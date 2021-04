Vier Tage nach dem überzeugenden 3:0-Auswärtssieg gegen Austria Lustenau feierten die Young Violets den nächsten Sieg in der 2. Liga. Die Jungveilchen bejubelten einen knappen 2:1-Heimerfolg gegen den FAC, der nunmehr seit vier Partien auf einen vollen Erfolg wartet. Die Young Violets stoßen in der Tabelle auf Rang elf vor. Der FAC rangiert auf Platz 13.

FAC übernimmt nach Stolperstart die Spielkontrolle

Die Young Violets hatten das Spiel in den ersten Minuten fest im Griff und fanden nach vier Minuten die erste Torchance vor: Josef Pross verschaffte sich eine gute Schussposition und zog aus rund 20 Metern wuchtig ab, doch das Leder knallte an die Latte (4.). Fünf Minuten später gingen die Jungveilchen in Führung: Nach einer Freistoß-Hereingabe von Anouar El Moukhantir herrschte Verwirrung im Strafraum der Gäste. Plavotic lenkte den Ball gefährlich Richtung zweite Stange, wo ein Mitspieler das Leder unglücklich ins eigene Tor beförderte - 1:0 (9.).

Die Gäste aus Floridsdorf erholten sich von diesem Schreck jedoch recht rasch und übernahmen langsam aber sicher die Spielkontrolle: In der 24. Minute ging ein Lupfer von Milan Jurdik noch knapp drüber, ehe der FAC nur eine Minute später ausglich. Über rechts kombinierten sich die Gäste in den Strafraum, wo Gindl einen Flachschuss von Jurdik zur Seite abwehrte. Dort lauerte Lukas Skrivanek, der das Leder nur mehr über die Linie drücken musste - 1:1 (25.).

Und der FAC blieb am Drücker: Krainz brachte einen Corner ins Zentrum, wo sich Gindl bei einem Plavotic-Kopfball ordentlich strecken musste (28.). Kurz vor der Pause stieg Elias Felber bei einer Becirovic-Flanke hoch, köpfelte das Leder aber drüber (42.). Auf der anderen Seite musste auch Jenciragic bei einem Kopfball von Niels Hahn eingreifen und das Leder über die Latte lenken.

Josef Pross sorgt spät für die Entscheidung

Die Anfangsphase in der zweiten Halbzeit gestaltete sich durchaus ausgeglichen. Erstmals gefährlich wurden aber die Hausherren: Esad Bejic kam nach einer Maßflanke von Niels Hahn zum Kopfball, setzte diesen aber hauchzart neben das Tor (56.). Im Großen und Ganzen gab es in der zweiten Halbzeit jedoch recht wenige Torchancen zu bestaunen.

In der 73. Minute gab es dann endlich wieder einen Torschuss, doch Gindl konnte den harmlosen Versuch von Jurdik sicher entschärfen. Kurz darauf bekamen die Jungveilchen einen Freistoß aus einer vielversprechenden Position zugesprochen. Über Umwege landete dieser letztlich im Torout.

Richtig gefährlich wurde es zehn Minuten vor Schluss auf der andere Seite: Elias Felber kam nach einem Eckball plötzlich völlig freistehend zum Abschluss, schoss das Leder aus vier Metern aber drüber (80.). Für die Entscheidung sorgte Violets-Stürmer Josef Pross, der nach einem Eckball zum 2:1-Endstand einköpfelte (90.).

2. Liga, 22. Runde

Young Violets - Floridsdorfer AC 2:1 (1:1)

Generali-Arena, Wien; 0 Zuschauer; SR

Tore: El Moukhantir (9.), Pross (90.) bzw. Skrivanek (25.)

Startelf Young Violets: Gindl; Martschinko, Meisl, Prokop; Bejic, El Moukhantir, Fischerauer, Hahn; Huskovic, Keles, Pross

Startelf Floridsdorfer AC: Jenciragic; Becirovic, Holzmann, Plavotic, Strmsek; Felber, Günes, Krainz, Krasniqi, Skrivanek; Jurdik

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Josef Parak