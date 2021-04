Im Duell zwischen dem SV Horn und dem FC Mohren Dornbirn 1913 konnte sich die Elf von Markus Mader klar mit 4:2 durchsetzen. Die Dornbirner agierten dabei fast eine halbe Stunde in Überzahl, spielten aber sehr abgebrüht. Angreifer Lukas Katnik führte die Rothosen mit einem Dreierpack nahezu allein aus der Sieglos-Serie.

Doppelpack vor der Pause

Dornbirn startete gut und ging durch Katnik bereits in der 8. Spielminute in Führung: Nach einem gewonnen Zweikampf im Mittelfeld wurde der Ball schnell in die Spitze gespielt, Katnik schob eiskalt an Antosch vorbei zum 0:1 ein. Im weiteren Spielverlauf wurde Horn zwar stärker - die guten Chancen fanden aber die Dornbirner vor. So auch in der 21. Spielminute. Kombination in den Strafraum, Abschluss von Shabani - und Antosch hält den Ball im Spiel. Mit einem Standard glichen die Horner dann aus, nach einem Eckball netzte Toro per Kopf (37.). Doch noch vor der Pause gelang den Rothosen die erneute Führung: Nach einem Elferfoul von Antosch an Shabani verwandelte Katnik sicher (41.)

Abgebrüht in Überzahl

Und auch nach der Pause zeigte sich Dornbirn hellwach. Nach Wächter-Vorarbeit entwischte Shabani seinen Bewachern und stellte sofort nach der Pause auf 3:1 (47.). Doch es wurde noch klarer: Zum zweiten Mal wurde ein Dornbirner im Strafraum zu Fall gebracht, nach dem Foul an Zimmerschied sah Messerer zudem die Gelb-Rote Karte. Dornbirn war fast eine halbe Stunde in Überzahl - und stellte durch Katnik auf 4:1 (66.). Die Entscheidung in diesem Spiel, auch wenn Horn noch Moral zeigte und durch Eler noch auf 2:4 verkürzen konnte (78.).

2. Liga, 21. Runde

SV Horn - FC Mohren Dornbirn 1913 2:4 (1:2)

Sparkasse Horn Arena; 0 Zuschauer; SR Untergasser

Tore: 8. Lukas Katnik, 42. Lukas Katnik(Strafstoß), 47. Egzon Shabani, 66. Lukas Katnik (Strafstoß) bzw. 37. Marco Siverio Toro, 78. Patrik Eler

Gelb-Rote Karte: 68. Christoph Messerer (wiederholtes Foulspiel)

Startelf Horn: Antosch - Bauer, Pirkl, Sittsam, Briedl, Yilmaz, Messerer, Patrick, Toro, Owusu, Cheukoua

Startelf Dornbirn: Bundschuh - Prirsch, Friedrich, Gurschler, Shabani, Joppi, Wächter, Domig, Kircher, Katnik, Zimmerschied

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Josef Parak