fouls sehr zerfahren. Trotzdem gab es direkt nach dem Wiederanpfiff einen kurzen Aufreger: Offenthaler schoss Dirnberger im eigenen Strafraum an, die Dornbirner sahen dabei ein Handspiel. Der Schiedsrichterassistent hatte aber freie Sicht auf die Situation, Schiedsrichter Jäger ließ weiterspielen. Ansonsten blieben Strafraumszenen aber Mangelware - umso überraschender fiel der Führungstreffer der Gäste. Diesen erzielte Kovacec alleine gegen Bundschuh - die Dornbirner Defensive war weit aufgerückt, wurde durch einen weiten Ball überrascht, der Amstettner stürmte im Alleingang auf den Keeper zu, umkurvte ihn und schob zum 0:1 ein (59.). Dornbirns Angriffsbemühungen bleiben hingegen weiterhin nicht von Erfolg gekrönt. Immer wieder sorgte Zimmerschied für Gefahr, so auch in der 63. Minute: Katnik und Shabani verpassten den Ball aber. Angesichts des Rückstandes positionierte sich Dornbirn deutlich offensiver, in der Abwehr boten sich den Gästen dadurch Lücken. Doch sowohl Uedraogo (84.) als auch Peham (87.) verpassten das Tor per Kopf aus bester Position. Auch Lichtenberger (90./+1) und abermals Peham per Lupfer (90./+4) zeigten sich vor dem Kasten fahrlässig. Fast hätte sich das gerächt, denn Katnik hatte in der dritten Minute der Nachspielzeit gleich zwei super Möglichkeiten, der überragende Verwüster hielt aber erst mit den Händen und dann sensationell mit den Zehenspitzen den Auswärtssieg fest.

2. Liga, 18. Runde

FC Mohren Dornbirn 1913- SKU Ertl Glas Amstetten 0:1 (0:0)

Stadion Birkenwiese; 0 Zuschauer; SR Jäger

Tore: 59. Dino Kovacec

Startelf Dornbirn: Bundschuh - Prirsch, Friedrich, Allgäuer, Gurschler, Joppi, Dmoig, Kircher, Katnik, Mathis, Zimmerschied

Startelf Amstetten: Verwüster - Grasegger, Dirnberger, Puchegger, Ammerer, Wurm, Offenthaler, Alli, Peham, Grubeck, Kovacec

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Harald Dostal/fodo.media