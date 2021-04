Seit vier Runden in Folge war der Grazer AK 1902 in der Hpybet 2. Liga ohne Sieg geblieben. Am heutigen 21. Spieltag gastierten die Grazer beim SKU Amstetten und wollten dort endlich wieder voll punkten. Aber auch die Hausherren waren total auf Sieg eingestellt – das Spiel versprach daher im Vorfeld viel Spannung und einiges an Kampfesleistung. Mit zwei Toren in zwei Minuten machten die Steirer früh den Sack zu und besiegten die Niederösterreicher am Ende zwar verdient - aber in dieser Höhe unerwartet - mit 1:4.

In der ersten Hälfte benötigte der GAK nur zwei Minuten für die Führung - Zubak und Harrer stellten auf 0:2

In der Anfangsphase begannen die Kontrahenten etwas hektisch - viele Bälle gingen auf beiden Seiten noch sehr leichtfertig verloren. Sowohl die Hausherren als auch die Gäste agierten im Spielaufbau sehr unkonzentriert. Das Tempo war aber trotzdem sehr ansprechend. Alle zwei Mannschaften wollten schnell in die Spitze kommen und zum Torabschluss gelangen- Chancen waren aber Mangelware. Nach 17 Minuten jubelten die Gastgeber zu früh, der Treffer von David Peham wurde wegen Abseits aberkannt. Die Partie wurde jetzt besser, immer wieder fanden beide Teams tolle Möglichkeiten vor – die wohl beste verzeichneten die Niederösterreicher in der 32. Minute. Wale Alli setzte sich auf der linken Seite durch. Seine Flanke erreichte im Zentrum David Peham. Der Top-Torjäger der Amstettner kam völlig alleine zum Kopfball – die Kugel ging aber vorbei. In der 37. Spielminute machten es die Gäste besser - Marco Perchtold hatte im Zentrum etwas Platz nahm sich ein Herz und zog aus über 25 Metern ab. Keeper Dennis Verwüster konnte den Torschuss nur schlecht nach vorne abklatschen lassen. Peter Zubak reagierte gedankenschnell und staubte ganz cool ab zur 0:1 Führung der Rotjacken ab. Nur eine Minute später brachte Marco Stark im eigenen Strafraum Lukas Gabbichler deutlich zu Fall. Schiedsrichter Daniel Pfister zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt – diesen verwandelte Martin Harrer ganz lässig zum 0:2. Mit diesem Spielstand ging es dann zur Freude der Auswärtsmannschaft auch in die Halbzeitpause.

Nach einem tollen Spiel seines Teams durfte auch der Grazer Trainer Gernot Plassnegger wieder einmal jubeln.

Nach zerfahrenen Anfangsminuten im zweiten Durchgang stellte der GAK bereits nach 53 Minuten auf 0:3. Der Kroate Petar Zubak tankte sich am rechten Flügel durch und spielte einen cleveren flachen Ball in die Mitte Der Kroate spielt einen cleveren flachen Ball in die Mitte, wo Lukas Gabbichler wartete. Er übergab das Leder zu Marco Perchtold – der Kapitän bedankte sich und netzte eiskalt ein. Mit diesem Vorsprung im Rücken hielten die Grazer jetzt natürlich den Ball in ihren eigenen Reihen und gestanden den Gastgebern kaum mehr Ballbesitz zu. In der 64. Minute verirrte sich dann trotzdem ein Ball in die Gefahrenzone der Grazer – aber David Peham war sichtlich überrascht und konnte das Leder nicht mehr auf das Tor der Gäste bringen. In der 71. Minute kombinierten sich die Rotjacken sehenswert in den Amstettner Strafraum – Thomas Fink nagelte seine Möglichkeit aber an die Querlatte. Der GAK preschte aber weiter nach vor, hatte jetzt Lunte gerochen und wollte sich den Frust der vergangenen Runden von der Seele ballern. In Minute 72 passte Stefan Pfeifer den Ball auf Petar Zubak, der Kroate löste sich – und beförderte das Spielgerät zum 0:4 in die Maschen. Jetzt war der Fisch augenscheinlich geputzt in Amstetten – die Steirer agierten nun nach Belieben und gaben die Partie selbstverständlich nicht mehr aus der Hand. Trotzdem gelang den Hausherren in der 88. Minute doch noch der Ehrentreffer. Nach einem Eckball traf Issiaka Oudreaogo betrieb Ergebniskorrektur zu Gunsten von Amstetten. Nach 92 Minuten pfiff der Unparteiische das Spiel ab und der GAK durfte mit einem 1:4 Kantersieg die Heimreise aus Amstetten antreten.

SKU GLAS ERTL AMSTETTEN – GAK 1902 1:4 (0:2)

Torfolge: 0:1 (37. Zubak), 0:2 (38. Harrer Elfm.), 0:3 (53. Gabbichler), 0:4 (72. Zubak), 1:4 (88. Oudreaogo)

Glas Ertl Stadion; 0; Pfister – Kühr - Schliesser

Aufstellungen:

Amstetten SKU: Dennis Verwüster - Martin Grasegger, Sebastian Dirnberger, Marco Stark, Patrick Puchegger - Arne Ammerer, Matthias Wurm (K) (81. Scharner), Wale Musa Alli (55. Lichtenberger) - David Peham (81. Alin), Valentin Grubeck (55. Ouedraogo), Dino Kovacec

GAK 1902: Christoph Nicht - Thomas Zündel (85. Graf), Stefan Johannes Pfeifer, Marco Sebastian Gantschnig, Josef Weberbauer (79. Asemota) - Martin Harrer (79. Smoljan), Marco Perchtold (K) (85. Schellnegger), Thomas Fink, Lukas Gabbichler, Peter Tschernegg (79. Kiedl) - Petar Zubak

Stimmen zum Spiel:

Dieter Elsneg, Sportchef GAK:

"Wir haben uns heute für ein gutes Spiel belohnt. Ich hoffe, dass wir mit dieser Torausbeute an die nächste Woche anschließen können. Ich gratuliere der Mannschaft zu einer tadellosen und geschlossenen Leistung!"

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller

