In der Merkur Arena in Graz kreuzten der GAK 1902 und der SV Licht Loidl Lafnitz die Klingen. Das Freitagabendspiel war gleichzeitig auch das Topspiel der 19. Hpybet 2. Liga-Runde und beide Teams taten ihr nötigstes um diesem Spitzenspiel auch gerecht zu werden. In einem temporeichen und hochklassigen Spiel entschieden zwei Einwechselspieler die Begegnung - zuerst traf David Schloffer für Lafnitz und in der letzten Sekunde glich Martin Harrer für die Hausherren aus. Mit dem 1:1 können beide Mannschaften durchaus zufrieden sein - das Ergebnis entspricht exakt dem Spielverlauf.

Der erste Durchgang war ausgeglichen - beide Teams fanden gute Tormöglichkeiten vor

Die Begegnung wurde vom Start weg mit hohem Tempo geführt. Der Tabellenführer zog ein sehr frühes Pressing auf – eine Taktik mit der die Gastgeber anscheinend nicht gerechnet hatten - man merkte, dass sich der GAK anfangs gegen den Spitzenreiter sehr schwer tat. In der 5. Minute herrschte zum ersten mal Aufruhr am Platz – die Gäste aus Lafnitz forderten einen Elfmeter. Der Grazer Stürmer Petar Zubak traf den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand- der Pfiff von Schiedsrichter Armin Untergasser blieb aber aus - der Arm des Grazers war scheinbar zu weit weg vom Körper gewesen. In der 14. Minute zog der Lafnitzer Philipp Siegl aus etwa 17 Metern ab. Der Ball blieb hängen und landete bei Martin Krienzer. Urplötzlich tauchte dann der 21-jährige völlig alleine vor Keeper Christoph Nicht auf. Der Schlussmann der Grazer vereitelte mit einer schönen Parade die frühe Führung der Oststeirer. In Minute 33 verbuchten die Rotjacken ihre erste Möglichkeit in dieser Partie. Dominik Hackinger nahm sich das Spielgerät nach einer Massflanke perfekt herunter, brachte aber die Kugel aus wenigen Metern nicht im Tor der Gäste unter, da ein Verteidiger den Abschluss gerade noch zum Eckball ablenken konnte. Nur eine Minute später fasste sich Peter Tschernegg ein Herz und zog aus der zweiten Reihe ab - dieser Schuss wurde noch leicht abgefälscht und ging deshalb ganz knapp am Tor vorbei. Nach 45 Minuten traf keines der beiden Teams ins Tor – die erste Hälfte endete mit 0:0.

Veni - vidi - vici - Martin Harrer: Der eingewechselte Stürmer sorgte in der Schlussminute für den Ausgleich

Nach dem Wiederbeginn in Hälfte Zwei wirkte das Spiel etwas zerfahren, denn keines der beiden Teams konnte das Kommando übernehmen und beide Mannschaften verloren im Spielaufbau öfters den Ball. Auch wollten die beiden Kontrahenten scheinbar kein unnötiges Risiko eingehen, um einen Rückstand zu vermeiden. In der 61. Minute dribbelte sich Dominik Hackinger durch die Lafnitzer Abwehr und und übergab im gegnerischen Sechzehner an Slobodan Mihajlovic. Er vergab seine Chance – Lafnitz klärte nur stümperhaft - und irgendwie gelangte Petar Zubak an den Ball. Der Kroate traf das runde Leder aber nicht richtig und beförderte es über die Querlatte. Jetzt wurden die Rotjacken immer stärker und übernahmen sukzessive das Kommando am Spielfeld. Gästecoach Phillip Semlic reagierte mit einem Doppeltausch und brachte Patrick Bürger für Martin Krienzer und David Schloffer für Mario Kröpfl. Ein Tausch der sich bezahlt machte - mit seiner ersten Ballberührung in diesem Spiel erzielte David Schloffer gleich ein Tor. Nach einem Schuss von Philipp Siegl staubte der Lafnitzer Stürmer ab und versenkte in der den Ball in den Maschen. Die Gastgeber gaben aber nicht auf und taten alles um doch noch den Ausgleich zu erzielen. In der 92. Minute zog Josef Weberbauer ab und Andreas Zingl rettete mit einer Glanzparade die Führung seiner Mannschaft. Anscheinend hatten die Roten jetzt Blut geleckt – Martin Harrer stellte in der 94. Minute auf 1:1 verhalf seinem Team zu einem Punkt.

GAK 1902 – SV Lafnitz 0:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (71. Schloffer), 1:1 (94. Harrer)

Merkur Arena; 0 Besucher; Untergasser – Kühr – Undesser (OÖ)

Aufstellung:

GAK 1902: Christoph Nicht - Stephan Palla, Lukas Graf, Marco Sebastian Gantschnig, Josef Weberbauer - Philipp Schellnegger (76. Fink), Dominik Hackinger, Marco Perchtold (K) (81. Pfeifer), Lukas Gabbichler (46. Mihajlovic), Peter Tschernegg (81. Smoljan)- Petar Zubak (63. Harrer)

Lafnitz: Andreas Zingl (K), Martin Krienzer (69. Bürger), Daniel Gremsl (90. Schriebl), Mario Kröpfl (69. Schloffer), Georg Grasser, Fabian Wohlmuth, Florian Harald Prohart (90. Umjenovic), Milos Jovicic, Philipp Siegl, Julian Tomka, Lukas Fadinger (90. Chr. Kröpfl)

Stimmen zum Spiel:

Dieter Elsneg, Sportlicher Leiter GAK:

"Das Spiel wurde sehr rassig geführt. In der ersten Hälfte war Lafnitz stärker, wir haben aber kompakt dagegen gehalten. In der zweiten Hälfte sind wir dann besser ins Spiel gekommen. Die Mannschaft hat heute eine tolle Moral bewiesen und den Punkt verdient geholt."

Phillip Semlic, Trainer Lafnitz:

"Wir haben im ersten Durchgang den Gegner kontrolliert, da hat uns nur das Tor gefehlt. In der zweiten Halbzeit hat sich der GAK besser auf uns eingestellt und ist dann auch besser ins Spiel gekommen. Zum Schluss haben sie alles nach vorne geworfen und wurden mit dem Lucky Punch belohnt. Unsere Leistung war heute trotz des späten Tores sehr gut!"

by René Dretnik

Foto: Gepa

