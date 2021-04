Im Freitagabendspiel der Hypet 2. Liga traf der FC Wacker Innsbruck auf den FC Mohren Dornbirn. Ein besonders wichtiges Spiel für die Innsbrucker, nach dem Sieg von Tabellennachbarn Austria Klagenfurt waren die drei Punkte Pflicht. Beim FC Dornbirn legte man die Latte nicht so hoch, ein Punkt vom Tivoli zu entführen, war das erklärte Ziel der Vorarlberger - denn immerhin waren die Innsbrucker der erklärte Angstgegner der Dornbirner. Am Ende setzte sich Wacker knapp mit 1:0 durch, schlussendlich aufgrund der Vielzahl an vergebenen Chancen ein verdienter Sieg.

Nach einer Drangperiode der Tiroler erzielte Okan Aydin in der 41. Minute den 1:0 Führungstreffer

In einem Spiel, das von Beginn an mit hohem Tempo geführt wurde fanden die Gastgeber nach sechs Minuten die erste gute Tormöglichkeit vor. Fabio Viteritti brachte einen brandgefährlichen ruhenden Ball von rechts auf den ersten Pfosten. Lukas Hupfauf löste sich und kam zum Kopfball, diesen Chance konnte Keeper Lucas Bundschuh aber mit einer Glanzparade vereiteln. Jetzt übernahmen die Hausherren langsam aber sicher das Kommando am Spielfeld. Dorbirn verteidigte zwar gut und schaltete immer wieder blitzschnell um, kam aber trotz allem nie in die Gefahrenzone. Ganz anders aber die Innsbrucker – in der 21. Minute wurde es heiss im Strafraum der Vorarlberger. Nach einem Eckball der Hausherren kam Florian Kopp am zweiten Pfosten zum Kopfball. Keeper Bundschuh war bereits geschlagen - doch ein Feldspieler der Gäste konnte gerade noch auf der Torlinie klären. Jetzt wurde auch der Druck der Tiroler immer stärker – jedoch dauerte es bis zur 41. Minute ehe die Hausherren endlich erlöst wurden. Florian Jamnig übergab das Leder flach in die Mitte, dort lauerte Okan Aydin und er versenkte den Ball aus rund acht Metern im Tor zur hochverdienten 1:0 Führung der Gastgeber. Dies war auch gleichzeitig der Pausenstand am Innsbrucker Tivoli.

Aufgrund einer Vielzahl an vergebenen Chancen mussten die Gastgeber bis zum Schluss zittern

Nach dem Wiederbeginn übernahm der FC Wacker Innsbruck sofort das Kommando. Trotzdem kamen die Gäste aus dem Ländle in der 50. Minute zu ihrer ersten Torchance in dieser Begegnung. Egzon Shabani hat im Zentrum Platz und versuchte einen Weitschuss – der Ball ging aber knapp drüber. In Minute 59 verzeichneten die Gäste einen Ballverlust im Mittelfeld, Fabio Viteritti setzte nach, überdribbelte zwei Gegenspieler - aber Keeper Lucas Bundschuh stand seinen Mann und ließ den Treffer nicht zu. Nur eine Minute später hatte es wieder Viteritti vor dem Fuss – über Umwegen kam das Leder zu ihm auf die zweite Stange – bei seinem Schuss krachte aber nur das Aluminium. Die Tiroler hielten den Ball jetzt zwar geschickt in den eigenen Reihen – nutzten aber in weiterer Folge eine Vielzahl an Chancen nicht. Jetzt wurden die Vorarlberger munter - Tom Zimmerschied bediente am ersten Pfosten Stefan Wächter, der Deutsche setzte das Runde aber aus guter Position knapp über das Tor. Eigentlich hätte er dieses Tor machen müssen! Unmittelbar danach brachte Maurice Mathis in die Gefahrenzone, Deniz Mujic setzte das Spielgerät aber knapp vorbei. In den Schlussminuten wurde es noch richtig spannend am Tivoli – Innsbruck gab das Spiel aus der Hand und ließ die Dornbirner immer besser ins Spiel kommen. In der 89. Minute mussten die Hausherren noch einmal zittern: Nach einem platzierten Freistoß von Kapitän Florian Prirsch glänzte Marco Knaller auf der Linie und rettete seinem Team die drei Punkte. Somit bleibt Wacker Innsbruck an Austria Klagenfurt dran und das Duell um den Relegationsplatz bleibt weiter spannend.

FC WACKER INNSBRUCK - FC MOHREN DORNBIRN 1:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (41. Aydin)

Tivoli; 0 Zuseher; Jäger - Riedel - Reichholf 2

Aufstellungen:

Wacker Innsbruck: Marco Knaller - Lukas Hupfauf (K), Alexander Joppich, Florian Kopp - Florian Jamnig, Okan Aydin (86. Joao Luiz), Fabio Viteritti, Atsushi Zaizen (76. Wallner), Clemens Hubmann, Marco Holz - Ronivaldo Bernardo Sales

Trainer: Daniel Bierofka

Dornbirn: Lucas Bundschuh - Andreas Malin, Florian Prirsch (K), Timo Friedrich, Felix Gurschler - Egzon Shabani (73. Mathis), Martin Krizic 873. Krnjic), Stefan Wächter (89. Draganovic), Aaron Kircher - Lukas Katnik (62. Mujic), Tom Zimmerschied

Trainer: Markus Mader

Stimmen zum Spiel:

Okan Aydin, Spieler Wacker Innsbruck:

"Heute haben es wir uns selbst unnötig schwer gemacht. Wir haben uns für die vielen gut herausgespielten Chancen nicht belohnt. So haben den Gegner ins Spiel zurück geholt und mussten bis zum Schluss zittern. Wir müssen unsere Möglichkeiten einfach besser nutzen! Wir denken von Spiel zu Spiel, am Dienstag gegen Horn wartet ein schwerer Gegner. Wir müssen wieder alles geben und gut fussballspielen um dort gewinnen zu können."

Kapitän Florian Prirsch, Kapitän FC Dornbirn:

"Wir haben nach dem Rückstand nie aufgeben. Bei meinem Freistoß in der 90. Minute wollte ich den Torhüter überraschen, leider hat der Ball nicht ins Tor gefunden. Am Schluss waren wir nahe dran, leider hat es nicht gereicht."

by René Dretnik

Fotos: Daniel Schönherr

