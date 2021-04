Der FC Juniors OÖ hatte im Duell zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld den SKU Ertl Glas Amstetten zu Gast. Nach einer mühsamen ersten Halbzeit, in der die Gastgeber nach einem Eckball in Führung gingen, zeigten sich die Juniors nach der Pause eiskalt. Boller, Michlmayr und Griger führten die Elf von Andreas Wieland zu einem klaren 4:0-Heimerfolg.

Wenn nichts geht, braucht's einen Standard

Stand es beim Hinspiel nach 45 Minuten bereits 2:2, war es beim Rückspiel doch deutlich schwerere Fußballkost. Die Juniors OÖ hatten in der Anfangsphase zwar etwas mehr vom Spiel, zu wirklichen Chancen kamen aber beide Seiten lange nicht. Und was passiert, wenn aus dem Spiel so wirklich gar nichts geht? Ein Standard muss her. So war es Sebastian Wimmer, der in der 27. Spielminute für die Führung der Gastgeber sorgte. Nach einem Hong-Eckball stieg der Juniors-Kapitän am höchsten und wuchtete den Ball via Unterseite der Querlatte über die Linie. Verwüster war da zwar noch dran, konnte aber das Gegentor nicht verhindern. In weiterer Folge investierte Amstetten zwar wieder mehr in das Spiel, zeigte sich aber in der Offensive viel zu harmlos. Kurz vor der Pause dann jedoch die Hiobsbotschaft für die Juniors: Torschütze Wimmer kam nach einem Luftduell unglücklich am Boden auf, hielt sich das Knie und musste in der Kabine bleiben.

Amstetten ausgekontert

Nach der Pause existierten offensiv nur mehr die Juniors. Und obwohl sie sogar weniger Ballbesitz hatten, zeigte die Elf von Coach Andreas Wieland eiskalt. In der 51. Spielminute versenkte Jan Boller einen Freistoß von der Strafraumkante ganz trocken in den Maschen. Dann wurde das Heimteam bei Kontern gefährlich. Nach einem solchen versenkte Michlmayr den Ball im Netz, erkämpfte sich zwischendurch den bereits verlorenen Ball gut zurück und ließ anschließend Deinhofer aussteigen (75.). Und auch zwei Minuten später war es der eingewechselte Michlmayr, der wesentlich zum 4:0 beitrug. Abermals enteilte er auf der linken Seite den gegnerischen Abwehrspielern, steckte zu Griger durch, der den Ball überlegen ins lange Eck einschob. Das 4:0 ging auch in der Höhe komplett verdient, der Sieg der Oberösterreicher hätte sogar noch deutlicher ausfallen können. Doch Canote (56.) und Benko (80.) scheiterten jeweils am Aluminium, bei letzterer Aktion hatte aber Verwüster - den bei den Gegentoren keine Schuld traf - seine Finger entscheidend im Spiel.

2. Liga, 22. Runde

FC Juniors OÖ - SKU Ertl Glas Amstetten 4:0 (1:0)

HUBER Arena - FC Wels; 0 Zuschauer; SR Harkam

Tore: 27. Sebastian Wimmer, 51. Jan Boller, 75. Alexander Michlmayr, 77. Adam Griger

Startelf Juniors OÖ: Großalber - Softic, Wimmer, Wild, Boller, Hong, Müller, Sulejmanovic, Canote, Aigner, Plojer

Startelf Amstetten: Verwüster - Deinhofer, Stark, Puchegger, Ammerer, Alin, Scharner, Offenthaler, Lichtenberger, Peham, Kovacec

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Harald Dostal/fodo.media