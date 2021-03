Auch die Partie zwischen dem SKU Ertl Glas Amstetten und FC Blau Weiss Linz fiel der Wettersituation zum Opfer. Beim Stand von 0:1 musste Schiedsrichter Ouschan die Partie in der 37. Spielminute unter- und wenig später auch abbrechen. Ein Nachholtermin für diese Partie steht noch nicht fest.

Linz überlegen - Schneefall aber stärker

Zum Spielerischen: Die Linzer starteten druckvoller in den ersten Durchgang, hatten Amstetten gut unter Kontrolle. Und wäre in der 15. Spielminute beinahe in Führung gegangen: Aus dem Rückraum schoss Surdanovic auf den Kasten, der Ball zappelte im Netz. Alles gut soweit? Fast, denn der Linienrichter hatte Fabian Schubert beim Abschluss in Abseitsposition gesehen - eine Entscheidung, die nicht alle Beteiligten nachvollziehen konnten. Blau Weiss spielte dennoch munter weiter und erarbeitete sich Torchancen. Etwa durch Schubert, der einen Abstauber nach Gemicibasi-Schuss allerdings nicht im Tor unterbrachte. Bei Abschlüssen von Pomer (24.) und Surdanovic (31.) war Verwüster zur Stelle. Dobras war es schließlich, der die Linzer in Führung brachte: Marcel Schantl bediente ihn mustergültig, der Kroate versenkte den Ball cool im flachen Eck (34.). Kurz darauf war aber Schluss: Der zuvor schon einsetzende Schneefall verwandelte das Amstettener Ertl Glas-Stadion in ein Winterwunderland, ein Weiterspielen war nicht mehr möglich.

Schiedsrichter Ouschan unterbrach das Spiel in der 37. Minute zunächst nur, musste die Partie wenig später aber aufgrund der dichten Schneedecke abbrechen. Ein Nachtragstermin wird zeitnah bekanntgegeben.

2. Liga, 19. Runde

SKU Ertl Glas Amstetten - FC Blau Weiss Linz abgebrochen

Ertl Glas-Stadion; 0 Zuschauer; SR Ouschan

Tore: 34. Kristijan Dobras

Startelf Amstetten: Verwüster - Kurt, Grasegger, Dirnberger, Stark, Ammerer, Wurm, Alli, Peham, Grubeck, Kovacec

Startelf BW Linz: Schmid - Fabio Strauss, Felix Strauss, Wimmer, Schantl, Gemicibasi, Pomer, Brandner, Dobras, Surdanovic, Schubert

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Harald Dostal/fodo.media