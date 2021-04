Am Ostermontag-Nachmittag traf Austria Klagenfurt auf den SV Lafnitz. Die Lafnitzer gingen als Favorit ins Top-Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Lafnitz das Schlagerspiel bei Austria Klagenfurt mit 2:0. Der Sieg für die Steirer ist absolut verdient. Lafnitz war hier am Wörthersee über die gesamte Spielzeit die bessere und abgebrühtere Mannschaft. Extrem reife Leistung der Elf aus der Oststeiermark, die weiterhin die Tabelle anführt. Die Austria hat heute eigentlich nie richtig ins Spiel gefunden.

Führung für Lafnitz

Erste Chance in diesem Spiel - die Austria wird etwas gefährlich. Ein Eckball von rechts kommt hoch in die Mitte. Der aufgerückte Kosmas Gkezos dann mit dem Kopfball - vorbei. So richtig will dieses Spiel noch nicht an Fahrt aufnehmen. Die Austria ist zwar überlegen, doch die Gastmannschaft steht gut und lässt noch nichts gefährliches zu. Etwas zerfahren und vor allem sehr zweikampfbetont dieses Duell. In der 13. Minute Lafnitz mit der Führung: Mario Kröpfl bringt von links einen super Freistoß in die Mitte. Milos Jovicic steigt zum Kopfball hoch - der Ball zappelt im Netz. Mit der ersten Chance in diesem Spiel gehen die Steirer auch gleich in Führung. Extrem abgebrüht und clever agieren die Gäste aus Lafnitz in weiterer Folge. Die Steirer werden neuerlich nach einem ruhenden Ball gefährlich. Ein Corner kommt von rechts relativ flach auf den ersten Pfosten. Christoph Gschiel kommt dann auch zum Abschluss - knapp vorbei. Dann eine dicke Chance für Klagenfurt in der 19. Minute Markus Rusek bringt vom rechten Halbfeld eine gute Flanke in den gegnerischen Strafraum. Markus Pink setzt sich im Kopfballduell gut durch. Der Kopfball vom Stürmer geht aber ganz knapp über das Tor. Dann Glück für die Austria - Kapitän Markus Rusek geht im Mittelfeld von hinten in einen Zweikampf. Schiedsrichter Spurny belässt es aber bei Gelb. Ein andere Schiedsrichter hätte für dieses überharte Einsteigen durchaus auch Rot gezeigt. Danach Elfmeter für Lafnitz - Christopher Cvetko mit dem ,,angeblichen" Foulspiel im eigenen Strafraum gegen Christoph Gschiel. Schiedsrichter Josef Spurny entscheidet auf Elfmeter. Mario Kröpfl tritt zum Strafstoß an und verwandelt ganz sicher. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Kurz darauf pfeift der Schiri zur Pause.

Lafnitz abgebrüht

In der zweiten Halbzeit ist Lafnitz im Zweikampfverhalten deutlich aktiver. Lafnitz gewinnt immer wieder die entscheidenden Zweikämpfe. Bei der Austria läuft weiterhin kaum etwas zusammen. Ganz schwacher Auftritt der Hausherren. Lafnitz beinahe mit der endgültigen Entscheidung in diesem Spiel. Ein Eckball von rechts kommt in die Mitte. Florian Prohart mit dem Kopfball. Der Ball klatscht aber nur an die linke Stange. In der 62. Minute eine Halbchance für Klagenfurt - nach einem Eckball kommt in der Mitte Fabian Miesenböck zum Kopfball - drüber. Richtig gefährlich war das aber nicht. Weiterhin ist die Austria in der Offensive ideenlos und fehleranfällig. Lafnitz hat hier in Klagenfurt überhaupt keine Probleme. Dann bringt Florian Jaritz einen Freistoß aus gut 25 Metern direkt auf die Kiste. Der Ball springt vor Keeper Zingl nochmals ungut auf. Der Schlussmann kann das Leder nicht festhalten. Lafnitz behält aber die Übersicht und kann die Situation über Umwege entschärfen. In der Schlussphase werfen die Klagenfurter noch einmal alles nach vorne, doch es bleibt beim Sieg der Lafnitzer, der verdient ist.