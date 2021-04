Der FC Liefering hat den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Jungbullen mussten sich im Heimspiel gegen den FAC mit einem Punkt begnügen. Die chancenarme Partie in Grödig endete mit einem torlosen Remis. Liefering bleibt Tabellenzweiter, die Floridsdorfer rangieren - vor dem Start der restlichen Spiele des 21. Spieltags - auf dem zehnten Platz.

Beide Mannschaften gehen bemüht ans Werk

Der FAC nahm die Partie durchaus mutig in Angriff und versuchte, die Jungbullen früh unter Druck zu setzen. Der erste Abschluss des Spiels resultierte aus einer Standardsituation: Mirnes Becirovic probierte es mit einem direkten Freistoß aus großer Distanz, doch Nico Mantl im Tor der Lieferinger parierte den zentralen Versuch sicher (4.). Sechs Minuten später wurden die Gäste erneut nach einem Standard gefährlich: Schmid verlängerte eine Freistoßhereingabe von Pichler gefährlich Richtung zweite Stange, doch das Spielgerät rauschte haarscharf am Tor vorbei (10.).

In der 20. Minute näherten sich erstmals die favorisierten Hausherren dem Torerfolg an: Sesko schraubte sich bei einer Kjaergaard-Hereingabe hoch, und köpfelte Richtung langes Eck, doch Jenciragic machte sich lang und verhinderte den Einschlag.

Zwar hatten die Jungbullen mehr Ballbesitz, doch richtig überlegen war keine der beiden Mannschaften. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde es dann aber auf beiden Seiten richtig gefährlich: Zunächst konnte Jenciragic einen bärenstarken Kopfball von Sesko neben das Tor lenken, ehe Martin Rasner auf der anderen Seite eine gute Vorarbeit nicht im Tor unterbrachte.

Wenig Tempo, kaum Torchancen: Liefering und FAC liefern kein Spektakel

Liefering kam mit etwas mehr Schwung aus der Kabine, doch konkrete Torgefahr gab es weiterhin keine in Grödig. Nene Dorgeles probierte es in der 53. Minute mit einem Schuss, den Jenciragic parieren konnte. Der FAC hatte nach exakt einer Stunde eine Top-Möglichkeit: Krainz flankte in den Strafraum, wo Skrivanek hochstieg. Dessen Kopfball ging knapp am Tor von Nico Mantl vorbei.

Von einer schwungvollen und chancenreichen Partie war man hier in Grödig aber sehr weit entfernt. Beiden Teams fehlte in der Offensive das nötige Tempo, um sich gefährlich in Szene zu bringen. In der 80. Minute flog Maurits Kjaergaard mit Gelb-Rot vom Platz, nachdem er weggerutscht war und den Ball mit der Hand festgehalten hatte. Kurz darauf fand Krasniqi eine Chance vor, aber sein Versuch ging nur ans Außennetz (82.).

In der Schlussphase wollten die Gäste aus Wien die numerische Überlegenheit in Zählbares ummünzen, doch am Ende blieb es beim torlosen Remis. Die Floridsdorfer konnten damit in den letzten acht Ligaspielen nur drei Tore erzielen. Seit mittlerweile drei Partien en suite sind die Wiener ohne Torerfolg.

2. Liga, 21. Runde

FC Liefering - Floridsdorfer AC 0:0

DAS.GOLDBERG Stadion, Grödig; 0 Zuschauer; SR Gmeiner

Live-Ticker FC Liefering gegen FAC

Startelf Liefering: Mantl; Affengruber, Guindo, Okoh; Diambou, Dorgeles, Kjaergaard, Prass; Reischl, Sesko, Dedic

Startelf FAC: Jenciragic; Becirovic, Holzmann, Plavotic, Strmsek; Felber, Krasniqi, Pichler, Rasner, Skrivanek; Schmid

Gelb-Rot: Kjaergaard (80.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA pictures