Am Ostermontag trafen mit dem SC Austria Lustenau und den Young Violets Austria Wien zwei Teams aus dem unteren Tabellendrittel aufeinander. Die Gäste aus Wien-Favoriten setzten sich in diesem Duell - auch in der Höhe verdient - mit 3:0 durch. Lustenau kommt weiter nicht aus der Krise.

Wilde erste Hälfte

Die Lustenauer versuchten ein frühes Angriffspressing zu fahren und setzten die Veilchen unter Druck. Beiden Teams passierten aber zu viele Fehlpässe im Spielaufbau. In der Offensive zeigten sich indes die Veilchen gefärlicher: Huskovic scheiterte in der Anfangsphase gleich doppelt an Schierl (11. & 20.). Wenig später fiel dann die Führung. Can Keles hatte auf der rechten Seite viel Zeit und bediente den freistehenden Fischerauer, der nur mehr einzunicken brauchte. Noch vor dem Pausenpfiff hatten dann beide Teams Glück: Erst traf eine abgerissene Gmeiner-Flanke nur den Pfosten (32.), wenig später landete ein Hahn-Lupfer nur auf der (41.).

Austria ohne Mittel

Die Austria zeigte sich nach dem Seitenwechsel komplett ungefährlich, Keeper Schierl hielt sein Team aber lange im Spiel. Einen Braunöder-Freistoß-Kracher lenkte er in der 63. Minute an’s Lattenkreuz, gegen Keles (72.) parierte er zur Ecke. El Moukhantir zirkelte den Ball in der 80. Minute dann aus dem Rückraum in die Maschen. Und da Baiye nach einem Standard nur das Lattenkreuz traf, sorgte Feiertag sorgte in der Nachspielzeit für den 3:0-Endstand.

2. Liga, 21. Runde

SC Austria Lustenau - Young Violets Austria Wien 0:3 (0:1)

Planet Pure Stadion; 100 Zuschauer; SR Jäger

Tore: 20. Florian Fischerauer, 74. Anouar El Moukhantir, 90./+3 Stefan Feiertag

Startelf Lustenau: Schierl - Berger, Baiye, Gmeiner, Bertaccini, Marceta, Ranacher, Freitag, Stefanon, Grabher, Maak

Startelf Young Violets: Gindl - Prokop, Braunöder, Hahn, Keles, Bejic, Huskovic, El Moukhantir, Apollonio, Meisl, Fischerauer

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Harald Dostal/fodo.media